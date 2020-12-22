İnternette Seksle İlgili En Çok Aranan Sorular ve Cavepları

Seks süresi ne kadar olmalı? Yapılan araştırmalar, ortalama seks süresinin yedi dakika olduğunu söylüyor. Seks tabii ki bu süreden çok daha uzun ya da daha kısa sürebilir. Her şey ikinizin enerjisine, ne kadar hızlı zirveye çıkma eğiliminde olduğuna, çoğu zaman yaşa ve tecrübeye bağlıdır. Ancak şunu sakın unutmayın ki her çiftin ideali kendine özeldir.