İkizler Yeni Ayının Yükselen Burçlara Göre Etkileri
Geçen hafta 22 Mayıs 2020 tarihinde İkizler burcunun 2 derecesinde gerçekleşen Yeni Ay ile eleştirilere açık olacağımız 14 günlük bir süreç başladı. Bu süreçten en çok etkilenecek burçların İkizler, Yay, Başak ve Balık burçları olacağını belirten Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, tüm burçlar için uyarılarda bulundu. İşte tek tek yükselen burçlara göre yeni ayın etkileri...
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1
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Açıklarımızın oldukça farkına varacağımız önemli bir zamana giriyoruz ve girdiğimiz çeşitli ortamlarda, iletişim kurduğumuz kişilerle hayatımızdaki fikirlerimiz, hiçbir zaman aynı ölçüde ilerleyemeyebilir. Tabii ki çeşitlilik ve farklılık oldukça kendimizi yenileyebilme potansiyeline sahip olabiliriz. Fakat bazı durumlarda farklı düşünceler, ufak sürtüşmelerden çok daha büyük tartışmalara dönüşebilir.
Bu konuyla ilgili önlem almamız gereken bir dönemdeyiz. Bilhassa birlik olmamız gereken bir dönemdeyken birbirimizi acımasızca eleştirmek yerine, herkesin fikrine saygı duymayı ve fikirleri eleştirmeden evvel onları dinlemeyi tercih etmeliyiz.
2
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Yükselen Koç
Kardeşler, yakın çevreniz, sosyal medya kullanımı konularında ağzınızdan çıkan sözcükler tartışmalara yol açabilir. “Dilin kemiği yok” cümlesini tekrar kendinize hatırlatmanızda fayda var.
3
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Yükselen Boğa
Para, kazanç hanesinde ve güvenceler alanında tartışmalara açık olacaksınız. Sermayenizi ve yatırımlarınızı başkalarıyla tartışmaya açmamakta fayda olabilir. Bu konulara dikkat edin.
4
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Yükselen İkizler
Kendinizi ön plana çıkarttığınız alanlarda, tartışmalara oldukça açık olacaksınız. Dış görünüşünüzü eleştiren kişilerle karşılaşabilirsiniz, sabrınızı korumanız gereken zamandasınız.
5
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Yükselen Yengeç
Göremediğiniz alanlarda sizin gıyabınızda konuşan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat ve dedikodu taşımamaya dikkat etmelisiniz.
6
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Yükselen Aslan
Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz sizi oldukça yıpratabilir. Düşüncelerinizi biraz kendinize saklamanız gereken bir zamandasınız.
7
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Yükselen Başak
İş ve çalışma ortamınız, kendinizi topluma tanıttığınız alanlar tartışmaya çok açık olacak bu konularda önlem almaya bakın.
8
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Yükselen Terazi
Eğitim alanlarınız, tatil planlarınız, merak ve ilgi duyduğunuz alanlar tartışmaya açık olacak. Eğer ki sevdiğiniz işleri yapıyorsanız bu konularda tartışmaya oldukça hızlı girebilirsiniz, dikkatli olmanız gereken temalardır.
9
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Yükselen Akrep
Borçlar, alacak verecekler ve ortak kazanım alanlarında tartışmalara oldukça açık olacaksınız. Bu konularda dikkatli olmalısınız.
10
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Yükselen Yay
Evlilik, ortaklık ve yakın dostluklar alanında tartışmalara açık olacaksınız. Fikirlerinizi başkalarıyla paylaşırken dikkatli olmanız gerekli.
11
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Yükselen Oğlak
Görev ve sorumluluk alanlarınızda çalışma ortamı hanenizde ve kendi beden sağlığınız için uğraş verdiğiniz alanlarda tartışmalara açık olacaksınız. Bu alanlara dikkat!
12
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Yükselen Kova
Aşk, cinsellik, tutku, bağlılık, hobi ve ilgi alanlarınızda tartışmalara açık olacaksınız. Bu alanlardaki iletişiminize dikkat etmeniz gerekli.
13
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Yükselen Balık
Aile ve yuva hanesi üzerinde tartışmalar oluşabilir. Ev halkı ve hane halkı içerisindeki kişilerle iletişiminize daha fazla dikkat etmeniz gereken 14 günlük bir serüvendesiniz. Tartışmalara dikkat!