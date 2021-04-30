Hormon Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Hormon Bozukluğu Nedenleri ve Tedavisi

Hormon bozukluğu neden olur? Özellikle de stres ve yanlış beslenme hormon dengesizliğinin en önemli nedenleri arasında kabul edilmektedir. Aynı zamanda yanlış yaşam tarzı alışkanlıkları hormonların dengesinin bozulmasında rol oynamaktadır.



Kadınların erkeklere oranla daha fazla hormon problemi yaşamasının sebebi ise yaşamı boyunca geçirdiği dönemlerdir. Bunlar; adet görme, hamilelik ve menopozdur. Bu süreçlerde yaşanan fiziksel değişimler hormonal yapıyla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla hormonlarda çok ciddi değişimler gözlemlenebilir.



Ayrıca, ilerleyen yaş, vücuda alınan toksinler ve stres de hormonlarda sorunlara yol açabilir.