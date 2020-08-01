MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Gelişim İlham Perileri: Ünlü İsimlerden Motive Eden Sözler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>İlham Perileri: Ünlü İsimlerden Motive Eden Sözler
Kişisel Gelişim
MAHMURE ÖZEL

İlham Perileri: Ünlü İsimlerden Motive Eden Sözler

Ünlü isimlerin bazı sözleri var ki yıllardır unutmadık, çok daha uzun yıllar geçse de unutmayacağız. Kendinize motivasyon kaynağı arıyorsanız, dünyaca ünlü isimlerin bu sözleri size güç verecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte ünlü isimlerden motive eden sözler...

2Emma Stone
Abone Olgoogle-news

Emma Stone

"Bir genç kadın olarak en büyük  dileğim kendimize daha nazik olmamız; böylece çevremizdeki herkese karşı da daha nazik olabiliriz. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları ‘çok şişman, çok sıska, çok kısa, çok uzun ya da çok fazla bir şey’ olarak aşağılamaktan vazgeçin. Sürekli olarak bir şeyler için ‘çok fazla ya da yeterince yeterli değil’ algısı var. Ama insanlar değişir. Düşünceler değişir.”

3Angelina Jolie
Abone Olgoogle-news

Angelina Jolie

“Eskiden genelde farklı ya da itici göründüğümü düşünürdüm. Ama büyüdükçe kendi tenimle barışık olmayı öğrendim. Kulağa biraz klişe gelebilir ama içten güzel ve güçlü hissettiğiniz zaman bu dışınıza da yansıyor.”

4Beyonce
Abone Olgoogle-news

Beyonce

“Kendine güvenmek bir kadını seksi yapan şeydir. Kadınlar başkalarının güzellik tanımına uymak zorunda kalmamalı. Hepimiz kusursuz burun ya da kusursuz saç konusunda oldukça takıntılıyız ama dünyada kendinizi sevmek ve güvenmekten daha güzel bir şey yok."

5Rihanna
Abone Olgoogle-news

Rihanna

"Tatillere gittiğimde fark ettim ki, vücudumu gerçekten seviyorum; güzellik kurallarına uygun olmamasına rağmen! Seksi hissediyorum. Hayatımda ilk kez tüm bu kıvrımlarımdan kurtulmak istemiyorum; sadece şekillendirmek istiyorum. Benim bedenim rahat, mutlu; asla sağlıksız değil. Bu bedenimle ortalığı yıkmak istiyorum!"

6Adele
Abone Olgoogle-news

Adele

“Playboy’un kapağına çıkmak istiyor değilim. Rolling Stone veya Q dergilerinin kapaklarında olmak istiyorum. Ben bir trendsetter değilim. Ben bir şarkıcıyım. Skinny olmak zorunda değilim.”

7Madonna
Abone Olgoogle-news

Madonna

"Eğer inandığın şey için savaşmaya niyetli değilsen, ringden içeri bile girme."

8Lady Diana
Abone Olgoogle-news

Lady Diana

"Hayatı asla kitabına göre yaşamıyorum. Beni kalbim yönlendiriyor, aklım değil."

9Sophie Turner
Abone Olgoogle-news

Sophie Turner

“Kendiniz olun. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın ve sınırların sizi durdurmasına izin vermeyin. Bunu ben de uygulamaya çalışıyorum.”

10Jennifer Lopez
Abone Olgoogle-news

Jennifer Lopez

"Hayat aynı günü iki kez yaşamak için çok kısa!"

11Kate Moss
Abone Olgoogle-news

Kate Moss

"Biraz klişe tınlayacak ama içiniz güzelse, dışınız da güzeldir!"

12Cindy Crawford
Abone Olgoogle-news

Cindy Crawford

“Çok hata yapmama rağmen fazla pişmanlığım yok. Neden mi? Çok basit: Geçmişi geri alamıyorsunuz…“

13Marilyn Monroe
Abone Olgoogle-news

Marilyn Monroe

"Başını ve çeneni dik tut ve daha önemlisi gülümsemeye devam et çünkü hayat güzel şey ve daha uğruna gülünecek çok şey var."

14Jennifer Aniston
Abone Olgoogle-news

Jennifer Aniston

"Şu hayatta sevdiğiniz kadar acı çekiyorsunuz."

15Khloe Kardashian
Abone Olgoogle-news

Khloe Kardashian

"Eğer ben yapabiliyorsam, siz de yapabilirsiniz. Her şey ilk günle başlıyor!"

Kaynak Foroğraflar: Depophotos, Splash News

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi