Her Sabah Yapabileceğiniz 10 Yoga Pozu

Yoga beden ve zihin sağlığımızı koruyabilmenin en güzel yollarından biridir. Her gün 15-20 dakikanızı ayırıp yoga pratiği yaptığınızda enerjinizin yükseldiğini ve kendinizi daha iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Özellikle bu hareketleri sabah yaparsanız güne çok daha enerjik başlayabilirsiniz. İşte adım adım evde kolaylıkla yapabileceğiniz 10 yoga pozu...
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1
Urdhva Hastasana - Palmiye ağacı pozu
Tüm boyun kaslarını serbest bıraktıktan sonra kolları ve boynu tamamen gevşetin.
Derin bir nefes alarak, omuzlarınızı ve başınızın üstünden kolları kaldırın ve parmakları birbirine kenetleyin ve nefes verirken ayak parmaklarınıza kadar yükselin.
Sağ elinizi yerde, sağ omuzunuzun tam altında, sol bacağınızın iç tarafında tutun.
Sol kolunuzu tavana kaldırıp kollarınızla uzun bir çizgi oluşturun.
Sol baş parmağınıza bakın ve gövdenizi arkaya yaslayıp göğsünüzü tavana doğru açın.
Her nefes alışınızda omurganızı biraz daha uzatın ve her nefes verişinizde göğsünüzü biraz daha döndürüp açın.
3
Virabhadrasana II - İkinci savaşçı duruşu
Ayakları yaklaşık iki omuz genişliğinde açın. Sağ ayağı sağ dış tarafa doğru 90 derece döndürün.
Kolları omuz hizasına, avuç içleri aşağıya bakacak şekilde dümdüz kaldırın ve sağ bacağı dizden bükerek diz parmak ucunu geçmeyecek şekilde yavaş yavaş sağ bacağın üstüne doğru gidin. Ayaklar aynı hizada kalacak.
Başta; sağ omuz, sağ kolu hiza alarak sağ tarafa döndürün ve karşıda bir noktaya dikkatlice bakın.
Bu pozda sabit bir şekilde durun. Bittikten sonra tekrar ayaktaki ilk pozisyona gelin ve sonra diğer tarafta uygulayın.
4
Eka Pada Adho Mukha Svanasana Pozu - Tek bacak aşağıya bakan köpek pozu
Ayak parmaklarınız aşağı bakacak ve kalçanız dik olacak şekilde sağ bacağınızı bedeninizle aynı çizgide yukarı kaldırın.
Sol topuğunuzu yerde tutmaya devam edin ve omuzlarınızı dik tutun.
Bu pozisyonda en az üç derin nefes alın sonra hareketi diğer tarafta tekrarlayın.
5
Parivrtta Parsvakonasana - Döner yan açılı poz
Bacaklarınız omuz genişliğinde açık, dik bir şekilde durun.
Sağ ayağınızı sağ tarafa hizalanacak şekilde yaklaşık 90 derece sağa çevirin, sol ayağınızıda 45 derece açıyla çevirin
Sağ tarafa doğrudan bacaklarınızın üzerinden bakacak şekilde gövdenizi sağa çevirin. Eğilin ve ellerinizi yere indirin. Avuç içlerinin sağ ayağın her iki yanında durmasına izin verin.
Aynı zamanda, sol dizleri bükün ve sol alt bacakları yere indirin.
Dizler ve sol alt bacaklar yere dayanabilir.
Şimdi iki elinizi kaldırın ve avuç içlerini Namaskara veya dua pozundaki kalbe getirin.
Pozu serbest bırakmak için, elleri sağ uylukların üzerine getirin.
Kendinizi ayaklarınızla ayakta durma pozisyonlarına yükseltin. Sonra normal durma pozisyonuna geri dönün.
6
Malasana Pozu - Çelenk Duruşu
Dizlerinizi bükerek yere çömelebildiğiniz kadar çömelin fakat topuklarınız yerden kalkmasın.
Uyluklarınızı iki yanınıza doğru, geniş olacak şekilde birbirinden ayırın. Nefes verirken bedeninizi öne doğru eğin ve uyluklarınızın arasına yerleştirin.
Avuç içleri bitişik, dirsekler bacaklarınızın arasında olacak şekilde pozisyonunuzu tamamlayın. Bu ön gövdenin uzamasına yardımcı olacaktır.
Bu duruşta 30 sn.den 1 dakikaya kadar kalabilirsiniz.Nefes alın, dizlerinizi düzleştirin ve ayağa kalkın.
7
Ardha Matsyendrasana - Yarım teker pozu
Mata oturun ayaklarınızı uzatın.
Sol ayağınızı sağ bacağınızın dışına yerleştirin.
Omurganızı dik tutun.
Sol bacağınızın dışına sağ elinizin dirseğini getirip belinizi çevirip bacağınızı ittirin.
Pozdan çıkmak için yavaşça vücudunuzu serbest bırakıp toparlayın.
Bu poz mide, karaciğer, pankreas ve safra kesesi gibi organlara masaj yapar.
8
Urdhva Mukha Shvanasana - Yukarı Bakan Köpek Pozisyonu
Yüzüstü mata uzanın.
Ayaklarınızın üstü matta olacak şekilde bacaklarınızı geriye doğru esnetin, uzatın.
Dirsekleri büktükten sonra avuç içlerinizi belinizin iki yanına koyun.
Ellerinizi sıkıca yere bastırın ve kendinizi hafifçe öne taşıyın.
Dirsekleri düzleştirirken gövdeyi yukarı kaldırın.
Aldığınız nefesle bacaklarınızı da yerden bir iki cm kaldırın. Kalçanızı sıkıp hafifçe içeri doğru alın.
Kuyruk kemiğinizi ittirin ve göbeğinizi merkeze doğru kaldırın.
9
Janu Sirsasana Pozu - Baş ile dize eğime pozu
Bacaklarınızı düz ve yere paralel bir şekilde uzatın.
Sağ bacağınızı büktükten sonra yana düşürerek ayak tabanınızı sol bacağınızın uyluğuna yaklaştırınız. Ensenizden ayak topuğunuza kadar uzayarak ayak parmaklarınızı kavrayın.
Diziniz mümkün olduğunca yere yakın olsun. Ayak parmaklarından yakalamaya çalışın.
Nefes alınıp kalça eklemleri yere baskılayarak alın dize dokundurmaya gayret edin. Omuzları düşürüp geriye atın ve göğsü öne doğru çıkarın.
Sırt dik ve göğüs açık bir şekilde nefes verin ve gövdeyi ileri doğru uzatın.
Hareket sol bacağı büküp yana düşürülmesi ve sağ bacağın gergin bir şekilde uzatılması ile tekrarlanır.
10
Paschımottanasana - Oturarak öne eğilme pozu
Kollarınızı sıkıştırın ve avuçlarınızı yere güçlü bir şekilde bastırın. İç kollarınızı, bileklerinizden omuzların üst noktasına kadar gerin.
Kürek kemiklerinizi gerinize doğru esnettikten sonra serbest bırakın ve başınızı üst kollarınızın arasında tutmaya özen gösterin.