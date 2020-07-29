İçecek Alışkanlıklarımız Dişlerimize Zarar Verebilir mi?
Yediğimiz ve içtiğimiz her şeyin dişlerimiz üzerinde bir etkisi vardır. Bazı içecekler sadece dişleri lekelemekle kalmaz diş minesini yumuşatabilir. Bu da dişleri hem daha hassas hale getirir hem de daha kolay çürümesine sebep olur.
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Daha sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorsanız içtiklerinizin dişlerinize nasıl zarar verebileceğini ve bunun yerine neyin daha iyi olabileceğini keşfedin. Diş Hekimi Zafer Kazak, içecekleri ve dişlere olan etkilerini anlattı.
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Soda dişe zarar verir mi?
Sodanın masum ve yararlı olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçek şu ki özeliklerde meyveli olanlar dişlerinize zarar verecek asit ve şeker içerirler. Hatta tek bir şişe önerilen günlük şeker miktarından daha fazlasını içerir. Ayrıca, birçok sodaya daha kolay ve zevkle içilsin diye sitrik veya fosforik asit eklenmiştir, bu asitler dişlerinizi koruyan mineyi yıpratabilir.
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Meyve suyu dişlerimize zararlı mı?
Meyve suyunun sodaya daha sağlıklı bir alternatif olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa meyve suları bir şişe soda kadar şeker içerir. Meyve suları doğal bir meyveden de çok daha fazla asit içerirler. Meyve suyundan vazgeçemem diyorsanız, şekeri düşük seçenekleri tercih edebilirsiniz. Bir diğer çözüm ise; meyve suyunuzu yarısı oranında suyla sulandırarak en azından asit ve şeker oranını düşürebilirsiniz
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Sebze suyu ve dişlerimiz
Meyve suyundan daha sağlıklı bir seçim olduğu kesin. Sebze suyu hazırlarken en sağlıklı alternatifler; ıspanak, lahana, kereviz, maydanoz, brokoli, salatalık olabilir. Bunlar hem kalsiyum hem C vitamini hem de diş eti problemleriyle savaşmaya yardımcı olabilecek B vitamini içerirler. Sebze suyunuzda biraz tat isterseniz havuç veya elma ilave edebilirsiniz.
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Çay dişlere faydalı mı?
Her çay türünün dişleriniz üzerindeki etkisi farklıdır. Yeşil çay içmenin çürümeyi önleme ve diş eti sağlığı üzerine olumlu etkileri saptanmıştır. Demlenmiş siyah çaylar 5.5'in üzerinde bir pH'a sahiptir, bu da onları diş minesi için daha güvenli hale getirdiği için bolca tüketmenizde hiçbir sakınca yok.
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Bunun yanında birçok buzlu çay düşük bir pH’a sahiptir. Bu nedenle diş minesi için zararlı etkileri vardır. Ayrıca bazı buzlu çaylar yüksek seviyede şeker içerikleri nedeniyle de dişler için sağlıklı bir alternatif değiller.
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Suyun dişlere etkisi
Dişleriniz ve sağlığınız için en iyi seçenek elbette su. Sağlıklı bir seçenek olmasının dışında içtiğiniz anda ağız boşluğunda kalan yiyecekleri, asitleri, bakterileri ve şekerleri yıkayarak dişlerinizi temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca ağzınızdaki pH dengesini düzenler. Üstüne sizi şişmanlatmaz çünkü kalorisi yoktur. Ayrıca dişlerinizi çürümeye karşı koruyan mineraller içeren tükürüğün artmasına da yardımcı olur.
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Maden suyu ve dişler
Çoğunluğu su olduğu için kötü bir içecek seçeneği gibi görünmeyebilir. Bununla birlikte, bu içecekler 2.74 ve 3.34 arasında düşük pH seviyelerine sahip olabilir. Buda onu diş mineleriniz için bir şişe portakal suyundan daha aşındırıcı yapar. Bu nedenle, daha sağlıklı yaşamak ve dişlerinizi korumak istiyorsanız kaçınmanız gereken içeceklerdendir.
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Sütün dişlere faydaları
Süt, sağlıklı bir gülümseme için mükemmel bir seçenek. Süt, dişleri ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olan kalsiyum yönünden zengindir. Ayrıca, içeriğinde bulunan kazein, diş minesini güçlendirerek diş çürümesine engel olur. Diş minesini korumaya ve onarmaya yarayan fosfor içeriğiyle de harika bir seçim olma konusunda diğer içecekleri geride bırakıyor.
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Spor içecekleri dişlere gerçekten zararlı mı?
Spor içecekleri, egzersiz sırasında kaybettiğiniz vitamin ve mineralleri tekrar vücuda kazandırmak için pazarlansa da pek çoğu bazı gazlı içeceklerden daha fazla şeker içerir. Hatta bu miktar bir şişede 19 grama kadar çıkabilir. Daha da kötüsü içerdikleri sodyum miktarı neredeyse bir paket cips kadardır. Bu şeker ve sodyum miktarı diş minenize vereceği hasarın yanında egzersiz sonrası ekstra kalori demek.
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Diş sağlığı ve içecekler
İçecek seçiminiz hem sağlığınız hem de dişleriniz için çok önemli. İçeceklerinizi dikkatli tüketip dişlerinizi koruyabilir ve gülümsemenizi sağlıklı kılabilirsiniz.