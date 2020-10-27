İlişkiler Hakkında Merak Edilen 7 Soru ve Cevapları
İlişki yaşarken cevabını bilmediğiniz soruların kafanızda döndüğü oldu mu? Güçlü ve uzun vadeli bir ilişki için bazı soruları cevaplarını bulmalı, yola öyle devam etmeliyiz. İlişkiler hakkında merak edilen soruları ve cevapları anlatıyoruz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bir ilişkide iletişim ne kadar önemlidir?
Tek kelimeyle - çok. Hayatınızın geri kalanını birlikte geçirmeyi planladığınız biriyle açık iletişim kurmak, evlilik hayatı için çok önemlidir. Zamanla iletişim eksikliği, iki kişi arasında yıkılamayacak bir duvar oluşturacak ve bu nedenle ölümcül bir ayrılıkla sonuçlanacaktır.
2
Abone Ol
Sadakatsizlik affedilebilir mi?
Aslında bu sorunun cevabı her kişi ve ilişki için farklıdır. Sadakatsizlik, aldatma bir ilişkide yaşanabilecek en zararlı şeylerden biridir. Eğer karşınızdakinden emin olabiliyor, tekrar yapmayacağınıza kalbiniz ve mantığınızla inanıyorsanız affedebilirsiniz.
3
Abone Ol
"Bir kere yapan tekrar yapar" diye düşünenlerdenseniz canınız ne kadar yansa da affetmemelisiniz. Mahmure editörleri olarak fikrimizi sorarsanız, ihanetin bir hata değil tercih olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden affetmeyen tarafta yer alıyoruz.
4
Abone Ol
Taraflar birbirlerinin tüm geçmişini bilmeli mi?
Geçmişimiz bizi biz yapan yaşanmışlıklarımız, tecrübelerimizdir. Geçmişinizin ne kadarını partnerinize anlatacağınız ise tamamen size kalmış bir konudur. Daha önce evli olup olmadığı, çocuğu var mı yok mu, sağlık konuları gibi önemli şeyler konuşulmalıdır. Bununla birlikte eski sevgililerin isimleri, yaşanan deneyimler gibi konular bilinmese de olur.
5
Abone Ol
İdeal sağlıklı ilişki nedir?
Sağlıklı bir ilişki, her iki tarafın da iletişimlerinde birbirlerine karşı açık ve dürüst olduğu bir ilişkidir. Sağlıklı bir ilişkide taraflar birbirlerine tamamen güvenirler, birbirlerini düşünürler. Kavga etmeden, sesler yükselmeden anlaşmanın yolunu bulurlar ve beraber olduğu kadar ayrı vakit geçirmenin de önemini bilirler.
6
Abone Ol
Aşkın gerçek tanımı nedir?
'Aşk' kelimesinin çok sayıda tanımı vardır. Bununla beraber aşk, hangi durumda olursa olsun sevdiğinin yanında olmaya istekli olma halidir diyebiliriz. Aşık insan ne kadar meşgul olursa olsun sevdiğine zaman ayırır, her koşulda onun iyiliğini ister. Bize göre gerçek aşk, birini var olan güzel özellikleri sebebiyle değil, sadece o olduğu için sevmektir. Bu yüzden gerçek aşkta güzellik, çirkinlik, zenginlik, fakirlik yoktur. Sadece 'o' vardır!
7
Abone Ol
Geçmiş koşullar ilişkinizi etkileyebilir mi?
Çocukluğunuzda yaşadığınız kötü anılar veya önceki kötü ilişkiler insanları olumsuz yönde etkiler. Geçmişinde buna benzer şeyleri olan bir eşiniz veya sevgiliniz varsa, sabırlı ve ona karşı anlayışlı olmalısınız.
8
Abone Ol
İstismar gibi şeylerin üstesinden kolaylıkla gelinemez ve uzun yıllar boyunca ele alınmalıdır. Geçmişte buna benzer şeyler başınıza geldiyse, ilişkinin başındaki sorunları önlemek için flört ettiğiniz kişiye bunu söylemek iyi bir fikirdir. Anlayamıyorlarsa ve size karşı sabırlı olmak istemiyorlarsa, o özel birini henüz bulamadınız demektir.
9
Abone Ol
Bir ilişkide güven ne kadar önemlidir?
Güven, kazanılması uzun süren, ancak bir saniyede yok olabilen bir şeydir. Bir ilişkide taraflar birbirlerinin sadece bedenlerine değil, ruhlarına ve kalplerine de sadık kalmalıdır. Güven, aşk ile beraber bir ilişkinin temelidir. Güven eksikliği, evliliklerde boşanmanın, ilişkilerde ayrılmanın en önde gelen nedenlerinden biridir ve bu nedenle hayati önem taşır.