Hindistan Cevizi Yağı Zayıflatır Mı? Hindistan Cevizi Yağının Saça, Cilde, Vücuda Faydaları ve Kullanımı
Hindistan cevizi yağı son yıllarda şampuandan kreme birçok kozmetik üründe de cilde ve saça faydaları nedeniyle sıklıkla kullanılıyor. Bunun yanında yağ yakıcı özelliği olan Hindistan cevizi yağı kahve, tatlılar gibi yiyecek ve içeceklerde de yer almaya başladı. Hindistan cevizinin bu geniş kullanım alanları ve uygun fiyatıyla aktarlardan marketlere pek çok yerden güvenle alabiliyor olmanız, onun bu kadar popüler hale gelmesinin nedenlerinden biridir. Peki, Hindistan cevizi yağı zayıflatır mı, ne işe yarar, organik Hindistan cevizi yağı nasıl yapılır? İşte Hindistan cevizi yağının saça, cilde, bağırsaklara ve kısacası vücuda faydaları ve kullanımı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hindistan cevizi yağının son yılların popüler bitkisel ürünlerinin başında olmasının elbette hatırı sayılır bir nedeni var. Tatlı ve kahvelere hem yağ yakıcı özelliğiyle hem de kattığı farklı aromayla çok sevilen Hindistan cevizi yağı, en çok da kozmetik ürünlerde saça ve cilde faydaları sayesinde sıklıkla yer alıyor. Bunun yanında Hindistan cevizi yağı zayıflatır mı, ne işe yarar, evde organik Hindistan cevizi yağı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, işte size Hindistan cevizi yapının faydaları ve kullanım alanları...
2
Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?
Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, Hindistan cevizi yağının faydalarını şu şekilde sıralıyor;
Metabolizmayı hızlandırır,
Kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemeye yardımcı olur,
Hindistan cevizi yağının sindirim sisteminden beyin sağlığına kadar birçok olumlu etkisi bulunuyor.
Bu yağ içeriğindeki MCT adı verilen orta zincirli yağ asitleri ve anne sütünde de bulunan laurik asit nedeniyle önemli bir besin kaynağıdır.
İçerdiği MCT, orta zincirli yağ asitlerinin keton cisimciklere dönüşmesi sonucunda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olup; Alzheimer, Parkinson, Huntington ve MS gibi pek çok sinir sistemi hastalığına karşı koruyucudur.
Kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürür ve iyi huylu kolesterol (HDL) oranını yükselterek damar tıkanıklığı riskini azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Antifungal etkisi nedeniyle başta candida mantarı olmak üzere pek çok mantar hastalığını tedavi etmektedir.
Vücutta yağ yakımına yardımcı olur.
3
Hindistan cevizi yağının cilde faydaları nelerdir?
Harika bir makyaj temizleyicidir.
Cildi nemlendirir.
Hindistan cevizi yağı yüz nemlendiricinin yanı sıra harika bir vücut losyonudur.
Cilt üzerindeki mikropları yok eder ve buna bağlı olarak akne ve dermatit tedavisine destek olmaktadır.
4
Hindistan cevizi yağının saça faydaları nelerdir?
Hindistan cevizi yağı saçı nemlendirici özelliğinden dolayı saç dökülmesine karşı etkili bir yöntemdir ve kuru, yıpranmış saçları nemlendirerek daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Bu nedenle şampuanlarınızın içine bir yemek kaşığı Hindistan cevizi ekleyebilir ya da duş sonrası nemli saçınıza Hindistan cevizi yağı ile bakım yapabilirsiniz.
5
Hindistan cevizi yağının bağırsaklara faydaları nelerdir?
İçeriğindeki laurik asit nedeniyle antimikrobiyaldir. Bağırsaktaki zararlı mikropları temizleyerek kolon sağlığını desteklemektedir.
Hindistan cevizi yağına beslenmelerinde sık yer veren toplumlarda obezite ve buna bağlı hastalıkların gelişiminin daha az olduğu görülmektedir. Bu nedenle Hindistan cevizi yağının metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir.
6
Hindistan cevizi yağı zayıflatır mı?
MCT’lerin ilginç bir özelliği, açlığı azaltabilmeleridir. Bu, vücudunuzun yağları metabolize etme şekli ile ilgili olabilir, çünkü ketonlar bir kişinin iştahını azaltabilir. Böylelikle açlığın baskılanması, açlık hissinin giderilmesi anlamına geleceğinden dolaylı olarak Hindistan cevizi yağı kilo vermeye yardımcı olur. Yapılan bir çalışmada, 6 sağlıklı erkek değişen miktarlarda MCT ve LCT yediğinde En fazla MCT yiyenler günde toplamda daha az kalori almışlardır.
7
Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?
Hindistan cevizi yağını tıraş kremi olarak da kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan tıraş köpüğü ve kremleri ile aynı işi görecektir.
Duştan sonra vücudunuza bu yağı sürerek cildinizi nemlendirebilirsiniz.
Hindistan cevizi yağını yüzünüz için nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.
Filtre kahvelerinize bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı katarak, onun yağ yakıcı özelliğinden faydalanabilirsiniz.
Özellikle sütlü tatlılarda Hindistan cevizi yağı kullanmak hem faydalı hem aromalı bir özellik taşır.
Dilerseniz Hindistan cevizi yağını şampuanınızın içine ekleyebilirsiniz.
8
Evde organik Hindistan cevizi yağı nasıl yapılır?
Öncelikle Hindistan cevizini rendeleyin. Bir blendera aktarın. Üzerine 2 bardak sıcak su ekleyin. İyice karıştırın ve karışımı süzmek için ince delikli bir tülbentin üzerine dökün. Posa ve sıvısını birbirinden ayırın. Bu sıvıyı rengi hafif kahvenrengi olana kadar kaynatın. Ardından bir kaba aktarın ve 1 saat bekletin. İşte ev yapımı organik Hindistan cevizi yağınız hazır!