İlham Perileri: Ünlü İsimlerden Motive Eden Sözler
Ünlü isimlerin bazı sözleri var ki yıllardır unutmadık, çok daha uzun yıllar geçse de unutmayacağız. Kendinize motivasyon kaynağı arıyorsanız, dünyaca ünlü isimlerin bu sözleri size güç verecek!
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1
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İşte ünlü isimlerden motive eden sözler...
2
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Emma Stone
"Bir genç kadın olarak en büyük dileğim kendimize daha nazik olmamız; böylece çevremizdeki herkese karşı da daha nazik olabiliriz. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları ‘çok şişman, çok sıska, çok kısa, çok uzun ya da çok fazla bir şey’ olarak aşağılamaktan vazgeçin. Sürekli olarak bir şeyler için ‘çok fazla ya da yeterince yeterli değil’ algısı var. Ama insanlar değişir. Düşünceler değişir.”
3
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Angelina Jolie
“Eskiden genelde farklı ya da itici göründüğümü düşünürdüm. Ama büyüdükçe kendi tenimle barışık olmayı öğrendim. Kulağa biraz klişe gelebilir ama içten güzel ve güçlü hissettiğiniz zaman bu dışınıza da yansıyor.”
4
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Beyonce
“Kendine güvenmek bir kadını seksi yapan şeydir. Kadınlar başkalarının güzellik tanımına uymak zorunda kalmamalı. Hepimiz kusursuz burun ya da kusursuz saç konusunda oldukça takıntılıyız ama dünyada kendinizi sevmek ve güvenmekten daha güzel bir şey yok."
5
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Rihanna
"Tatillere gittiğimde fark ettim ki, vücudumu gerçekten seviyorum; güzellik kurallarına uygun olmamasına rağmen! Seksi hissediyorum. Hayatımda ilk kez tüm bu kıvrımlarımdan kurtulmak istemiyorum; sadece şekillendirmek istiyorum. Benim bedenim rahat, mutlu; asla sağlıksız değil. Bu bedenimle ortalığı yıkmak istiyorum!"
6
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Adele
“Playboy’un kapağına çıkmak istiyor değilim. Rolling Stone veya Q dergilerinin kapaklarında olmak istiyorum. Ben bir trendsetter değilim. Ben bir şarkıcıyım. Skinny olmak zorunda değilim.”
7
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Madonna
"Eğer inandığın şey için savaşmaya niyetli değilsen, ringden içeri bile girme."
8
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Lady Diana
"Hayatı asla kitabına göre yaşamıyorum. Beni kalbim yönlendiriyor, aklım değil."
9
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Sophie Turner
“Kendiniz olun. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın ve sınırların sizi durdurmasına izin vermeyin. Bunu ben de uygulamaya çalışıyorum.”
10
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Jennifer Lopez
"Hayat aynı günü iki kez yaşamak için çok kısa!"
11
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Kate Moss
"Biraz klişe tınlayacak ama içiniz güzelse, dışınız da güzeldir!"
12
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Cindy Crawford
“Çok hata yapmama rağmen fazla pişmanlığım yok. Neden mi? Çok basit: Geçmişi geri alamıyorsunuz…“
13
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Marilyn Monroe
"Başını ve çeneni dik tut ve daha önemlisi gülümsemeye devam et çünkü hayat güzel şey ve daha uğruna gülünecek çok şey var."
14
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Jennifer Aniston
"Şu hayatta sevdiğiniz kadar acı çekiyorsunuz."
15
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Khloe Kardashian
"Eğer ben yapabiliyorsam, siz de yapabilirsiniz. Her şey ilk günle başlıyor!"