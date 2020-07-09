İlk Gece Korkusu Neden Olur, Nasıl Yenilir?

İlk gece korkusu toplumda yaygın olarak bilinen, çözümüyle ilgili birçok kişinin fikir yürüttüğü bir durumdur. Esasen durum çoğunlukla evlilikle birlikte, ilk cinselliğin yaşanacağı andan korkmakla ilgilidir. Cinsel deneyimi olmayan kadın ilk gece neler olacağı konusunda fikir sahibi değildir. Ya da etraftan duyduğu olumsuzlukları düşünmekten, o geceyi korkuyla beklemektedir. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney en çok sebep alan 4 nedeni açıkladı...
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1. Cinsellikle ilgili etrafta konuşulurken duyulan, gerçek olup olmadığı belli olmayan konuşmalar.
2. Vajinusmus: Bu durumda kadın ilk ilişkide neler olacağı konusunda zihninde çeşitli hikâyeler oluşturur. Çoğunlukla kadın cinsellik hakkında bilgisizdir ve öğrenmekten korkuyordur. Cinsel birleşme yaşayamaz.
3. Taciz veya tecavüz gibi kişiyi derinden sarsan olaylar.
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4. Aşırı takıntılı olanlar.Bu saydıklarım arasında kişileri ilk gece korkusu açısından en çok etkileyen durum, etraftaki konuşmalardır. Bu konuşmalar oldukça etkili olurlar, ancak kimse doğru olup olmadığını bilmez. Ve tamamı abartılı, işe yaramaz, korkutucu hikâyelerdir.
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Bunların bazıları şunlardır:
1. İlk gece aşırı bir acı olur, birkaç gün oturamazsın: Tamamen yanlıştır, ilk birleşmedeki acı bir toplu iğnenin ele dokunması kadardır. Cinselliğin devamını da etkilemez, kişinin ertesi gününü de. Sürekli bir ağrı ve acı varsa; bu daha çok bir enfeksiyon yani iltihaplanma kökenlidir.
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2. İlk gece aşırı kanama olur:
Cinsel birleşmede kızlık zarı denen soğan kalınlığındaki zarda bir yırtık oluşur. Bu da kanamaya neden olur. Bu da ancak birkaç damlalık kanamadır. (yaklaşık1-3 cc) Ve hemen ortadan kaybolur. Adet kanması gibi günlerce sürmez.
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3. Kenetlenme:
Cinsel birleşme esnasında kasılma olup çiftin kenetleneceği söylenir. Bu, fiziksel olarak mümkün değildir. Birleşme esnasında kişiler dururlarsa, peniste sertlik kaybolur, isteseler de kenetlenme ve kasılmayı devam ettiremezler.
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4. İlk cinsel birleşmede kan gelmezse bakire değildir:
Birçok kişi için bu stres nedenidir. Birçok kişi ilk gece gelecek kana odaklıdır. Oysa bir kısım birleşmelerde, zar esnekliğinden dolayı kan gelmeyebilir.
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5. Cinsel organda yırtık oluşabilir:
Kadın cinsel organı erkek cinsel organına uygun yaratılmıştır. Normal cinsellikte bu durumun oluşması neredeyse olanaksızdır.
Bunlar gibi birçok gerçekliği olmayan konuşma, kadınları ilk gece korkusuna itmektedir. Zevk alınabilecek bir alan kâbusa dönüşebilmektedir. Bu durumdan korunmanın yolları şunlardır:
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1. Cinsellikle ilgili mutlaka okuyun. Ancak daha çok bu konu ile ilgili derneklerin (CETAD: Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği gibi) ya da uzmanların internette veya kitaplarındaki yazılarından okuyun.
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2. İlk gece, performans zamanı değildir. Acele etmeyin. Kendinize ve eşinize biraz zaman verin.
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3. Başkalarının konuşmalarını dikkate almayın. Bunlar çoğunlukla abartılı durumlardır. Bilin ki cinsellik, abartma ve yalan konuşma alanlarından biridir.
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4. Bu konularda sorun yaşarsanız, uzmanlardan yardım almaktan çekinmeyin. Bazen bilgilendirme bile çok işe yarayabilir.