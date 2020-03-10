İlişkinizi Geliştiren Seks Çeşitleri!

Biz insanlar istemeden de olsa, gaz çıkarıyor, bazen kokuyor ve başka birçok utandırıcı şey yapıyoruz. Gerçek yakınlık, garip ve yüz kızartıcı durumlarda partnerinizin yanında kendinizi rahat hissetmenizle alakalıdır. İnsan bedenleriyle seks yapıyorsunuz ve insan vücutları bazen komik şeyler yaparlar. Bu çok normal bir durum.