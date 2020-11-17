İlaç Gibi Besin: Dut Pekmezinin Faydaları

Dut pekmezi nedir? Saray mutfağında doğal tatlandırıcı olarak kullanılan dut pekmezi, günümüzde de sıklıkla tüketiliyor. Dut meyvesi kendi başına çabuk bozulan bir meyve olduğundan, ilk başlarda, değerlendirilmesi ve besin değerlerini kaybetmemesi için pekmez haline getirilerek kullanılıyordu. Komposto ve reçellerde olduğu gibi, pekmez olarak kullanılması da bütün bir kış boyunca bu şifalı besinden yararlanmamızı sağlayan en güzel yöntem.