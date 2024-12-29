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Hiçbir yakınmanız olmasa bile 21 yaşından itibaren mutlaka… Ciddi hastalıkların belirtisi olabilir!

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#Kadın Hastalıkları#Rahim Kanseri#Yumurtalık Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 13:11

Adet sırasında aşırı kanama, şiddetli adet ağrıları, tekrarlayan ve geçmeyen kaşıntı... Bu tür belirtiler “Nasıl olsa kendiliğinden geçer” veya “Annemde de aynı sorunlar vardı bir şey olmadı” düşüncesiyle ihmal edilebiliyor. Oysa kadınlarda vücudun alışagelen düzeninde oluşan değişiklikler veya yeni ortaya çıkan birtakım belirtiler önemli bir hastalığın erken habercileri olabiliyor!