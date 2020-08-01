İlham Perileri: Ünlü İsimlerden Motive Eden Sözler

Emma Stone "Bir genç kadın olarak en büyük dileğim kendimize daha nazik olmamız; böylece çevremizdeki herkese karşı da daha nazik olabiliriz. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları ‘çok şişman, çok sıska, çok kısa, çok uzun ya da çok fazla bir şey’ olarak aşağılamaktan vazgeçin. Sürekli olarak bir şeyler için ‘çok fazla ya da yeterince yeterli değil’ algısı var. Ama insanlar değişir. Düşünceler değişir.”