Hiç Duymadığınız 10 Orgazm Türü

Dudak orgazmı Uzun süreli ve duygusal yoğunluğu olan bir öpüşmeyle de kadınların orgazma ulaşması mümkün. Çünkü birçok sinir ucunun toplandığı dudaklar, vulva, klitoris ve göğüs uçları kadar hassas. Bu hassasiyet sayesinde de birçok kadın öpüşme sırasında uyarılıyor hatta başka bir fiziksel etki olmadan da orgazma ulaşabiliyor. Ancak oldukça zorlu bir orgazm çeşidi olan dudak orgazmı için gerçekten odaklanmaya ve iyi öpüşen bir partnere ihtiyacınız var.