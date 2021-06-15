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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>İlişkinin İlk 3 Ayında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Aşk
Fotoğraf: iStock

İlişkinin İlk 3 Ayında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Romantik bir ilişkinin başlangıcında çiftlerin birbirlerini tanımaya çalıştıkları döneme "balayı evresi" denir. Ne de olsa, karşılıklı hisleriniz olduğu zaman, birlikte daha fazla zaman geçirmeye ve birbirinizi tanımaya başlamanız ilişkinin en zevkli zamanlarıdır. Ancak Bu dönemde dikkat etmeniz gereke bazı ipuçlarını da göz ardı etmemekte fayda var. Bunun için sizlere kılavuzluk edebilecek belli başlı tüyoları derledik. İşte evliliğin ilk 3 ayında dikkat etmeniz gerekenlerin listesi.

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Her şey yeni ve heyecan verici olduğunda, karşınızdakinin yalnızca pozitif yönlerini görmek ve sonradan tehlikeli olabilecek davranışları büyük bir sorun olarak görmemek gayet doğaldır. Elbette herkesin kusurları vardır, bu nedenle partnerlerimizden her zaman mükemmel olmalarını bekleyemeyiz, ancak göz ardı edilmemesi gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. İşte onlardan bazıları…

2Sürekli eleştirmesi tehlikenin göstergesi olabilir

Sürekli eleştirmesi tehlikenin göstergesi olabilir

Partneriniz ilişkinin ilk üç ayında belirli davranışlar sergiliyorsa, bu durum uzun vadede sizi kontrol edeceklerinin veya haksız yere eleştireceklerinin bir göstergesi olabilir. Her konuda anlaşmak zorunda olmasanız da temel değerler ve hayatta ne istediğiniz konusunda aynı fikirde olduğunuzdan emin olmak istersiniz.

3Agresif bir tutum sergiliyorsa

Agresif bir tutum sergiliyorsa

Bazen sahiplenildiğini hissetmek, geri kalan tüm olumsuz noktaları gözden kaçırmak anlamına gelebilir. Partneriniz, size her ne sebepten olursa olsun sert bir tutum sergiliyorsa ve ani çıkışları ilişkinize zarar vermeye başladıysa bunu ileri safhalarda da devam etme tehlikesi söz konusu olabilir. Bu nedenle istemediğiniz tavırları ilk üç ayda dikkatli bir şekilde gözlemleyip tekrarlanan davranışlar konusunda onu açıkça uyarmalısınız. Aksi bir durumda hala düzelmiyorsa ilişkinin derhal bitirilmesi ruhsal ve fiziksel sağlığınız için en makulü olabilir.

4Kafe ve restoranlarda iyi gözlemleyin

Kafe ve restoranlarda iyi gözlemleyin

Uzmanlar, partnerinizin diğer insanlara nasıl davrandığına çok dikkat etmenizi önerir. Örneğin, bir restoran ya da kafeye gittiğinizde eşinizin personel ve çalışanlarına olan davranışları size ilişkiniz hakkında iyi bir fikir verebilir. Eğer çevresindekilere kaba ve küçümseyici davranışlar sergiliyorsa, bu durum onun karakteri ile ilgili uyarıcı bir noktadır.

5Aileniz ve arkadaşlarınız ile ilgili tutumu

Aileniz ve arkadaşlarınız ile ilgili tutumu

Başka bir büyük uyarı işareti de çıktığınız kişinin sizinle arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz arasında mesafe yaratmaya çalışmasıdır. "İhtiyacım olan her şey sensin" kulağa romantik gelebilir, ancak diğer ilişkileriniz önemini koruyor ve eşiniz buna saygı duymalı.

6Bir önceki ilişkisiyle karşılaştırma

Bir önceki ilişkisiyle karşılaştırma

Güven sorunları ve haksız şüpheler de kırmızı çizgilerdendir. Yeni partneriniz önceki bir ilişkide ihanete uğramış olsa bile, güven sorunlarını size yansıtmaları ve onun güvenine layık olmadığınızı hissetmenizi sağlamaları doğru değildir. Bu, yeni bir ilişkiye girmeden önce kendi başına çözümlemesi gereken bir durumdur.

7Sınırlara saygı duymak

Sınırlara saygı duymak

Uzmanlara göre ilişkide sınırlara saygı da çok önemlidir. Partneriniz, küçük bir mesele dahi olsa istemediğinizi ifade ettikten sonra bir şeyler yapmanız için size baskı yapıyorsa, bu bir kırmızı uyarı işareti olabilir ve ilişki ilerledikçe daha fazla kontrol sahibi olacaklarının bir göstergesidir.

8Önceki ilişkinin bitiş tarihi önemli

Önceki ilişkinin bitiş tarihi önemli

Partnerinizin bir önceki ilişkisinin yakın zamanda sonlanmış olması, sizi sürekli eski sevgilisiyle karılaştırmaya çalışmasını beraberinde getirebilir. Eski sevgililerinin izlerini hâlâ atlatamadılarsa, muhtemelen yeni bir ilişkiye başlamak için doğru zaman değildir. Ne de olsa hiç kimse ikinci bir kişi olmayı hak etmez.

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