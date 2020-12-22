İnternette Seksle İlgili En Çok Aranan Sorular ve Cevapları
Özellikle seks söz konusu olduğunda soru sormaktan asla korkmamalısınız. Ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi! Peki insanlar internete bu konuyla ilgili ne mi soruyorlar? İşte en çok aranan seks soruları ve cevapları...
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1
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Seks nedir?
Seksi kısaca cinsel zevk, bedensel birleşmek olarak adlandırılabilir. Seks genellikle penetrasyon (birleşme) olarak tanımlansa da pek çok çeşidi olduğunu unutmamak gerekir.
2
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Seks sırasında neden ağrı/acı olur?
Seks asla incitmemeli. Eğer ilişki sırasında ağrı/acı hissediyorsanız bir şeyle yolunda gitmiyor demektir. Seks sırasında ağrının en temel sebebi kuruluk be yeterince uyarılmamaktır. Sorun bu değilse bu ağrı/acılar başka bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Bunun için bir an önce bir uzmana görünmenizi tavsiye ediyoruz.
Seks, her seferinde size farklı hissettirebilir. Zevk veren hisler cinsel organlarınızla sınırlı kalmaz tüm vücudunuza yayılırsa orgazm noktasına gelirsiniz. Bu nokta 'zirve' olarak da tanımlanır. Seksin zirvesi orgazmdır. Ancak bu, orgazm olmazsanız zevk alamazsınız demek değildir. Seksten aldığınız his partnerinizle olan iletişiminizden, o gün nasıl bir ruh halinde olduğunuzdan ve daha pek çok etkenden dolayı değişebilir.
4
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Rüyamda seks yaptığımı nasıl görebilirim?
Kendinizi seks rüyası görmeye zorlayamazsınız. Elbette aklınızdaki şeyleri hayal etme eğiliminde olduğunuz için, gün boyu seks düşünürseniz seksi bir rüya görme şansınızı artıracaksınız.
5
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Nasıl öpüşülür?
Bu soru, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok fazla aratılıyor! Nasıl öpüşülür diye merak edenlere; çok basit. Başınızı eğin, gözlerinizi kapatın ve dudaklarınızı birleştirin. Sonrasında ise kendinizi akışa bırakın.
Yapılan araştırmalar, ortalama seks süresinin yedi dakika olduğunu söylüyor. Seks tabii ki bu süreden çok daha uzun ya da daha kısa sürebilir. Her şey ikinizin enerjisine, ne kadar hızlı zirveye çıkma eğiliminde olduğuna, çoğu zaman yaşa ve tecrübeye bağlıdır. Ancak şunu sakın unutmayın ki her çiftin ideali kendine özeldir.
Bu, seksin ne kadar sürdüğüne ve ritmine bağlıdır. Uzmanlar bunu basit bir örnekle açıklıyor; yaklaşık 30 dakikalık hareketli bir seks, bir zumba ya da kickboks antremanı kadar kalori yakmanızı sağlayabilir!