Hızlı Ve Öfkeli Serisi Filmleri - Hızlı Öfkeli Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Dünyada en çok bilinen film serilerinden birisi Hızlı ve Öfkeli’dir. Oldukça yüksek bütçeler ile çekilen Hızlı ve Öfkeli ayrıca sektörde birçok konuda öncü olmasıyla öne çıkar. Özellikle serinin altıncı filminden itibaren aksiyon öğelerine daha çok yer verilmiştir. Biz de sizin için keyifle izleyeceğiniz Hızlı ve Öfkeli serisi hakkında detaylı bilgilere yer verdik.
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1
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İlk olarak 2001 yılının Haziran ayında Amerika'da yayına giren Hızlı ve Öfkeli çıktığı günden itibaren oldukça ses getirmeyi başardı. 38 milyon dolar bütçeyle hazırlanan Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filmi 207 milyon dolar gelir elde etme başarısını gösterdi. Bu kadar popüler hale gelince ve devamı sinemaseverler tarafından istenince 2003 yılında serinin ikinci filmi çekilmeye başlandı. Günümüzde hala devam etmekte olan Hızlı ve Öfkeli serisi bağlantılı olarak hazırlanacak 10. ve 11. filmler ile son bulacak. Karakterlerin maceralarını işleyen spinn of yapımlar da önümüzde yıllarda yayına girecek gibi duruyor.
2
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Hızlı ve Öfkeli 1
IMDb listesinde 6.8 puana sahip olan Hızlı ve Öfkeli 1 22 Haziran 2001 tarihinde vizyona girmiştir. Hırslı ve genç polis memurunun dedektif olabilmek için bir suç çetesine sızması ile başlayan olaylar modifiyeli araçlar ve heyecanlı yarışlar ile devam ediyor.
3
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Hızlı ve Öfkeli 2
Daha Hızlı ve Daha Öfkeli olarak bilinen serinin ikinci filmi 1 Haziran 2003 yılında vizyona girmiştir. 5.9 IMDb puanına sahip bu film ayrıca 76 milyon dolar bütçe kullanılarak hazırlanmıştır.
4
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Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı
Serinin yurtdışında geçen ilk filmi olan Tokyo Yarışı 4 Haziran 2006 tarihinde vizyona girmiştir. Ana karakterlerin aksine tamamen farklı bir kadrosu bulunan ve sadece filmin sonunda Dom karakterini gördüğümüz yapım olarak bilinir.
5
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Hızlı ve Öfkeli 4
2009 yılında çekilip 6.6 IMDb puanı elde etme başarısı gösteren serinin dördüncü filmi ana karakterlerin tekrardan ortaya çıkmasını işler. İkinci filmde kayıplara karışan oyuncular bu filmde yeni bir hayata sahip olabilmek için mücadele verir.
6
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Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu
Serideki en çok beğenilen yapımlardan biri olan Rio Soygunu Brezilya'da bulunan bir suç çetesinin lideri ile mücadeleyi işliyor. Dünya genelinde büyük bir üne sahip olan federal ajan tarafından kovalanan ekip buna rağmen çete liderinin devirmek için mücadele ediyor.
7
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Hızlı ve Öfkeli 6
2013 yılında vizyona giren ve 7.1 IMDb puanına sahip serinin altıncı filmi aksiyon öğelerini yoğun olarak barındırıyor. Birden çok ülkede çekilen bu yapım federallerin baş edemediği bir suçlu ile mücadelede ekipten yardım almasını işler.
8
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Hızlı ve Öfkeli 7
Toplamda 1 buçuk milyar dolar gelir elde etme başarısı gösteren ve Paul Walker karakterinin öldüğü yapım olan yedinci film gölgeler içerisinde var olan savaşa işliyor. Paul Walker’ın vefatı hayranları her ne kadar üzse de kardeşi filmin tamamlanabilmesi için rol almıştır.
9
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Hızlı ve Öfkeli 8
Serinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8, üçüncü film hariç Paul Walker’ın yer almadığı tek yapımdır. 2017 yılında vizyona giren serideki son film ayrıca 6.7 IMDb puanı da sahiptir. Vizyona girmesinden 3 hafta sonra 1 milyar dolar barajını aşma başarısını gösteren yapım toplamda 250 milyon dolar bütçeyle çekilmiştir.
10
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Hızlı ve Öfkeli Hops and Shaw
Seride ki tek spin off film olma özelliğine sahip olan bir yapım oldukça zıt karakterlere sahip olan Hops and Shaw karakterlerine yer veriyor. Dünyayı kurtarmak için egolarını bir kenara bırakıp ortak paydada buluşturan bu ikili pek çok komedi unsurunu da oluşturuyor.