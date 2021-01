Hızlı Ve Öfkeli Serisi Filmleri - Hızlı Öfkeli Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Hızlı ve Öfkeli Hops and Shaw Seride ki tek spin off film olma özelliğine sahip olan bir yapım oldukça zıt karakterlere sahip olan Hops and Shaw karakterlerine yer veriyor. Dünyayı kurtarmak için egolarını bir kenara bırakıp ortak paydada buluşturan bu ikili pek çok komedi unsurunu da oluşturuyor.