İçecek Alışkanlıklarımız Dişlerimize Zarar Verebilir mi?

Meyve suyu dişlerimize zararlı mı? Meyve suyunun sodaya daha sağlıklı bir alternatif olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa meyve suları bir şişe soda kadar şeker içerir. Meyve suları doğal bir meyveden de çok daha fazla asit içerirler. Meyve suyundan vazgeçemem diyorsanız, şekeri düşük seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bir diğer çözüm ise; meyve suyunuzu yarısı oranında suyla sulandırarak en azından asit ve şeker oranını düşürebilirsiniz