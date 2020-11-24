İlişkinizin Ayrılığa Doğru Gittiğini Gösteren 10 İşaret

Yeterince çaba göstermiyorsanız İlk flört günlerinde, iyi görünmek ve harika bir izlenim bırakmak için muhtemelen fazladan yol kat ettiniz. İster özel bir kıyafet giyin ister evde romantik bir akşam planlayın, bizim için önemli olan kişilere hak ettiğini düşündüğümüz ilgiyi vermek için ciddi bir çaba sarf ederiz.



Pek çok çift, ilişkinin güvende olduğunu hissettiklerinde daha fazla çaba göstermeyi bırakır, ancak doğru olan; eşlerinin önemsendiklerini bilmelerini sağlamak için küçük şeyler yapmaya devam etmektir. Nazik jestler ve nezaket gösterileri sona ermişse, bekarlığa geri dönmek isteyebilirsiniz. Bunu anlamak için marketten en sevdiği atıştırmalıkları alın veya egzersizlerine olan bağlılıklarından ne kadar etkilendiğinizi ifade edin. Bu iyiliğinize karşılık verip vermediklerini görmek ilişkinizde bir ipucu olabilir.