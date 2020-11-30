İkizler Burcunda Ay Tutulması Gerçekleşiyor! Burçlara Etkileri Nasıl Olacak?
Bu hafta İkizler burcunda bir Ay tutulması meydana geliyor. Ay tutulmalarının bitişler, tamamlamalar, bir şeylerin nihayete ermesi ve olgunluğa erişmesi demek olduğunu söyleyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, bu tutulmayla beraber 30 Kasım haftasında burçları nelerin beklediğini açıkladı.
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Tutulmalar bildiğiniz gibi Yeniay ve Dolunay’ın 10 katı gücündeki bir etkiyi barındırırlar. Ay tutulmaları bitişler demektir. Yeni aylarda ise yeni başlangıçlardan söz edeceğiz. Tutulmalar hemen oldu-bitti demek değildir. Bu tutulma 8 derece İkizler’de gerçekleşiyor. Bu açıya ilk gelecek kişisel gezegenler, o zaman diliminde sizi fazlasıyla etkileyecek demektir. Mars 7 Ocak’tan sonra Boğa’ya geçiyor. 15 Mart gibi de İkizler’e geçiyor olacak. 30 Kasım’da gerçekleşecek tutulmanın etkilerini biz Mart ayında daha fazla ön plana çıkaracağız. Minimum 6 aylık bir tesiri var.
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Bu bir Ay Tutulması. Ay Tutulması, kökleri anlatır. Mahremiyeti anlatır. Anneyle ilgili bağları, kadınlığı, kadınlık değerlerini anlatır. Yani kadınlarla ilgili en şiddetli yaptırımlar, sıkıntılar ve zorlukları fazlasıyla göreceğiz. Denizler, deniz tabanlı işler ve suyla ilgili de zorlu mücadeleler çıkacağını düşünüyorum. Aslında çıkmazda olan durumları yeniden toparlama amaçlı bir tutulma serisi olarak gözüküyor. “Uzun zamandır bir şeyi yapmaya çalışıyorum ama olmuyor”, “Artık yeni yaptırımlar ve uygulamanın vakti geldi”, “Bundan sonra, yeni başlangıçlar yeni serüvenler, yeni süreçler denemem gerekiyor.” dedirtecek bu tutulma.
Ülkemizle ilgili sular, yiyecek ve içecekler önemli. Mart ayına kadar sıkıntılı ve zorlu süreçler söz konusu olabilir. Ay tutulmaları daha içrek olanı ön plana çıkarır. Aile düzeni, kurulu düzen gibi. Kendi içimize dönüp mahremiyetimizi düzeltmek önemli olacak.
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Hava grubu burçları çok güzel etkilenecekler. ‘İkizler’, ‘Kova’ ve ‘Terazi’ burçları bu tutulmadan güzel bir destek alabilirler ya da bir şeyleri temelli bitirmeleri gerekiyorsa bitirebilirler. Ateş burçları da keza destekli ilerleyecekler. ‘Yay’, ‘Koç’ ve ‘Aslan’ burçları daha iyi hissedecekler. Toprak ve Su burçlarına biraz zorlu gelebilir. ‘Akrep’, ‘Yengeç’ ve ‘Balık’ burçları biraz kadersel etkilerle zorlanacaklardır. ‘Başak’, ‘Oğlak’ ve ‘Boğa’ burçları da biraz zorlanacaklar gibi görünüyor. Nereden ne geleceğini sezinleyemedikleri deneyimlerle karşılaşabilirler.
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Yükselen Koç Burçları
Koçlar tutulmayı 3.evlerinden yaşayacaklar. Mart ayına dikkat edin! Mart ayında önemli olaylar ortaya çıkmaya başlayacak. 3.ev; yakın arkadaşlarınız, kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevreniz ve kendinizi ifade ettiğiniz alanlardır.Bu konular üzerinde yeni süreçler elde etmeniz gerekiyor. Araba değiştirebilirsiniz, arabayla ilgili yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz alanlarda yeni eğitimler alabilirsiniz. Minimum 6 aylık bir serüveni var üzerinizde. Dikkatli olmanızda fayda var. Daha çok kime, neye, nasıl hizmet ettiğinizi düşünün. Çünkü sizin attığınız adım zaten bir başka kişiyi cesaretlendirecektir. Bu cesareti iyi değerlendirmeye çalışmalısınız.
