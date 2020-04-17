İlişkinizde Büyük Sorunlara Neden Olabilecek 6 Küçük Şey
Tartışmalar, sorunlar ilişkilerin tuzu biberidir. Ancak küçük sorunları görmezden gelmek, her zaman ileride daha büyük sorunlara gebedir. Bu yüzden dikkat etmeli, yaşadığınız küçük sorunların üstünü örtmek yerine çözmeye çalışmalısınız.
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1
“Ne gibi sorunlardan bahsediyorsunuz?” derseniz, ilişkinizde büyük sorunlara neden olabilecek 6 küçük şeyi açıklıyoruz.
2
İlişki durumu
İlişki durumu bazı ilişkilerde hasara yol açabilir. İlişkinizin ne durumda olduğunu, karşılıklı beklentilerinizi konuşmayı ertelerseniz, ileride daha büyük problemler yaşayabilirsiniz.
3
Sosyal medya
Sosyal medya, diğer insanlarla sanal olarak bağlantı kurmak için kullanılır, ancak ilişki söz konusu olunca başkalarıyla olan bu bağlantı eşler için rahatsız edici bir davranış olabilir. Bazı insanlar kişisel ilişkilerini sosyal medyada paylaşmaktan rahatsız olurken, bazılarıysa sevgisini tüm sanal aleme göstermesi gerektiğini düşünebilir. Bu durumda da ortak bir nokta bulmaya çalışmalı, birbirinizi anlamalısınız.
4
Hediyeleşme
Hediye vermek ilişkinin önemli bir parçasıdır. Ancak yanlış hediye vermek, eşinizin sizinle ilgili düşüncesini etkileyebilir. Karşınızdakini yeterince tanımıyorsanız yapacağınız bu küçük sürpriz ilişkinize zarar verebilir.
5
Aile ilişkileri
Aile ilişkileri çok önemlidir. Ailenizin, eşinizin ailesinden ne kadar farklı olabileceği konusunda açık ve dürüst olmalısınız. Hem ailenizi hem de eşinizi aynı dengede tutmak sizin için zor olabilir, ancak ilişkinizin sağlığı için uzmanlaşılması gereken önemli bir konudur. Her iki tarafa da öncelik vermelisiniz aksi takdirde ilişkiniz daha da ciddileştiğinde, görünüşte önemsiz gibi görünen bu konu sizi yıpratabilir.
6
Fiziksel sevgi
Partnerinizi tanımak, onun şefkatini, dokunuşunu bilmek arada bağ kurmanın ilk adımlarından biridir. Fiziksel yakınlık, ten uyumu gibi kavramlar ilişkilerde sanıldığından çok daha büyük bir öneme sahiptir.
7
Samimiyet
Bir ilişkide yakınlık, eşinizle güçlü bir bağ kurmanın büyük bir parçasıdır. Samimiyet ya da bu meselelerinin eksikliği bir ilişkiyi çabucak zedeleyebilir.