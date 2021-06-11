Hindistan Cevizi Yağı Zayıflatır Mı? Hindistan Cevizi Yağının Saça, Cilde, Vücuda Faydaları ve Kullanımı

Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, Hindistan cevizi yağının faydalarını şu şekilde sıralıyor;



Metabolizmayı hızlandırır,



Kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemeye yardımcı olur,



Hindistan cevizi yağının sindirim sisteminden beyin sağlığına kadar birçok olumlu etkisi bulunuyor.



Bu yağ içeriğindeki MCT adı verilen orta zincirli yağ asitleri ve anne sütünde de bulunan laurik asit nedeniyle önemli bir besin kaynağıdır.



İçerdiği MCT, orta zincirli yağ asitlerinin keton cisimciklere dönüşmesi sonucunda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olup; Alzheimer, Parkinson, Huntington ve MS gibi pek çok sinir sistemi hastalığına karşı koruyucudur.



Kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürür ve iyi huylu kolesterol (HDL) oranını yükselterek damar tıkanıklığı riskini azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.



Antifungal etkisi nedeniyle başta candida mantarı olmak üzere pek çok mantar hastalığını tedavi etmektedir.



Vücutta yağ yakımına yardımcı olur.