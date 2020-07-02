İlişkilerde En Çok Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Yolları
Tartışmalar ilişkilerin tadı tuzudur. İlişkide yaşadığınız sorunlar partnerinizi daha yakından tanıma fırsatı verir. Bunların yanı sıra yaşanan sorunları beraber atlatmak ilişkinizdeki bağları daha güçlü kılacaktır. İşte ilişkilerde çok yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri...
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1
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1- İletişimsizlik
İlişkinizde yolunda olmayan şeyleri dile getirmiyorsanız hatayı en başında yapıyorsunuz demektir. İlişkinizde sizi huzursuz eden şeyleri partneriniz ile konuşmanız gerekir. Sorunlarınızı dile getir getirmezseniz pürüzleri gideremezsiniz.
2
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2- Ebeveynlerinizi ilişkiye dahil etmek
İlişkilerde yaşanan en önemli sorunlardan biri ailelerin ilişkiye dahil olmasıdır. İlişkiler iki taraflı yaşanmalıdır. Sadece aileler olarak değil genel olarak üçüncü kişileri ilişkinizden uzak tutmanız gerekir.
3
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3- Cinsel ihtiyaçları karşılayamama
Cinsellik günümüzde hala tabu olmaya devam ediyor. Bu nedenle partnerinizle bu konuyu konuşmalısınız. Böylece fazla beklentiye girerek hayal kırıklığı yaşamınızı engellemiş olursunuz. İlişkinizde sır saklamamanız gerekir. Bütün sırlarınızı partneriniz ile paylaşın.
4
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4- Özel alan tanımama
İlişkilerde en çok sorun çıkartan bir başka olaysa çiftlerin birbirine yeterince özel alan ve zaman tanımamasıdır. Bunun sonucunda partneriniz sizden ya da siz partnerinizden sıkılabilirsiniz. İşlerin bir anda ciddiye binmesi ya da çok yavaş ilerlemesi ile evliliğe bakış açınız değişebilir.
5
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5- Hayatı paylaşmama
Bir ilişkiye başlayarak hayatınızı başkasıyla paylaşıyorsunuz demektir. Birbirinize katı sorumluklar yüklemek yerine bu sorumlulukları beraber üstlenin. Hem birlikte vakit geçirmiş hem de daha az yorulmuş olacaksınız.
6
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6- Güvensizlik
Eğer sevgilinize olan güveninizi kaybettiyseniz, üzgünüz son durağa yaklaştınız demektir. Hayatınıza alacağınız her insana güven duymalısınız bir de bu kişi hayat arkadaşınız olmaya adaysa herkesten çok ona güvenmelisiniz. Bir anda kestirip atmanın taraftarı değiliz. Bu nedenle önce güveninizi kaybettiği olayı sorgulayın ve kendi içinizde bu durumu aşmaya çalışın.
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7- Ortak gelecek
Belirli bir yaş ve kariyerinizin zirvesinde iseniz ve evlilik düşünüyorsanız ama doğru kişi olduğundan emin değilseniz öncelikle gelecek planlarınızı paylaşın. Beraber bir gelecek planı çizmelisiniz ki zaman geçtiğinde son dakika sürprizleri ile karşılaşmayın.