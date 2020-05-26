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GeriAstro Gündem İkizler Yeni Ayının Yükselen Burçlara Göre Etkileri
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>İkizler Yeni Ayının Yükselen Burçlara Göre Etkileri
Astro Gündem

İkizler Yeni Ayının Yükselen Burçlara Göre Etkileri

Geçen hafta 22 Mayıs 2020 tarihinde İkizler burcunun 2 derecesinde gerçekleşen Yeni Ay ile eleştirilere açık olacağımız 14 günlük bir süreç başladı. Bu süreçten en çok etkilenecek burçların İkizler, Yay, Başak ve Balık burçları olacağını belirten Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, tüm burçlar için uyarılarda bulundu. İşte tek tek yükselen burçlara göre yeni ayın etkileri...

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Açıklarımızın oldukça farkına varacağımız önemli bir zamana giriyoruz ve girdiğimiz çeşitli ortamlarda, iletişim kurduğumuz kişilerle hayatımızdaki fikirlerimiz, hiçbir zaman aynı ölçüde ilerleyemeyebilir. Tabii ki çeşitlilik ve farklılık oldukça kendimizi yenileyebilme potansiyeline sahip olabiliriz. Fakat bazı durumlarda farklı düşünceler, ufak sürtüşmelerden çok daha büyük tartışmalara dönüşebilir.

Bu konuyla ilgili önlem almamız gereken bir dönemdeyiz. Bilhassa birlik olmamız gereken bir dönemdeyken birbirimizi acımasızca eleştirmek yerine, herkesin fikrine saygı duymayı ve fikirleri eleştirmeden evvel onları dinlemeyi tercih etmeliyiz.

2Yükselen Koç
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Yükselen Koç

Kardeşler, yakın çevreniz, sosyal medya kullanımı konularında ağzınızdan çıkan sözcükler tartışmalara yol açabilir. “Dilin kemiği yok” cümlesini tekrar kendinize hatırlatmanızda fayda var.

3Yükselen Boğa
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Yükselen Boğa

Para, kazanç hanesinde ve güvenceler alanında tartışmalara açık olacaksınız. Sermayenizi ve yatırımlarınızı başkalarıyla tartışmaya açmamakta fayda olabilir. Bu konulara dikkat edin.

4Yükselen İkizler
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Yükselen İkizler

Kendinizi ön plana çıkarttığınız alanlarda, tartışmalara oldukça açık olacaksınız. Dış görünüşünüzü eleştiren kişilerle karşılaşabilirsiniz, sabrınızı korumanız gereken zamandasınız.

5Yükselen Yengeç
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Yükselen Yengeç

Göremediğiniz alanlarda sizin gıyabınızda konuşan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat ve dedikodu taşımamaya dikkat etmelisiniz.

6Yükselen Aslan
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Yükselen Aslan

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz sizi oldukça yıpratabilir. Düşüncelerinizi biraz kendinize saklamanız gereken bir zamandasınız.

7Yükselen Başak
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Yükselen Başak

İş ve çalışma ortamınız, kendinizi topluma tanıttığınız alanlar tartışmaya çok açık olacak bu konularda önlem almaya bakın.

8Yükselen Terazi
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Yükselen Terazi

Eğitim alanlarınız, tatil planlarınız, merak ve ilgi duyduğunuz alanlar tartışmaya açık olacak. Eğer ki sevdiğiniz işleri yapıyorsanız bu konularda tartışmaya oldukça hızlı girebilirsiniz, dikkatli olmanız gereken temalardır.

9Yükselen Akrep
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Yükselen Akrep

Borçlar, alacak verecekler ve ortak kazanım alanlarında tartışmalara oldukça açık olacaksınız. Bu konularda dikkatli olmalısınız.

10Yükselen Yay
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Yükselen Yay

Evlilik, ortaklık ve yakın dostluklar alanında tartışmalara açık olacaksınız. Fikirlerinizi başkalarıyla paylaşırken dikkatli olmanız gerekli.

11Yükselen Oğlak
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Yükselen Oğlak

Görev ve sorumluluk alanlarınızda çalışma ortamı hanenizde ve kendi beden sağlığınız için uğraş verdiğiniz alanlarda tartışmalara açık olacaksınız. Bu alanlara dikkat!

12Yükselen Kova
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Yükselen Kova

Aşk, cinsellik, tutku, bağlılık, hobi ve ilgi alanlarınızda tartışmalara açık olacaksınız. Bu alanlardaki iletişiminize dikkat etmeniz gerekli.

13Yükselen Balık
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Yükselen Balık

Aile ve yuva hanesi üzerinde tartışmalar oluşabilir. Ev halkı ve hane halkı içerisindeki kişilerle iletişiminize daha fazla dikkat etmeniz gereken 14 günlük bir serüvendesiniz. Tartışmalara dikkat!

Fotoğraflar: Alamy, İstock

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