İdeal Seks Aralığı Nedir?

İyi bir seksin süresi ne kadar olmalı? Bu da çiftler tarafından çok merak edilen bir soru. ABD'de yapılan bir araştırma, en ideal seks süresinin 7-13 dakika arasında olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar 'iyi' olarak adlandırılan bir seksin süresinin 45 olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanların ortak görüşü ise şu; 30 dakika da sürse 10 dakika da sürse en iyi seksin her iki taraf için de kaliteli ve tatmin edici olan olandır!