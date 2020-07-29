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GeriKişisel Bakım İçecek Alışkanlıklarımız Dişlerimize Zarar Verebilir mi?
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>İçecek Alışkanlıklarımız Dişlerimize Zarar Verebilir mi?
Kişisel Bakım

İçecek Alışkanlıklarımız Dişlerimize Zarar Verebilir mi?

Yediğimiz ve içtiğimiz her şeyin dişlerimiz üzerinde bir etkisi vardır. Bazı içecekler sadece dişleri lekelemekle kalmaz diş minesini yumuşatabilir. Bu da dişleri hem daha hassas hale getirir hem de daha kolay çürümesine sebep olur.

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Daha sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorsanız içtiklerinizin dişlerinize nasıl zarar verebileceğini ve bunun yerine neyin daha iyi olabileceğini keşfedin. Diş Hekimi Zafer Kazak, içecekleri ve dişlere olan etkilerini anlattı.

2Soda dişe zarar verir mi
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Soda dişe zarar verir mi?

Sodanın masum ve yararlı olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçek şu ki  özeliklerde meyveli olanlar dişlerinize  zarar verecek asit ve şeker içerirler. Hatta tek bir şişe önerilen günlük şeker miktarından daha fazlasını içerir. Ayrıca, birçok sodaya daha kolay ve zevkle içilsin diye sitrik veya fosforik asit eklenmiştir, bu asitler dişlerinizi koruyan mineyi yıpratabilir.

3Meyve suyu dişlerimize zararlı mı
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Meyve suyu dişlerimize zararlı mı?

Meyve suyunun sodaya daha sağlıklı bir alternatif olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa meyve suları bir şişe soda kadar şeker içerir. Meyve suları doğal bir meyveden de çok daha fazla asit içerirler. Meyve suyundan vazgeçemem diyorsanız, şekeri düşük seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bir diğer çözüm ise; meyve suyunuzu yarısı oranında suyla sulandırarak en azından asit ve şeker oranını düşürebilirsiniz

4Sebze suyu ve dişlerimiz
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Sebze suyu ve dişlerimiz

Meyve suyundan daha sağlıklı bir seçim olduğu kesin. Sebze suyu hazırlarken en sağlıklı alternatifler; ıspanak, lahana, kereviz, maydanoz, brokoli, salatalık olabilir. Bunlar hem kalsiyum hem C vitamini hem de diş eti problemleriyle savaşmaya yardımcı olabilecek B vitamini içerirler. Sebze suyunuzda biraz tat isterseniz havuç veya elma ilave edebilirsiniz.

5Çay dişlere faydalı mı
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Çay dişlere faydalı mı?

Her çay türünün dişleriniz üzerindeki etkisi  farklıdır. Yeşil çay içmenin çürümeyi önleme ve diş eti sağlığı üzerine olumlu etkileri saptanmıştır. Demlenmiş siyah çaylar 5.5'in üzerinde bir pH'a sahiptir, bu da onları diş minesi için daha güvenli hale getirdiği için  bolca tüketmenizde hiçbir sakınca yok.

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Bunun yanında birçok buzlu çay düşük bir pH’a sahiptir. Bu nedenle diş minesi için zararlı etkileri vardır.   Ayrıca bazı buzlu çaylar yüksek seviyede şeker içerikleri nedeniyle de dişler için sağlıklı bir alternatif değiller.

7Suyun dişlere etkisi
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Suyun dişlere etkisi

Dişleriniz ve sağlığınız için en iyi seçenek elbette su. Sağlıklı bir seçenek olmasının dışında içtiğiniz anda  ağız boşluğunda kalan yiyecekleri, asitleri, bakterileri ve şekerleri yıkayarak dişlerinizi temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca ağzınızdaki pH dengesini düzenler. Üstüne sizi şişmanlatmaz çünkü kalorisi yoktur. Ayrıca dişlerinizi çürümeye karşı koruyan mineraller içeren tükürüğün artmasına da yardımcı olur.

8Maden suyu ve dişler
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Maden suyu ve dişler

Çoğunluğu  su olduğu için kötü bir içecek  seçeneği  gibi görünmeyebilir. Bununla birlikte, bu içecekler 2.74 ve 3.34 arasında düşük pH seviyelerine sahip olabilir. Buda onu  diş mineleriniz için   bir şişe  portakal suyundan daha aşındırıcı yapar. Bu nedenle, daha sağlıklı yaşamak  ve dişlerinizi korumak istiyorsanız  kaçınmanız gereken içeceklerdendir.

9Sütün dişlere faydaları
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Sütün dişlere faydaları

Süt, sağlıklı bir gülümseme için mükemmel bir seçenek. Süt, dişleri ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olan kalsiyum yönünden zengindir. Ayrıca, içeriğinde bulunan kazein, diş minesini güçlendirerek diş çürümesine engel olur. Diş minesini korumaya ve onarmaya yarayan fosfor içeriğiyle de harika bir seçim olma konusunda diğer içecekleri geride bırakıyor.

10Spor içecekleri dişlere gerçekten zararlı mı
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Spor içecekleri dişlere gerçekten zararlı mı?

Spor içecekleri, egzersiz sırasında kaybettiğiniz vitamin ve mineralleri tekrar vücuda kazandırmak için  pazarlansa da pek çoğu bazı gazlı içeceklerden daha fazla şeker içerir. Hatta bu miktar bir şişede 19 grama kadar çıkabilir. Daha da kötüsü içerdikleri sodyum miktarı neredeyse bir paket cips kadardır. Bu şeker ve sodyum miktarı diş minenize vereceği hasarın yanında egzersiz sonrası ekstra kalori demek.

11Diş sağlığı ve içecekler
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Diş sağlığı ve içecekler

İçecek seçiminiz hem sağlığınız hem de dişleriniz için çok önemli. İçeceklerinizi dikkatli tüketip dişlerinizi koruyabilir ve gülümsemenizi sağlıklı kılabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, iStock

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