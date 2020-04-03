Hormonları Doğal Yollarla Dengeleyecek 5 Besin

Hormonlar vücudunuzdaki hücrelerin ve organların aktivitesini düzenler. Hormonların dengeli olması vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasını sağlar ve bu sayede kendinizi enerjik, sağlıklı ve dinç hissedersiniz. Hormonal dengenizin bozulması, uyku sorunları, regl dönemi düzensizlikleri gibi birçok sorunu tetikleyebilir.
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1
Sizinle hormonlarınızı doğal olarak dengeleyecek 5 besini paylaşıyoruz.
2
Brokoli
Brokoli özellikle östrojen olmak üzere, sağlıklı cinsel hormonlara sahip olmanızı sağlar. Kadınlar için vazgeçilmez bir hormon olan östrojen sağlıklı bir üreme sistemi ve üreme organlarının gelişimini teşvik eder. Brokolideki fitokimyasallar östrojenin verimli bir şekilde metabolize edilmesine yardımcı olur.
3
Avokado
Avokadodaki lif kandaki şeker oranını azaltırken, meyvenin tekli doymamış yağları kan kolestrolünüzü düşürür ve insülin seviyelerini kontrol eder. Ayrıca östrojen seviyelerinizi dengelemenize ve kadınlardaki progesteron üretimini destekleye de yardımcı olur.
4
Hindistan cevizi yağı
Çoğu zaman maruz kaldığınız toksinler vücudunuzun gerçek hormon üretmesini engelleyen hormonları taklit eden kimyasallar içerir. Hindistan cevizi yağı, toksinleri vücudunuz üzerindeki zararlı etkilerini tersine çevirecek birçok anti-bakteriyel özelliğe sahiptir.
5
Kinoa
Kan şekeri dalgalanmaları vücudunuzun stres hormonu olan kortizolü salmasına neden olur. Kinoa tüketmeniz kortizol seviyesini kontrol altında tutacaktır. Ayrıca B vitamini ile yüklenen kinoa regl öncesi semptomlardan sizi uzak tutmaya ve östrojen seviyenizi kontrol altında tutmanızı sağlar.
6
Nar
Bu besin, aşırı hormonların olumsuz etkilerini azaltan yağ yakıcı, iltihap önleyici özellikler içerir. Bu meyve ayrıca doğurganlığı artırmaya yardımcı olur, adet döngüsünü dengeler ve regl öncesi semptomları azaltır.