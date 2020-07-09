İlk Gece Korkusu Neden Olur, Nasıl Yenilir?

Bunların bazıları şunlardır: 1. İlk gece aşırı bir acı olur, birkaç gün oturamazsın: Tamamen yanlıştır, ilk birleşmedeki acı bir toplu iğnenin ele dokunması kadardır. Cinselliğin devamını da etkilemez, kişinin ertesi gününü de. Sürekli bir ağrı ve acı varsa; bu daha çok bir enfeksiyon yani iltihaplanma kökenlidir.