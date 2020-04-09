Her Sabah Yapabileceğiniz 10 Yoga Pozu

Janu Sirsasana Pozu - Baş ile dize eğime pozu Bacaklarınızı düz ve yere paralel bir şekilde uzatın.



Sağ bacağınızı büktükten sonra yana düşürerek ayak tabanınızı sol bacağınızın uyluğuna yaklaştırınız. Ensenizden ayak topuğunuza kadar uzayarak ayak parmaklarınızı kavrayın.



Diziniz mümkün olduğunca yere yakın olsun. Ayak parmaklarından yakalamaya çalışın.



Nefes alınıp kalça eklemleri yere baskılayarak alın dize dokundurmaya gayret edin. Omuzları düşürüp geriye atın ve göğsü öne doğru çıkarın.



Sırt dik ve göğüs açık bir şekilde nefes verin ve gövdeyi ileri doğru uzatın.



Hareket sol bacağı büküp yana düşürülmesi ve sağ bacağın gergin bir şekilde uzatılması ile tekrarlanır.