İçinizi Ferahlatacak Sağlıklı İçecek Tarifleri

Yazın gelmesiyle artan sıcaklar, terleme, yorgunluk ve halsizlik beraberinde hissedilir. Vücudumuz aşırı terleme ile birlikte su kaybetme eğilimdedir. Su, susuzluğu gidermek için en önemli içecek olsa da birçoğumuz bu dönemde ferahlatan, serinleten ve tatmin eden diğer içecekleri ararız. Ancak bu içeceklerin birçoğu asitli, gazlı, şeker ilaveli ve kremalı olarak yüksek kalorilerle karşımıza çıkar. Peki yazın içecek seçerken nelere dikkat etmeliyiz ve sağlıklı, kilo aldırmayan içecekler neler?