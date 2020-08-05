Her Zaman Enerjik: Kate Hudson'ın Güzellik ve Egzersiz Alışkanlıkları
ABD'li oyuncu Kate Hudson, sarı saçları, her daim gülen yüzü, formda görüntüsü ve yüksek enerjisi ile favori yıldızlarımızdan biri. Oyunculuğun yanı sıra 2013 yılında kurduğu spor giyim markası Fabletics ile ticaret ve tasarım dünyasına da adım atan Hudson'ın egzersiz ve güzellik sırlarını anlatıyoruz.
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Romantik komedi filmlerinin vazgeçilmez ismi Kate Hudson, inanılmaz sportif bir rutine sahip. Yaklaşık 19 yaşından beri sürekli spor yapan 3 çocuk annesi oyuncu, haftanın 5 günü egzersiz rutini uyguluyor. Dans, bisiklet, yoga, pilates, koşu ise yaptığı sporların yalnızca birkaçı.
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Bazı günler 2 saat bazı günler 30 dakika spor yaptığını, süreyi tamamen ruh halinin belirlediğini söyleyen Hudson, “İnsanlar 2 buçuk saat spor yapmaları gerektiğini düşünüyor ancak 20 dakika da olabilir 40 dakika da olabilir" diyor.
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İstikrar onun en önemli kelimesi. Sporda da bu noktadan ilhamla hareket ediyor ve durumu şöyle özetliyor; "Bir sporu iki hafta yapıp sonra 1 hafta mola verip 3 gün daha yapıp 'neden sonuçları göremiyorum?' diyenleri anlayamıyorum. Hayattaki her şey gibi bunda da düzenli devam etmek zorundasın!"
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Kate Hudson'a göre güzellik içten başlıyor ve dışa yansıyor. Kendi güzellik ritüelini de "Mental ve fiziksel sağlık ve eğlenceli şeyler demek" olarak tanımlıyor.
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Günlük hayatında sadelikten yana olan oyuncu dışarı çıkarken CC krem, bronzer, maskara ve lip gloss'un yeterli olduğunu söylüyor. Ancak sıra davetlere geldiğinde ise yeni bir şeyler denemekten geri durmuyor. "Risk almaktan ve vahşi olmaktan hoşlanıyorum" diyen Kate Hudson, etkinliklerde cesaretini konuşturuyor.
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Uzmanlar cildin günde en az 2 kere temizlenmesi gerektiğini söylese de Kate Hudson kendi yöntemini bulmuş. Söylenenlerin aksine cildini günde sadece bir kez yıkayan oyuncu, "Daha fazlasını yaparsam cildimdeki doğal nemi yok ederim" diyor.
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Kate Hudson'ın formda olmadığı bir zaman var mı? Hiç sanmıyoruz. Ancak Hudson sanılanın aksine asla diyet yapmıyor! Evet, doğru duydunuz. Hayatının herhangi bir döneminde belli bir diyete bağlı kalmadığını söyleyen oyuncu, beslenmede dengeyi sağlayabilmek için kalori hesabı yaparak besleniyor. Bir öğün fazla yemek istiyorsa diğer öğünü hafif geçiriyor ve aşırı kalori alımından kaçıyor.