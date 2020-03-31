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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>İnternetten Alışveriş Yapmanın Püf Noktaları
Stil Önerileri

İnternetten Alışveriş Yapmanın Püf Noktaları

Artık internet üzerinden sadece bir tıkla neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Çoğumuz mağaza mağaza dolaşmak yerine zaman kaybetmeden, indirimleri de takip edip alışverişimizi yapıyoruz. Peki internetten alışverişi yapmanın püf noktaları neler? İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Bu bir ilandır.

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1ÜRÜNÜN KALİTESİNDEN EMİN OLUN

ÜRÜNÜN KALİTESİNDEN EMİN OLUN

Kalitesinden emin olmadığınız kıyafet ya da ayakkabıları almayın. Alışveriş yaptığınız sitenin mutlaka güvenilir olduğundan emin olun. Çünkü çok beğendiğiniz ve heyecanla aldığınız o ayakkabı evinize geldiğinde hayal kırıklığı yaratabilir.

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2KIYAFETİN KUMAŞINI ÖĞRENİN

KIYAFETİN KUMAŞINI ÖĞRENİN

İnternetten alışveriş yaparken satın alacağınız kıyafetin kumaş türünü ve içeriğini bilmelisiniz. Alışveriş sırasında ürünü incelerken açıklamalar kısmına mutlaka bakmalısınız. Kumaş türü kıyafetin ne kadar kullanışlı ve sağlıklı olduğunu beliler.

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3BÜTÇE PLANLAMASI YAPIN

BÜTÇE PLANLAMASI YAPIN

Çoğumuz bilgisayar ya da telefon başında internetten alışveriş yapacağımız zaman bütçemizi ikinci plana atıyoruz. Kredi kartıyla ödemeyi yaptığımız için bütçeyi göz ardı ediyoruz. Bu nedenle kendinize o ay bütçe belirleyin ve o bütçeyi aşmayın.

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4SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ OKUYUN

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ OKUYUN

Satış sözleşmesi mutlaka okumalısınız, çünkü içerisinde iade koşulları ya da ürünün kullanılmış olmasıyla ilgili özel maddeler yer alabilir. Satış sözleşmesini güzelce okuduğunuzda, detaylara hakim olup güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

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