İdeal Su Tüketimi Nasıl Hesaplanır?

Böbrekler insan vücudunda, kan dolaşımındaki atık ürünlerin vücuttan atılmasını sağlayan hayati fonksiyon sahibi organlardır. Bu sebeple kalp, akciğer, karaciğer gibi böbrek sağlığı da ciddi bir konudur. Kasık ağrısı ile sağlık kuruluşuna başvuran kişilerde böbrek taşı rahatsızlığı olabiliyor. Bıçak saplanır tarzda ağrı ile kendini gösteren şikayetlere bulantı, kusma, idrar yanması, idrar zorluğu eşlik edebilmektedir.Böbrek taşlarının en sık sebebi net olmamakla beraber aşırı konsantre idrar üretimidir. Yaşımıza ve kilomuza uygun yeterli miktarda su tüketimi, gıdalar ile kalsiyum desteği, tuzun azaltılması, yeterli potasyum alımı, aşırıya kaçmadan yeterli protein desteği, sitrat desteği, oksalat kısıtlaması, vitamin desteği, fitik asit desteği, asitli ve şekerli içeceklerin kısıtlanması ve probiyotik alımı ile idrarımızı seyrelterek taş hastalığından korunabiliriz.Unutmamalıyız ki taş hastaları önlem almadıkları takdirde iki yıl sonra tekrarlayan ağrı ve böbrek tutulumuna maruz kalabilmektedirler. Böbrek sağlığını etkileyen hipertansiyon, diyabet gibi sistemik hastalıklar yanında en ciddi kazanılmış rahatsızlıklar idrar yolu enfeksiyonları ve su alım eksikliğidir.Ne kadar su tüketmeliyiz?Yeterli su aldığımıza kendi idrar rengi ve idrar miktarımıza bakarak karar verebiliriz. Almamız gereken su miktarını kilomuza göre de hesaplayabiliriz.Bu hesaplamada su tüketimi; 10 kilogram bir birey için 300-400 ml, 20 kilogram için 600 ml, 30 kilogram için 900 ml, 45 kilogram için 1250 litre, 55 kilogram için 1.5 litre, 65 kilogram için 1750 litre, 70 kilogram için 2 litre, 80 kilogram için 2 bin 250 litre, 90 kilogram için 2.5 litre olmalıdır.