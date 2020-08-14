İlişkide Yaş Farkı Sorun Olur mu?

Olumlu ve iyimser bakış açısına sahip kişiler, fiziksel olarak yaşlarını gösterseler de kendilerini daha genç hissederken, bıkkın ve kötümser kişiler gerçekte olduklarından çok daha yaşlı hissederler. Ruh yaşı da insanın yaşam stilini ve kurduğu ilişkileri doğrudan etkiler. Yaşın önemli olduğu konulardan biri de “Aralarında çok yaş farkı olan çiftlerin ilişkileri, yaş farkı olmayan ya da az olan çiftlere kıyasla daha kötü ya da daha iyi mi olur?” sorusu ile ilgilidir.