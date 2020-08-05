Her Zaman Enerjik: Kate Hudson'ın Güzellik ve Egzersiz Alışkanlıkları

İstikrar onun en önemli kelimesi. Sporda da bu noktadan ilhamla hareket ediyor ve durumu şöyle özetliyor; "Bir sporu iki hafta yapıp sonra 1 hafta mola verip 3 gün daha yapıp 'neden sonuçları göremiyorum?' diyenleri anlayamıyorum. Hayattaki her şey gibi bunda da düzenli devam etmek zorundasın!"