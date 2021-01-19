Hızlı Ve Öfkeli Serisi Filmleri - Hızlı Öfkeli Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

İlk olarak 2001 yılının Haziran ayında Amerika'da yayına giren Hızlı ve Öfkeli çıktığı günden itibaren oldukça ses getirmeyi başardı. 38 milyon dolar bütçeyle hazırlanan Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filmi 207 milyon dolar gelir elde etme başarısını gösterdi. Bu kadar popüler hale gelince ve devamı sinemaseverler tarafından istenince 2003 yılında serinin ikinci filmi çekilmeye başlandı. Günümüzde hala devam etmekte olan Hızlı ve Öfkeli serisi bağlantılı olarak hazırlanacak 10. ve 11. filmler ile son bulacak. Karakterlerin maceralarını işleyen spinn of yapımlar da önümüzde yıllarda yayına girecek gibi duruyor.