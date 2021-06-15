İlişkinin İlk 3 Ayında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Agresif bir tutum sergiliyorsa Bazen sahiplenildiğini hissetmek, geri kalan tüm olumsuz noktaları gözden kaçırmak anlamına gelebilir. Partneriniz, size her ne sebepten olursa olsun sert bir tutum sergiliyorsa ve ani çıkışları ilişkinize zarar vermeye başladıysa bunu ileri safhalarda da devam etme tehlikesi söz konusu olabilir. Bu nedenle istemediğiniz tavırları ilk üç ayda dikkatli bir şekilde gözlemleyip tekrarlanan davranışlar konusunda onu açıkça uyarmalısınız. Aksi bir durumda hala düzelmiyorsa ilişkinin derhal bitirilmesi ruhsal ve fiziksel sağlığınız için en makulü olabilir.