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Yükselen Boğa Burçları
Boğalar tutulmayı 2. evlerinden deneyimleyecekler. Maddi kaynaklarınız, banka hesaplarınız, kendinizi güvende hissettiğiniz alanlar, paraya çevirebileceğiniz değerler… Bu konularla ilgili de al sat işlerine girmek, elde ettiklerinizi kullanmak değerlendirmek, ziynet eşyalarını saklamak gibi türlü türlü çeşitli durumlar var önünüzde. Bazı para kazanç fırsatları yakalayabilirsiniz önümüzdeki bu 6 aylık süreçte. Aşk ve ilişkiden ziyade biraz daha bu konunun üzerine yoğunlaşacağınız bir dönem. Biraz sabredin, kendi sabrınızı aşka, aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde ve güvence alanlarınızda bol bol iletişime geçeceksiniz. Ay Boğa burcunda yücelir. Sizin hayatınızda yücelttiğiniz etkiler her ne ise bunlar sizin hayatınızda karşı karşıya bırakacak sizi. Neyi yüceltiyorsanız o konuyla ilgili köprüler kurmanız gerekecek.
6
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Yükselen İkizler Burçları
Bu tutulma, ikizlerin kendi evinde gerçekleşiyor. Bu ev sizin dış görüşü görünüşünüz, imajınız. Kendinizi ön plana çıkarma ihtimalleriniz, hayatınızı düzene ve nizama sokmak, yeni yollar keşfetmek, yeni süreçler içerisine girmek, denemediğiniz bir şeyleri denemek istemek söz konusu olabilir. Tutulma, uzun süredir tamamlamak istediğiniz şeyleri tamamlatacağı için burada bunları ön plana çıkartmak için çabalarınız olacak. Mars’ın sizin yükselen burcunuza geçmesi Mart ayını bulacak. Mart ayına kadar bilgi toplamak, neyin nasıl ne şekilde yapacağını belirlemek, aşk, ilişki, arkadaşlık kısa seyahatler gibi hareketler gelecektir. Hayatınızı ve Mart’a kadar kendinizi frenleyip biraz daha sabrı düşünmeniz gerekiyor.
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Yükselen Yengeç Burçları
Yengeçler biraz zorlu yaşayacaklar bu tutulmayı. Bilhassa rüyalarınız, kurgu işleri sahne sanatları gibi alanlarda değişim, dar yaptırımlar olabilir. Uzun zamandır yapmak istediğiniz ama zaman ayırıp yapamadığınız süreçlerle ilgili gizli destekler alabilirsiniz. Bunu fark edeceğiniz zamanlar sonrasında gelecek. Bu dönem beslenmenize ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman. Bunları ön plana çıkartırsanız daha dirençli olacaksınız. Bilhassa mart ayına kadar. Kendi hayatınızda idrak ön plana çıkıyor; güvensizlikler, arkadan dönen işler ve dedikodulara açık olacağınız bir zaman. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bütün evren bizim iyiliğimize çalışıyor, neyin ne olduğunu keşfetmemiz için çalışıyor. Bundan sonra artık üzülmek yok. Çünkü temmuz ayında sizin döngünüz tamamlandı. Bundan sonra neler yapabilirim, kimlerle birlikte kendi hayatımı düzeltebilirimin üzerine düşünmenizi tavsiye ediyorum.
8
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Yükselen Aslan Burçları
Sizler tutulmayı 11. evinizde yaşayacaksınız. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal ilişkiler, çevreler daha fazla ön plana çıkacak. Yeni projelerin, yeni yaptırımların içerisine girebilirsiniz. Teknolojik aletlerle kendi hayatınızı süsleyebilirsiniz. Uzun zamandır almak istediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz teknolojik süreçler varsa yenileyebilir, tazeleyebilirsiniz. Hayatınızda daha fazla iletişime geçeceğiniz daha fazla sosyal medya kanalları ortaya çıkacağı bir zaman olabilir. Tabii ki pandemi süreci olduğu için dışarı çok fazla çıkmama taraftarıyız ama kahvenizi alıp, karşılıklı kamera eşliğinde konuşabileceğiniz insanlarla bir arada bulabileceğinizi düşünüyorum. Bol bol arkadaş çevresi edineceğiniz bir zaman. Yeni insanlarla tanışmaya gönüllü olmalısınız. Bilhassa mart ayından sonra bunların verimlerini almaya başlayacaksınız. Onun için ilişkiniz ve hayatınız bunlarla ilgili. Grup aktiviteleri içerisine girin. Kendinizi daha çok göstermeye daha çok ön plana çıkarmaya çalışın.
