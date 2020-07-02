Hipnoz Nedir? İşte Hipnoz Hakkındaki Şehir Efsaneleri

Şu kişide Hipnoz yapıyormuş Aslında bu madde çok çok önemli. Evet bu durum rahatlama, gevşeme sağlıyor bize fakat uygulamayı yaparken dikkat edilmesi gerekiyor. Her mesleğin olduğu gibi bu işi de yapmak için ciddi eğitimler alan sertifikası olan alanında uzman isimler bulunuyor. Yani özetle arkadaşlar herkese güvenmeyeceğiz bu konuda.