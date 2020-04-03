Hormonları Doğal Yollarla Dengeleyecek 5 Besin

Brokoli Brokoli özellikle östrojen olmak üzere, sağlıklı cinsel hormonlara sahip olmanızı sağlar. Kadınlar için vazgeçilmez bir hormon olan östrojen sağlıklı bir üreme sistemi ve üreme organlarının gelişimini teşvik eder. Brokolideki fitokimyasallar östrojenin verimli bir şekilde metabolize edilmesine yardımcı olur.