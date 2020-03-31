İnternetten Alışveriş Yapmanın Püf Noktaları

BÜTÇE PLANLAMASI YAPIN Çoğumuz bilgisayar ya da telefon başında internetten alışveriş yapacağımız zaman bütçemizi ikinci plana atıyoruz. Kredi kartıyla ödemeyi yaptığımız için bütçeyi göz ardı ediyoruz. Bu nedenle kendinize o ay bütçe belirleyin ve o bütçeyi aşmayın.