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Yükselen Başak Burçları
Başaklar 10. evinde deneyimleyeceksiniz. Teklifler gelebilir, iş süreçleriniz, iş anlaşmalarınızda beklediğiniz süreçlerde bir tamamlanma olabilir. Bazı Başaklar işlerini terk edecekler, başka alanlara yönelecekler. Yeni yollar keşfedecekler. İşle ilgili farklı, sıra dışı yollar keşfetme potansiyeliniz var. En nihayetinde Ay tutulması olduğu için yepyeni bir şey beklemememiz gerekiyor. Maddi olarak biraz sabretmeniz gerekli. Aile ve iş konusunda biraz zorlanabilirsiniz ama kendinize biraz daha vakit verdikten sonra bilhassa mart ayı ve sonrasında çok hızlı bir yükseliş var. Onun için biraz daha fazla sabırlı olmakta fayda olabilir.
10
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Yükselen Terazi Burçları
Sevgili teraziler sizler, 9. evinizden yaşayacaksınız. Sizi besleyecek güzel bir etki ile geliyor bu tutulma. Yapmanız gereken şey inançlarınızı yükseltmek. Adalet, hak, hukuk sistemleriyle ilgili zorluklar, yargılarınız vb. sıkıntılar varsa bunları düzenlemek ve revize etmekle ilgili olduğunuz süreçler yaşayabilirsiniz. Keşfedeceğiniz yeni alanlar olacak yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Biraz uzaklaşmak, kaçmak istediğiniz bir döneme denk geliyor ama o koyu koyu tartışmaların içerisine girmemeye özen göstermelisiniz. Kendi ufkunuzu geniş tutarsanız, hayatta deneyimleyecek daha fazla şey var derseniz. Bu 6 aylık serüvenin çok daha hızlı atlatacağınıza eminim. İşin içinde tutkunun da dahil olduğu bildiğiniz bir süreç geliyor. Bu süreç de daha çok mart ayında ortaya çıkacak ve daha iyi tetiklenecek. Mart ayına kadar kendinizi biraz daha düzeltmeniz gerekiyor. “Neyi nasıl yapabilirim, neler çıkartabilirim ortaya?”. Bunlarla ilgili biraz sorun soruşturun.
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Yükselen Akrep Burçları
Akrepler 8. evinde yaşayacaklar bu tutulmayı. Borçlar harçlar, krediler ödenekler, ortak kazançlar estetik operasyonlar, ameliyatlar... Bütün bu konuları baz alan 8.evdir. 6 aylık bir serüven ve sizin gezegeniniz Mars, mart ayında bu etkileri daha fazla tetikleyecek. Sağlığınıza, harcamalarınıza ödemelerinize biraz daha dikkat ederek düzelmenizi önereceğim. Başkalarıyla ortak kazançlar yaratma durumlarında daha iyi hissedeceğiniz bir dönem gelecek. Birlikten kuvvet doğar mantığıyla ilerlemeniz gerekiyor. 2021 yılında Akrep’lerle ilgili daha güzel şeylerden bahsedeceğiz. Evren, artık bir düzene girmeye başlayacak. Bu süreçte bu tutulma biraz zorlu gelebilir. İkili iletişiminize ilişkilerinize dikkat edin sevgili Akrep’ler.
