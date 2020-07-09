Huzursuz Bağırsak Sendromu: Neden Olur? Nasıl Tedavi Edilir?

Hangi yoğurt irritable bağırsak sendromu için faydalıdır? İrritable bağırsak sendromu için önerilen, ev yapımı ya da organik yoğurt ismi ile marketlerde satılan yoğurtlardır. Gıda standartlarına göre tanım olarak her 1 gramında en az 1 milyon koloni oluşturan bakteri ünitesi bulunduran yoğurtlar probiyotik özellikli yoğurtlardır ki bu ölçüm mikrobiyolojik yöntemlerle yapılır. Evde geleneksel yöntemle yapılan yoğurtlarda genellikle çok daha yüksek oranda bakteri oluşur ve bu da yoğurdun değerini artırır.