İlginç Bilgilere Hazır Olun: 25 Ateşli Seks Gerçeği!
Cinsellik hakkında yüzyıllardır sayısız araştırma yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Aslında seks hakkında hala bilmediğimiz pek çok şey var. Biz ise bugün az bilinenlerden bahsedeceğiz. İşte size 25 ateşli seks gerçeği!
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1
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1- Orgazm sahne korkusunu yeniyormuş! İskoçya’da yapılan bir araştırma, iyi bir sekten sonra insanların kalabalık önünde daha rahat konuştuğunu sonucuna varmış.
2
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2- Temizlik ve seks ikilisini yan yana düşünebiliyor musunuz? Bir araştırma, ev işlerini beraber yapan çiftlerin daha sık seviştiğini ortaya koydu.
3
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3- Sporun mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Peki cinsel hayata olan etkilerini duydunuz mu? Sporla uğraşan kişilerin yüzde 41’i yatakta hem fiziksel hem de duygusal olarak çok daha iyi oluyormuş!
4
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4- Eğer orgazm sorunu yaşıyorsanız hislerinizi analiz etmek için biraz kendinize zaman ayırmalısınız. Çünkü uzmanlar, duygusal zekası yüksek kadınların daha kolay ve daha sık orgazm olduğunu söylüyor.
5
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5- Erkeklerin sekse daha düşkün olduğunu düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz. Çünkü erkeklerin beyinlerinin seksle ilgili olan kısmı, kadınlarınkine oranla iki buçuk kat daha büyük.
6
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6-Ana rahmindeki bir fetüs, annesinin seks yaptığını hissedermiş! Üstelik annenin kan basıncının artması ve nabzının yükselmesi bebeği de olumlu etkiliyormuş.
7
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7- İngiltere’de yapılan bir araştırma, erkeklerin zayıf kadınları değil kıvrımları belirgin kadınları tercih ettiğini söylüyor.
8
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8- Başka bir araştırma ise, Amerikalıların partnerleriyle seks sürelerinin ortalama yedi dakika olduğunu gösteriyor. Avrupalıların ortalaması ise tam 16 dakika.
9
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9- Yapılan bir ankete göre insanlar yatak odası dışında en çok arabada sevişmekten hoşlanıyor.
10
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10- Bazı şanslı kadınlar sadece göğüslerine dokunulduğunda orgazm olabiliyor. Siz de partnerinizden o bölgede daha fazla zaman geçirmesini isteyin ve o şanslı kesimden olup olmadığınızı test edin.
11
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11- Rahat bir tempoda, az stresli bir işte çalışan kadınlar, yoğun ve gerginlik içinde çalışanlara göre daha kolay orgazm oluyor. Her 3 kadından 1'i ise çalışma hayatının seks performanalarını olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.
12
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12- Bir prezervatif firmasının dünya çapında yaptırdığı araştırma, Avusturyalı çiftlerin, sıklıkla oral seks yaptığını ortaya koydu.
13
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13- Sabahları kahve içiyorsanız bu bilgi tam sizlik! Yapılan bir araştırma, sabah kahvesinin cinsel dürtüleri harekete geçirebileceğini söylüyor.
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14- 35 yaşındaki insanların yüzde 36'sı seksten sonra Instagram ya da Twitter gibi sosyal ağlara girmeyi tercih ediyor ya da mesajlarına bakıyor.
15
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15- Erkeklerin yüzde 31'i de stresli hayat koşulları yüzünde ereksiyon sorunu yaşıyor. Yüzde 34'lük kısmı ise ereksiyonun devamlılığını sağlayamıyor.
16
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16- Size ufak bir öneri; akşam televizyon izlerken birbirinize sarılarak oturun. Bunu yapan çiftler, sadece seks yaparken öpüşenlere kıyasla daha az depresif oluyor.
17
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17- Çalışmalar, sevdiği erkeğin vücut kokusunun kadınları heyecanlandırdığını söylüyor. Sevgiliniz spor yaptıktan sonra banyoya girmeden onu yakalayın ve bırakmayın!
18
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18- Ofiste cin gibi fikirlerinizle herkesi etkilemek istediğiniz günün öncesinde sevişin. Antropolog doktor Helen Fisher"a göre seks, ofiste yaratıcılığı artıran beyin kimyasallarının salgılanmasını sağlıyor.
19
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19- En iyi orgazm, tüm duyularınız beraber çalıştığında gerçekleşiyor. Araştırmalar, sırt üstü yattığınızda bazı duyularınızın azaldığını ortaya çıkarttığından, yatakta üstte olmanızı tavsiye ediyoruz!
20
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20- Yapılan araştırmalar, kadınların çoğunun mastürbasyona mesafeli olduğunu gösteriyor. Oysa mastürbasyon yapan kadınların, sevişme sırasında orgazm olma olasılığı yapmayanlara kıyasla çok daha yüksek.
21
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21- Yatak odanızda televizyon var mı? Var ise onu bir an önce çıkarmanızı öneriyoruz. Yatak odasında televizyon olmayan çiftler, yüzde 50 oranında daha çok seks yapıyor. Televizyon sevişme isteğini azaltıyor.
22
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22- Eğer migreniniz varsa daha çok seks yapmalısınız! Uzmanlar, düzenli seks yapmanın, migren sancılarını hafiflettiğini söylüyor.
23
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23- İlginç bir araştırma sonucuna hazır mısınız? Haftada üç kez seks yapan insanlar, dört ila yedi yaş daha genç gözüküyor!
24
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24- Düzenli seks hayatının migrene iyi geldiğinden bahsetmiştik. Seks sadece migrene iyi gelmiyor. Seks sırasında salgılanan oksitosin hormonu, ağrıları yarı yarıya azaltıyor.
25
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25- Düzenli olarak haftada bir seks yapmak, bağışıklık fonksiyonlarınızı yüzde 30 oranında güçlendiriyor.