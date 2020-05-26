İkizler Yeni Ayının Yükselen Burçlara Göre Etkileri

Açıklarımızın oldukça farkına varacağımız önemli bir zamana giriyoruz ve girdiğimiz çeşitli ortamlarda, iletişim kurduğumuz kişilerle hayatımızdaki fikirlerimiz, hiçbir zaman aynı ölçüde ilerleyemeyebilir. Tabii ki çeşitlilik ve farklılık oldukça kendimizi yenileyebilme potansiyeline sahip olabiliriz. Fakat bazı durumlarda farklı düşünceler, ufak sürtüşmelerden çok daha büyük tartışmalara dönüşebilir.



Bu konuyla ilgili önlem almamız gereken bir dönemdeyiz. Bilhassa birlik olmamız gereken bir dönemdeyken birbirimizi acımasızca eleştirmek yerine, herkesin fikrine saygı duymayı ve fikirleri eleştirmeden evvel onları dinlemeyi tercih etmeliyiz.