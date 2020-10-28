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GeriDiyet Rehberi Hızlıca Yağ Yakmanızı Sağlayacak 6 Meyve
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Hızlıca Yağ Yakmanızı Sağlayacak 6 Meyve
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pxhere

Hızlıca Yağ Yakmanızı Sağlayacak 6 Meyve

Meyveleri beslenme listenize dahil etmek sağlık açısından faydalı olacağı gibi zayıflamanıza da destek olur. Buradaki önemli nokta ise diyet yaparken hangi meyveleri tüketmenin daha doğru olduğudur.

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İşte hızlıca yağ yakmanızı sağlayacak 6 meyve...

2NAR
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NAR

Nar, antioksidanlar, A, B5, C, E, potasyum, folik asit ve demir vitaminleri bakımından zengindir. Bu muhteşem meyve, içerisindeki polifenoller ile sindirim sistemine yardımcı olur. Kanser önleyici özelliği de bulunan nar, kalori bakımından ise düşüktür. Yağ yakmaya yardımcı olarak kilo vermeyi sağlar. Narı ayıklayıp yiyebilir, suyunu sıkabilir ya da salatalarınıza dahil edebilirsiniz.

3YABAN MERSİNİ
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YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, uzun süre tok tutma özelliği ile bilinir. Vücuttaki şeker dengesini de dengede tutan bu meyve, kilo vermeyi destekler. Ek olarak yaban mersini, vücuttan tehlikeli maddeleri öldürmeye yardımcı olan yüksek oranda bir kanser önleme maddesi içerir. Yaban mersinini yulaf ezmenizin içine dahil edebilir, ara öğünlerde tüketebilir, çayını demleyerek içebilirsiniz.

4MUZ
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MUZ

Muzda bulunan şeker miktarı, tatlıların yerini tutabilir. Ara öğünlerde sıklıkla muz önerilmesinin sebeplerinden biri de budur. Muz B vitamini ve potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kas oluşumuna yardımcı olur ve bu da yağ yakmayı hızlandırır.

5ELMA
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ELMA

Lif bakımından oldukça zengin olan elma sindirime yardımcı olur ve uzun süre tok tutar. Elma, diyabet, parkinson, farklı türdeki tümörler, Alzheimer, kolesterol ve bağışıklık sisteminin sayısız diğer sağlık sorunları için harika bir ilaçtır. Aynı zamanda daha sağlıklı dişler için de elma tüketmek gerekir.

6ARMUT
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ARMUT

Armut da tıpkı elma gibi lif kaynağıdır. Bolca potasyum, C vitamini, E, B2, bakır içerir. Bu meyvelerin her ikisi de, hücrelerde su alımına yardımcı olan ve içlerinde yağın tutulmasını engelleyen, suda çözünen bir lif olan pektin bakımından zengindir.

7AVOKADO
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AVOKADO

Öncelikli olarak avokadonun kalori ve yağ bakımından yüksek olduğunu bilmeniz gerek. Bu nedenle bir gün boyunca aşırı miktarda yememelisiniz. Sabah kahvaltıda ya da akşam yemeğinde yiyeceğiniz avokado sizin için yeterli olacaktır.

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Avokado pek çok tıbbi avantaja sahiptir; kalbi korur, kolesterol seviyesini kontrol altında tutmaya yardım eder, nabzı ve glikozu belli bir seviyede tutar. Kanser önleyici öğeler, potasyum, magnezyum, demir, fosfor ve B5 vitamini bakımından zengindir.

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