İlişkinizin Ayrılığa Doğru Gittiğini Gösteren 10 İşaret
İlişkinizde işler pek yolunda gitmese bile, ayrılma fikri iç karartıcı ve sarsıcı olabilir. Birlikteyken artık yıldızların üstünde hissedemiyor olabilirsiniz, yine de yalnız kalmamanın insan psikolojisi üzerinde rahatlatıcı bir yanı vardır. Bu nedenle, tekrar tek başına kalma korkusuyla karşı karşıya kaldığımızda, genellikle kabullenmek yerine inkar yoluna gitmeyi tercih ederiz.
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1
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Bu, acı verici bir süreç olabilir, ancak tüm olumsuzlukları görmezden gelerek mutsuz olmaktansa durumla yüzleşmek her zaman daha iyi sonuçlar getirir. İlişkinizden emin değilseniz, işte bir ayrılığa doğru gittiğinizi gösteren 10 işaret...
2
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Birlikte vakit geçirmiyorsanız
Yeni bir ilişkiye başladığınızda, muhtemelen uyandığınız her anı onunla geçirmek istersiniz. Zamanla bu ihtiyacın azalması ve bir çift olarak daha normal bir ritme girmeniz doğaldır. Tek başınıza film izleyebilir ya da bir yemek kursuna gidebilirsiniz, ancak günün sonunda birlikte akşam yemeği yemeyi ve gün içinde yaşadıklarınızı paylaşmayı dört gözle bekliyorsunuzdur.
Geçen zaman içinde, artık birlikte takılmaktan zevk almamaya başladıysanız veya çift olarak zaman geçirmekten kaçıyor ve bahaneler buluyorsanız, ilişkiniz yolunda gitmiyor olabilir. Böyle durumlarda, birlikte gerçekten en son ne zaman vakit geçirdiğinizi düşünün. Bu, bir süredir devam ediyorsa, kendinize işlerin ne zaman ve neden değiştiğini sorun, sonrasında bunu eşinizle tartışmaktan çekinmeyin.
3
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Bir süredir seks yapmıyorsanız
Tıpkı diğer her şeyde olduğu gibi, seks muhtemelen bir ilişkinin başlangıcında en yoğun olandır. Sonuçta, birbirinizi daha yeni tanımaya başlıyorsunuz ve keşiflerin ilk günleri çok eğlenceli! Zamanla, arzunun biraz azalması normaldir, ancak çoğu zaman partnerinizle yakınlaşma isteğiniz devam etmeli.
Son zamanlarda seks yapmıyorsanız veya yaptığınızda tamamen yetersiz geliyorsa, bir şeylerin sona erdiğinin işareti olabilir. Bu durumda, partnerinizin seks hayatınızdan memnun olup olmadığını öğrenin. Yangını yeniden alevlendirmek için işleri biraz renklendirmeniz gerekebilir!
4
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Yeterince çaba göstermiyorsanız
İlk flört günlerinde, iyi görünmek ve harika bir izlenim bırakmak için muhtemelen fazladan yol kat ettiniz. İster özel bir kıyafet giyin ister evde romantik bir akşam planlayın, bizim için önemli olan kişilere hak ettiğini düşündüğümüz ilgiyi vermek için ciddi bir çaba sarf ederiz.
Pek çok çift, ilişkinin güvende olduğunu hissettiklerinde daha fazla çaba göstermeyi bırakır, ancak doğru olan; eşlerinin önemsendiklerini bilmelerini sağlamak için küçük şeyler yapmaya devam etmektir. Nazik jestler ve nezaket gösterileri sona ermişse, bekarlığa geri dönmek isteyebilirsiniz. Bunu anlamak için marketten en sevdiği atıştırmalıkları alın veya egzersizlerine olan bağlılıklarından ne kadar etkilendiğinizi ifade edin. Bu iyiliğinize karşılık verip vermediklerini görmek ilişkinizde bir ipucu olabilir.
5
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Gelecekten bahsetmiyorsanız
Sevgili olmamızın temel nedenlerinden biri, sevdiğimiz kişiyle yeni bir gelecek inşa etmek isteyişimizdir. Bazı insanlar çocuk ister bazıları birlikte köpek sahibi olmayı, bazıları ise hiçliğin ortasında küçük bir evde birlikte yaşamayı... Vizyon ne olursa olsun, hayatımıza devam ederken o özel partnerle uzlaşmayı hayal ederiz. Bu tür düşler ve tartışmalar sona erdiğinde, kesinlikle yanlış giden bir şeyler var demektir.
Hayatınızı, önünüzdeki beş yıl ve ardından on yıl sonraki önemli yıllarınızla resmetmeye çalışın. Bu sizi rahatsız ediyorsa veya imkansız görünüyorsa, ilişkiniz son adımlarını yaşıyor olabilir.
6
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Hiçbir konuda anlaşamıyorsanız
Bazı konularda görüş ayrılıklarının olması normaldir. Sağlıklı ilişkilerde, her iki taraf da orta yolu bulmak için uzlaşmayı öğrenir. Bunun nedenlerinden biri, önemsediğimiz kişinin mutluluğunun en az bizimki kadar önemli olmasıdır.
Uzlaşmacı olmayı ve partnerinizi düşünmeyi bıraktığınızda, herhangi bir konuda anlaşmanın çok daha zor olduğunu göreceksiniz. Bu durum sıklaştığında ise, ilişkinize zarar vermesi an meselesidir.
