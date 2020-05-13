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GeriBeslenme Önerileri İdeal Su Tüketimi Nasıl Hesaplanır?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>İdeal Su Tüketimi Nasıl Hesaplanır?
Beslenme Önerileri

İdeal Su Tüketimi Nasıl Hesaplanır?

Su, özellikle yaz aylarında en çok tükettiğimiz içecek oluyor. İdeal su tüketimi ise kişiden kişiye değişiyor. Üroloji Uzmanı Dr. Erdem Çapar, ideal su tüketiminin nasıl hesaplandığını anlattı.

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