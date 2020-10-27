İlişkiler Hakkında Merak Edilen 7 Soru ve Cevapları

Aşkın gerçek tanımı nedir? 'Aşk' kelimesinin çok sayıda tanımı vardır. Bununla beraber aşk, hangi durumda olursa olsun sevdiğinin yanında olmaya istekli olma halidir diyebiliriz. Aşık insan ne kadar meşgul olursa olsun sevdiğine zaman ayırır, her koşulda onun iyiliğini ister. Bize göre gerçek aşk, birini var olan güzel özellikleri sebebiyle değil, sadece o olduğu için sevmektir. Bu yüzden gerçek aşkta güzellik, çirkinlik, zenginlik, fakirlik yoktur. Sadece 'o' vardır!