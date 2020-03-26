MAHMURE ÖZEL
İdeal Seks Aralığı Nedir?
Her gün, haftada 2 gün, 15 günde bir, ayda bir... Seks sıklığı çiftten çifte göre değişiyor. Peki ideal olanı ne?
20’li ve 30’lu yaşlardaki birçok kişinin cevabı haftada iki defa oluyor. Bu sayı iki yıldan fazla süren ilişkilerde ise genelde ayda altı defa olarak belirtiliyor. İlişkilerin süresi, cinsel ilişkiye girme sayısını etkiliyor. Öte yandan cinsel ilişkiye girmek için standart bir sayı yok. Tamamıyla kişilerin isteklerine, ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor. Ama yapılan araştırmalar haftada iki defa seksin normal olduğunu ortaya koyuyor.
Unutmayın, cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Dokunarak, sevişerek, öperek, haz alarak ve haz vererek ruhsal bir paylaşımda olunması demek. Kişilerin yoğunlukları, stresleri, ruh durumları, ilişki problemleri cinsel birlikteliği de azaltabiliyor. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebiliyor.
Çiftler ne sıklıkla cinsel fantezi kuruyor?
Cinsel fanteziler hakkındaki tabular yavaş yavaş yıkılmaya başlandı. Kişiler artık fantezilerini partnerleri ile daha rahat paylaşabiliyor. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nn 2300 kişi arasında bir araştırma yaptı. Ankete katılanların yüzde 10’u günde 3-4, yüzde 30’u günde 1-2, yüzde 45’i haftada 1-2, yüzde 10’u ayda 1-2 ve yüzde 5’i de yılda 1-2 defa cinsel fantezi kurduğunu söyledi.
Cinsel fanteziler çiftlerin seks hayatını renklendirici güce sahip. Fakat her fantezinin gerçekleştirilmesi gibi bir zorunluluk yok. Eğer iki taraf da istiyorsa cinsel fanteziler gerçekleştirilebilir. Ama bu bir taraf için zorlayıcı, aşağılayıcı oluyorsa cinsel fantezilerin seks hayatına yarardan çok zararı olabiliyor.
İyi bir seksin süresi ne kadar olmalı?
Bu da çiftler tarafından çok merak edilen bir soru. ABD'de yapılan bir araştırma, en ideal seks süresinin 7-13 dakika arasında olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar 'iyi' olarak adlandırılan bir seksin süresinin 45 olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanların ortak görüşü ise şu; 30 dakika da sürse 10 dakika da sürse en iyi seksin her iki taraf için de kaliteli ve tatmin edici olan olandır!
Oral seks cinsel hayatta önemli mi?
Oral seks de tıpkı cinsel fanteziler gibi son yıllarda daha çok tanınmaya başlandı. Çiftler tarafından isteniyorsa oral seksin uyarma düzeyi oldukça yüksek oluyor. Oral seks, çiftlere oldukça zevk verir ve cinsel hayata da renk katar. Oral seks yapmadan önce hijyen kurallarına dikkat etmeyi unutmamanızı da hatırlatalım.
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