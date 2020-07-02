İlişkilerde En Çok Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Yolları

4- Özel alan tanımama İlişkilerde en çok sorun çıkartan bir başka olaysa çiftlerin birbirine yeterince özel alan ve zaman tanımamasıdır. Bunun sonucunda partneriniz sizden ya da siz partnerinizden sıkılabilirsiniz. İşlerin bir anda ciddiye binmesi ya da çok yavaş ilerlemesi ile evliliğe bakış açınız değişebilir.