7
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Eğer bir yol açmak istiyorsanız, anlaşmazlıklarınızın niteliğine dikkat edin. Fikirleriniz gerçekten farklı mı görünüyor yoksa ikiniz de anlamaya çalışmaktan yoruldunuz mu? Cevapları bulmanız size gerçekte neler olup bittiğine dair bir gösterge sunacaktır.
8
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Her zaman sinirliyseniz
Partnerinizin varlığı sizi rahatsız etmeye mi başladı? Tek başınayken daha rahat hissediyor musunuz? Sizi çok fazla mı eleştiriyor? Zaman zaman bu hislere kapılabiliriz, ancak sık sık sinirlenmeye başladıysanız, ilişkiniz çıkmaza girebilir.
Siz veya eşiniz bir dahaki sefere sinirli göründüğünüzde, kendinize durumun önemli mi yoksa önemsiz mi olduğunu sorun. Sinirlenmek için gerçek bir neden yoksa, gelecekle ilgili bir konuşma yapma zamanı gelmiş olabilir.
9
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Ayrıyken daha mutluysanız
Arkadaşlarınızla birlikteyken, uzun zamandır bu kadar iyi hissetmediğinizi anlamış olabilirsiniz. Restoranda müzik eşliğinde mırıldanıyorsunuz, kahkahalarla sohbet ediyorsunuz ve masanızda bekleyen işler sizin için daha az stresli görünüyor. Bu sırada, partnerinizden bir mesaj alır almaz mutlu olmanız gerekir. Siz ne hissediyorsunuz?
10
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Bir partnere sahip olmanın en büyük katkısı, karşılıklı olarak destekleyici bir arkadaşlık kurmaktır. Bu duygu gittiğinde, muhtemelen birinizin ayrılık konuşması yapması çok uzun sürmez.
Partnerinizle en son ne zaman gerçekten mutlu olduğunuzu düşünmek için birkaç dakikanızı ayırın. Uzun zaman olduysa, vermeniz gereken bazı kararlar olabilir.
11
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Eski güzel günleri özlüyorsanız
Kendinizi, ilişkinizin gerçekten eğlenceli ve tatmin edici olduğu o güzel günleri düşünürken buluyor musunuz? Eğer öyleyse, muhtemelen ilişkiniz boyunca bir yerlerde işlerin raydan çıktığı anlamına gelir. Geçmişin bugünden daha iyi görünmesi korkunç bir duygu ve maalesef ufukta bir ayrılık olduğunun işareti olabilir.
Daha önceki zamanlara odaklanmayı bırakın ve mevcut durumunuzu daha iyi hale getirip getirmediğini görün. Bazen olayların gerçekte göründüğünden daha iyi olduğunu hatırlayabiliriz!
12
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Belirsizlikler artıyorsa
Cep telefonunda daha fazla zaman geçirmeye mi başladınız? Ya da birbirinizden bir şeyler mi saklıyorsunuz? Kendinizi son zamanlarda eski sevgililerinizle sohbet ederken mi buluyorsunuz? Her iki tarafta da güven eksikliği varmış gibi mi hissediyorsunuz? İşler her gün daha belirsiz hale gelmeye başladıysa, bu ilişkinizde daha uzun süre kalmayacağınızın ciddi bir işareti olabilir.
Öncelikle, neler olduğunu anlamak için bunu dile getirin. Partneriniz gizemli davranıyorsa veya eski sevgilinizi özlüyorsanız, durumu ele alın ve mevcut ilişkiniz hakkında bir seçim yapın. İşlerin daha fazla karmaşıklaşmasına izin vermeyin!
13
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Bitmesinden korkuyorsanız
Bir şeylerin parçalandığını ve sona yaklaştığınızı düşünüyorsanız, muhtemelen içinizdeki his doğru söylüyordur. Çoğumuz, ayrılık belirtilerini oldukça iyi anlarız, bu yüzden, eğer doğru ipuçları varsa içgüdülerinize güven. Kurtarılmaya değer olduğunu düşündüğünüz bir ilişkiyse, derhal partnerinizle konuşun ve işleri halletmenin bir yolu olup olmadığını sorun. Zaten çok fazla zarar verildiğini hissediyorsa, onun hislerini kabul etmek ve saygı duymanız gerekir.
14
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Yol ayrımına geldiğinizi düşünüyorsanız, başarısız bir ilişkiye tutunmaya çalışmayın. Bunun yerine, birlikte geçirdiğiniz zamanı onurlandırın ve bu ilişkiden aldığınız derslere değer verin.
15
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Geleceğe odaklanın
Bir ayrılığa hazırlanıyor, hatta ondan kurtuluyor olsanız da tüm kötü hisler ve olumsuzlukları geride bırakın. Elbette, bir ilişkiyi bitirmek asla iyi hissettirmez ama muhtemelen bitmesinin iyi bir nedeni vardır.
Neyin yanlış gittiğine takılı kalmak yerine, doğru gidebilecek şeylere odaklanın. Arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurun, yeni bir hobi bulun ve hazır olduğunuzda yeni buluşmalara açık olun. Bunu bir kayıp olarak görmeyin, aksine yeni bir başlangıç olarak kutlayın!