12
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Yükselen Yay Burçları
Yaylar, sizler 7.evinizden yaşayacaksınız. İlişkiler, vekalet verdiğiniz insanlar, açık düşmanlarınız, çok yakın arkadaşlarınız, taşınmalar… Bu süreçlerin hepsi gerçekleşebilir. Teklifler gelebilir, birilerinden destek gelebilir. Bilhassa köstekleri de göreceğiniz bir zaman. İkizler çift etkiler getirir, sizin hayatınıza kararsızlığa doğru iki uca çekileceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Başkalarının hep burnunu soktuğu bir döneme denk gelebilirsiniz. Kendi hayatınızda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ama başkalarının söylediklerini de tamamen kulak ardı etmemek gerekiyor. Özellikle mart ayı ve sonrasında bu tutulmanın etkilerini göreceğiniz bir döneme denk geleceksiniz. Mart’a kadar bir soluk alın diyorum.
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Yükselen Oğlak Burçları
Oğlaklar sizler evcil hayvan evinizden (6.ev) yaşayacaksınız bu tutulmayı evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Hastalıkla ilgili dikkat etmeniz gereken zamanlar. Uzun süredir teşhisini koyamadığınız sorunlar varsa bunların tamamlanma durumu söz konusu olabilir. Evinize gelen gidenlerle ilgili kadın çalışanlarla ilgili biraz sıkıntılar ve zorluklar yaşayabilirsiniz. Fakat bunlar atlatılacak, işinizi pratik fayda anlamında kurtaracak yeni insanlarla tanışabilirsiniz aile içinde ve ev içinde sorumluluklarınız biraz daha artabilir. Çünkü ay ev demek, sorumluluklar demek. Motivasyonunuzu bu konuda biraz kaybedebilirsiniz Onun için daha çok sevgiye, bağlılığa ihtiyaç duyacaksınız. Aldanmalar aldatmalar arkadan dönen işlerle ilgili sıkıntılar yaşayacaksınız. Boşanma davaları ile ilgili sonuçlanmalar olabilir. Bilhassa Mart ayı çok tehlikeli olabilir. Çünkü bu etkiler ve tesirler ortaya çıkacak. İkili ilişkilerinizi biraz daha dikkatli yürütmenizi öneririm.
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Yükselen Kova Burçları
Sevgili Kovalar, sizler 5.evinizden yaşayacaksınız bu tutulmayı. Aşk, çocuk, yuva, spor, kumar… Bunların hepsi 5.evle ilgilidir. Çocuklarla ilgili ikili iletişimde evinizi ilgilendiren durumlar ortaya çıkacak. Yeni hobiler elde edebilirsiniz ve akranlarla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır beklemekte olduğunuz süreçlerle ilgili tamamlanmalar olabilir. Sporla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Artık kendi adınıza, evinize, mahremimize, hayat alanlarınızın içerisine alabilirsiniz. Burada biraz daha kendinizi iyi hissetmeniz gerekiyor. Size en azından destekleyici açılar verecek. Hiç tahmin etmediğiniz insanlar, sürpriz bir şekilde gelebilir. Aşk ilişkisi bakımından iki kişi arasında kalabilirsiniz. Aklınızın karıştığı zamanlar söz konusu olabilir. Daha çok soru sormak ve sabretmeyi öğrenmek bu tutulmada da çok etkili olacak.
15
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Yükselen Balık Burçları
Sizler 4.evinizden yaşayacaksınız bu tutulmayı. 4.ev de aile, yuva hanesidir. Ailenizle, kendi güvenceniz mahrem alanlarınızla birlikte sorumluluklarınızın arttığı bir dönem olabilir ama yakın kişilerden de destek alacağınız süreçler gelebilir. Bilhassa kendinizi uzun süredir bu konularda yıprattıysanız buraya bir hareket gelecek. Uzun süredir kendinizi kapalı ve hapis gibi hissettiğiniz alanlarda artık açılmalar ve daha farklı düşünceler meydana gelecek. Hayatınızı bir bilgi havuzuna dönüştürebilirsiniz bu tutulmayla birlikte yeni okuma kitapları, rüya defteri tutma gibi. Özellikle mart ayında bu etkiler ortaya çıkacağı için marta kadar kendinize bir müddet vermelisiniz. Evinizde biraz zorluklar ve sıkıntılar varsa çözümü için B planları yaratabilirsiniz. Mahrem dünyanızla, kendi iç dünyanızda ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz mart ayına kadar bir süreç var. Bunu tamamladıktan sonra belki taşınırsınız, belki yeni alanlara yönelirsiniz, belki evinizi yenilersiniz. Bir yenilenme durumu da söz konusu olacak.