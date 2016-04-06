İngiliz Karbonatının Bilinmeyen 27 Faydası

Karbonat doğal bir peeling malzemesidir. İngiliz karbonatını sulandırarak yüzünüze hafifçe masaj uygulayabilirsiniz. Masajı yaparken fazla bastırmamaya gayret edin. Cilt çok kuruysa da fazla durulamanız gerekebilir.
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Buzdolabınızı uzun zamandır temizleyemediyseniz ve içindeki kötü kokudan da şikayetçiyseniz geçici bir çözüm olarak karbonatı kullanabilirsiniz. Bir kase karbonatı buzdolabının bir köşesine koyup 4-5 gün arayla karıştırın.
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Karbonat, hem buzdolabındaki kokuları emecek, hem de meyve ve sebzelerin daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.
4
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Saçlarınızı şampuanladıktan sonra karbonatla masaj yapıp durulayın. Kepek sorununuza hayli iyi gelecektir. Son durulama suyuna 1 kaşık elma sirkesi ekleyeceğiniz saçlarınız pırıl pırıl parlayacak.
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Mutfak tezgahlarınızın fayans ve mermerlerini limonlu karbonatla ovmayı denediniz mi? Son derece iyi ve doğal bir temizleyicidir.
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Kirli lavabolarınıza deterjan yerine limon ve karbonat karışımı kullanabilirsiniz. Lavaboya karbonat dökün ve limonla ovun. Hem temizlenecek, hem de pırıl pırıl parlayacaktır.
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Dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir miktar karbonatla yeniden fırçalayın. Karbonat hem dişlerinizi beyazlatacak, hem de ağız kokusunu giderecektir.
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Banyonuzdaki duşakabin camlarını karbonatla silip durularsanız daha rahat nefes aldığınızı görebilirsiniz.
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Çatlayan, kuruyan, yorulan ayaklara karbonat çok iyi gelir. İçine karbonat ve sirke koyduğunuz sıcak suda 20 dakika bekleteceğiniz ayaklarınız yumuşacık olacaktır.
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Tahta yahut plastikten olan banyo terliklerinizin üzerine karbonat dökün ve banyonuzu öyle yapın. Hem takunya ve terliklerinizin ömrü uzar, hem de cildinizi kimyasal maddelerden uzak tutmuş olursunuz.
11
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Çamaşır makinenizde kullandığınız deterjan miktarını yarıya indirin ve diğer yarısını karbonatla tamamlayın. Hem çamaşırlarınız sakız gibi ağarsın, hem de cildinize daha az kimyasal madde temas etsin.
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Karbonat, limon ve sirke üçlüsü hem mutfağınız ve sofralarınızda lezzet yardımcınız, hem de her türlü temizlikte kullanabileceğiniz pratik çözümünüzdür.
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Saçlarınız yağlı ve kirliyse, sizin de acil olarak dışarı çıkmanız gerekiyorsa ivedilikle çözüm sağlayacağınız yardımcı yine karbonattır. Saç diplerinize dökeceğiniz bir miktar karbonat, saçlarınızdaki tüm yağı emecek ve temizleyecektir.
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Eğer ciddi bir cilt sorununuz varsa, halk arasında karbonat olarak bilinen ve etkin bir kimyasal madde olan sodyum bikarbonatı cildinizde kullanmadan evvel mutlaka bir hekime danışmalısınız.
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Evinizdeki halıların kötü kokusundan şikayetçiyseniz, onları halı yıkama servislerine vermeden evvel 1-2 avuç karbonatı halılarınızın her tarafına serpin, birkaç saat bekleyin ve elektrik süpürgesi ile süpürün. Halılarınızdaki kötü kokuların kaybolduğunu göreceksiniz.
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Bakliyat gibi mideyi rahatsız edebilen, gaz ve şişkinlik yapan yemeklere ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karbonat midenizi rahatlatır.
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Karbonat suyla birleştiğinde yağları sökme gücüne de sahip olur. Kıyafetlerinizin, halıların, koltuk ve perdelerin üzerine sıçrayan, damlayan, dökülen yağları çıkartmanın en etkili yolu deterjan değil, karbonattır.
18
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Yağ lekesini deterjanlı suyla çıkartmaya çalışmak kumaşın renginde açılma yapabilir. Bunun yerine yağ lekesinin üzerine bir miktar karbonat döküp üzerini hafifçe ıslatın ve 1-2 saat bekletip silin. Yağ lekesinin çözüldüğünü göreceksiniz.
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1 su bardağı karbonatı tıkalı lavaboya dökün. Üzerine 1 su bardağı sirke dökün ve 2 litre kadar kaynar suyu lavaboya boşaltın. Tıkalı lavabonuzun açıldığını göreceksiniz.
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Dibi tutan tava, tencere gibi mutfak gereçlerine akşamdan karbonat döküp sıcak su ilave edip bir gece bekletirseniz, sabah daha kolay temizleyebildiğinizi göreceksiniz.
21
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İngiliz karbonatını deodorant olarak da kullanabilirsiniz. Koltukaltına sürülen karbonatın ter kokusunu önleme gibi bir mahareti de var. Aşırı terleme sorununuz varsa, macun haline getirilmiş sirke ve karbonatı banyo bitiminde koltuk altlarınıza masaj yaparak yedirebilir ve hatta yumuşak kıllı bir fırça yardımıyla fırçalayabilirsiniz.
22
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Bu yöntemi uyguladığınızda, deodorant kullanımına dahi gerek kalmayacaktır. Karbonatı eğer gündüz kullanacaksanız kıyafetlerin kol altında renk değişimi yapabilir, dikkatli olun.
Gümüş eşyalarınızı da karbonatın parlatan etkisiyle buluşturabilirsiniz. Suyla macun haline getirilmiş karbonatla ovduğunuz gümüşleriniz parlayacak ve yeni gibi olacaktır.
25
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Kışlıklarınızı yahut her zaman giymediğiniz kıyafetlerinizi sakladığınız gardrop bölmelerinde naftalin kokusunu sevmiyorsanız, dolabın bir köşesinde kapağı açık kavanozda karbonat bulundurabilirsiniz.
26
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Kararmaya yatkın tüm eşyaları limonlu karbonatla ovabilirsiniz. Renkleri açılacak ve ışıl ışıl olacaklar.
27
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Suya karıştıracağınız bir miktar karbonat sayesinde kirli ve yağlı yüzeylerdeki sorunu da aradan çıkarabilirsiniz. Eğer yüzey, boyası çıkabilen bir yüzey ise boya verip vermeyeceğine dikkat etmeniz gerekecek.
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Yapışkanlı etiketlerin yüzeyde bıraktığı yapışkan tortuyu da suyla karbonatı karıştırarak elde edeceğiniz macunumsu madde ile ovarak çıkartabilirsiniz
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Vestiyer, gardrop, ayakkabı dolabı, buzdolabı gibi koku oluşumuna yatkın bölgelere koyacağınız bir miktar karbonat kötü kokuları emecektir.
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Güneş yanıklarının derideki acısını karbonatla dindirebilirsiniz.