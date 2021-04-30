Hormonlar, vücut için oldukça önemlidir. En ufak bir hormon bozukluğu, birtakım sağlık problemine neden olabilir. Peki hormon bozukluğu belirtileri nelerdir? Hormon bozukluğu nedenleri ve tedavisi...
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Hormon bozukluğu neden olur?
Özellikle de stres ve yanlış beslenme hormon dengesizliğinin en önemli nedenleri arasında kabul edilmektedir. Aynı zamanda yanlış yaşam tarzı alışkanlıkları hormonların dengesinin bozulmasında rol oynamaktadır.
Kadınların erkeklere oranla daha fazla hormon problemi yaşamasının sebebi ise yaşamı boyunca geçirdiği dönemlerdir. Bunlar; adet görme, hamilelik ve menopozdur. Bu süreçlerde yaşanan fiziksel değişimler hormonal yapıyla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla hormonlarda çok ciddi değişimler gözlemlenebilir.
Ayrıca, ilerleyen yaş, vücuda alınan toksinler ve stres de hormonlarda sorunlara yol açabilir.
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Hormon bozukluğu belirtileri
Hormon bozukluğu belirtileri şu şekilde sıralanabilir; adet düzensizliği, uyku problemleri, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, yorgunluk, kilo alımı, vajinal kuruluk, bağırsak sorunları, memede kistler, göğüslerde hassasiyet, iştah, saç dökülmesi, kısırlık, göz kuruluğu, aşırı tüylenme.
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Tedavisi
Hormon bozukluğunun tedavisi, bozukluğun ortaya çıkma nedenine göre değişiklik göstermektedir. Bunun için öncelikle; fiziki muayeneler, ultrason görüntüleri ve laboratuvar testleriyle hormon dengesine neden olan faktörler belirlenir. Daha sonra ise uygun ilaç tedavisine başlanır. Östrojen ve progesteron formları içeren ilaçlar tercih edilir. Bunun yanı sıra hormon yenileme ilaçları ve çeşitli kremler kullanılarak hormonların dengelenmesi sağlanır.