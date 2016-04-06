İngiliz Karbonatının Bilinmeyen 27 Faydası

Saçlarınız yağlı ve kirliyse, sizin de acil olarak dışarı çıkmanız gerekiyorsa ivedilikle çözüm sağlayacağınız yardımcı yine karbonattır. Saç diplerinize dökeceğiniz bir miktar karbonat, saçlarınızdaki tüm yağı emecek ve temizleyecektir.