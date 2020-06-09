İçinizi Ferahlatacak Sağlıklı İçecek Tarifleri

Yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreçte yeteri kadar sıvı tüketmeyen bireyler çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Sağlıklı ve kilo aldırmayan içeceklerin tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Berrin Yiğit hem serinleten içecek tarifleri verdi hem de sıvı tüketimini artırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.
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1
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Yazın gelmesiyle artan sıcaklar, terleme, yorgunluk ve halsizlik beraberinde hissedilir. Vücudumuz aşırı terleme ile birlikte su kaybetme eğilimdedir. Su, susuzluğu gidermek için en önemli içecek olsa da birçoğumuz bu dönemde ferahlatan, serinleten ve tatmin eden diğer içecekleri ararız. Ancak bu içeceklerin birçoğu asitli, gazlı, şeker ilaveli ve kremalı olarak yüksek kalorilerle karşımıza çıkar. Peki yazın içecek seçerken nelere dikkat etmeliyiz ve sağlıklı, kilo aldırmayan içecekler neler?
2
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Temel içeceğiniz su olsun
Su milyonlarca yıldır güvendiğimiz ve insan vücuduna zararı olmadığını bildiğimiz tek içecektir. Susuzluğu gidermek, vücudu yeniden nemlendirmek için oldukça kıymetlidir. Taze meyve suları, smoothieler, soğuk çay ve kahveleri tüketmeden önce vücudunuzu su ile doldurduğunuza emin olun.
3
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Sıcak havalarda ve fiziksel olarak daha aktif olduğumuz aylarda ihtiyacımızın artması ile birlikte günde en az 2 litre su tükettiğinize emin olun. Sabah uyandığınızda güne muhakkak 1 bardak elma sirkeli su ile başlayın.
4
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Bitki çaylarından vazgeçmeyin
Toplum olarak bitki çaylarını daha çok soğuk havalarda içimizi ısıtsın diye, sıcak sıcak tüketiriz. Dolayısıyla yaz aylarında içmek çok da aklımıza gelmez. Ancak birçok bitki çayı soğuk çay olarak tüketilebilir, içerisine buzlar eklenebilir veya taze nane, reyhan ile ferahlatılabilir. Güçlü antioksidan içeriğiyle vücut ağırlığını ve yağını azaltmada da oldukça etkilidir.
5
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Taze sıkım meyve sularına dikkat edin
Diğer meşrubatlara göre daha sağlıklı olduğu düşünülen meyve suları da kilo aldırıcı ve yağlandırıcı olabilir. Meyveler sıkıldığında içerisindeki lif çöpe gider, yüksek meyve şekeri içeriği ile kan şekeri aniden yükselir, insülin pik yapar ve özellikle karaciğerde yağlanma başlayabilir.
6
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Dolayısıyla serinlemek ve ferahlamak için neredeyse 3-4 porsiyon meyvenin şekerinden oluşan 1 bardak taze sıkım meyve suyu yanlış bir seçenektir. Onun yerine meyvenin kendisini posasıyla tüketmek en doğrusudur. Ya da meyve suyunu 1 çay bardağından fazla tüketmemeli, mümkünse sebzelerle karışık meyve suları içilmelidir.
7
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Soğuk çay ve kahvelerin içeriğini okuyun
Kafelerde, marketlerde ve restoranlarda satılan soğuk çay ve kahvelerin içeriği oldukça kalorili olabilir. Birçoğunda bolca miktarda şeker, şurup, katkı maddeleri, krema ve renklendirici mevcuttur. Bundan dolayı dışarıda içtiklerimiz damak tadımıza daha lezzetli gelir.
8
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2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre günde 1-2 bardak kadar şeker içeren içecek tüketen insanların %14 daha fazla ölüm oranına sahip oldukları bulunmuştur. Dolayısıyla soğuk çay ve kahve tüketirken şekersiz, katkı maddesiz, tatlandırıcısız ve renklendiricisiz olduğuna emin olun.
9
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Ferahlatan 4 sağlıklı içecek önerisi
Serinleten yeşil dev
Malzemeler
2 adet kereviz sapı
1 adet salatalık
1 adet havuç
1 orta boy yeşil elma
1 avuç maydanoz
3-4 yaprak nane
1/4 limon suyu
1 parmak taze zencefil
Hazırlanışı:
Tüm malzemeler katı meyve sıkacağından geçirilir, büyük bir bardağa alınır ve içine buz küpleri atılır.
10
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Ferahlatan soğuk çay
Malzemeler
1 parmak rendelenmiş zencefil
1 adet dilimlenmiş limon
1 adet çubuk tarçın
½ dilimlenmiş şeftali
1 poşet papatya çayı
1 poşet yeşil çay
1 litre su
Hazırlanışı:
Papatya ve yeşil çay dışındaki tüm malzemeler ocakta 10 dakika kadar kaynatılır. Daha sonra karışıma papatya ve yeşil çay eklenir, 5 dakika demlenir ve süzdürülür. Soğumaya bırakılır, içerisi buz küpleri eklenerek tüketilir.
11
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Detoks suyu
Malzemeler:
Yarım limon (halka şeklinde dilimleyin)
1 küçük salatalık (boyuna kabuklu dilimleyin)
10-15 yaprak taze nane
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1 parmak taze zencefil (rendeleyin)
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri 1 litre suya karıştırıp ve içerisine buz küpleri ekleyerek tüketin.
12
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Avokadolu kefir
Malzemeler:
1 litre ev yapımı kefir
1 avuç taze nane yaprağı
2 çorba kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı (dilerseniz zeytinyağını sonradan da ekleyebilirsiniz)
1 avokado
½ çay kaşığı kaya tuzu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri geniş bir kapta el blender’ı yardımı ile pürüzsüz kıvama getirin. Soğuk tüketin. Buz veya taze fesleğen yaprağı da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.