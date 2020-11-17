İlaç Gibi Besin: Dut Pekmezinin Faydaları

Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir pekmez türü olan dut pekmezi, içerindeki doğal şekerle de tatlı krizlerini gidermeye yardımcı oluyor. Gelin bu şifalı ve lezzetli besini vazgeçilmez yapan detaylarına birlikte bakalım.
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Dut pekmezi nedir?
Saray mutfağında doğal tatlandırıcı olarak kullanılan dut pekmezi, günümüzde de sıklıkla tüketiliyor. Dut meyvesi kendi başına çabuk bozulan bir meyve olduğundan, ilk başlarda, değerlendirilmesi ve besin değerlerini kaybetmemesi için pekmez haline getirilerek kullanılıyordu. Komposto ve reçellerde olduğu gibi, pekmez olarak kullanılması da bütün bir kış boyunca bu şifalı besinden yararlanmamızı sağlayan en güzel yöntem.
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Dut pekmezinin faydaları
Özellikle kışın, günde ortalama 2 tatlı kaşığı dut pekmezi tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin, demir ve mineralleri karşılamış olursunuz.
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Ayrıca vücudun direncini artırıcı özelliği sayesinde soğuğa karşı daha dayanıklı olmanızı sağlar.
Dut pekmezi, halsizlik sorunu yaşayanlar ve spor yapanlar için de enerji deposu olarak tavsiye edilir.
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Solunum problemi yaşayanlarda ise nefesi açarak sorunun giderilmesine yardımcı olur.
Bunun yanında, tüm pekmez çeşitlerinde olduğu gibi, dut pekmezinin de kansızlığa iyi geldiği yaygın olarak bilinir.
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Pek bilinmeyen özelliklerinden biri de çocuklar üzerindeki etkisidir. Düzenli olarak günde 1 tatlı kaşığı dut pekmezi tüketmeleri, çocukların kemik ve zeka gelişimine olumlu yönde etki eder.
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Dut pekmezi nerelerde kullanılır?
Dut pekmezi, en bilinen şekliyle tahinle karıştırılarak kahvaltılarda kullanılır. Ancak tek kullanım alanı elbette bu değil. Mide sorunları ve kansızlık problemleri gibi daha önce sıraladığımız şikayetler için de doğal şurup olarak kullanılabilir.
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Ayrıca gargara yapıldığında boğaz enfeksiyonlarının giderilmesinde etkili rol oynar. Demir eksikliği olanların ise pekmezi yoğurtla karıştırarak tüketmeleri tavsiye edilir.
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Şifalı bir besin olmasının yanı sıra, özellikle diyet yapanlar ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için doğal tatlandırıcı olarak pasta, hamur işi ve özellikle sütlü tatlılarda kullanılır.
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Dut pekmezi nasıl yapılır?
Olgunlaşmış dutlar suda kısa bir süre bekletilerek iyice temizlenir. Daha sonra geniş bir tencereye yerleştirilir ve üzeri geçene kadar su eklenir. Çekirdeklerinden ayrılana kadar kaynatılan dutlar, istenilen kıvama geldiğinde süzülür, tortuları alındıktan sonra bir taşım daha kaynatılır.
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Son olarak, şekerlenmesini önlemek için birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Kıvamı koyulaştığında cam kavanozlara alınır ve kapakları sıkıca kapatılarak oda ısısında, gün ışığı almayan saklama alanlarında muhafaza edilir.