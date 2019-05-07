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GeriKişisel Bakım Her Kadının Yapması Gereken Güzellik Rutinleri
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Her Kadının Yapması Gereken Güzellik Rutinleri
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Her Kadının Yapması Gereken Güzellik Rutinleri

Yaza sağlıklı bir vücutla girmek kadar önemli olan bir başka konu ise yaza sağlıklı bir ciltle girmektir. Cildimiz en büyük hazinemizdir, bu nedenle cilt bakımımıza her zaman önem vermeliyiz.

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İşte uygulaması oldukça basit olan her kadının yapması gereken güzellik rutinleri…

2Güneş kremi olmadan asla
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Güneş kremi olmadan asla

Havaların ısınmasıyla kendimizi güneşin altına atmaya başladık. Ama cildimizi uzun süre güneşe maruz bırakmak çok sağlıklı bir eylem değil. Bu nedenle dışarı çıkmadan öne güneş kremini tüm cildinize uygulamadan asla dışarı çıkmayın.

3Düzenli şekilde temizleyin
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Düzenli şekilde temizleyin

Cilt bakımımızın sonucunu görmek istiyorsanız devamlılık oldukça önemli. Cilt probleminizi belirleyip, iyi gelecek ürünleri düzenli bir şekilde uygulamanızın sonucunu kısa zamanda göreceksiniz. Düzenli cilt temizliği sayesinde cildiniz gün içinde biriken bütün kirlerden kolayca kurtulur.

4Uykusuz kalmayın
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Uykusuz kalmayın

İyi bir cilt ve yüksek enerji için yapmanız gereken uyku düzeninizi oluşturmak. İyi bir uyku hem fiziksel hem de psikolojik çoğu sorunuzu gidermenize yardımcı olacaktır. Fiziksel olarak az ya da fazla uyumak sağlık için çok faydalı değildir. Günde ortalama 8 saat uyku yeterlidir.

5Makyajınızı çıkarmadan uyumayın
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Makyajınızı çıkarmadan uyumayın

Cildimizin dinlenmesi ve hava alması için çok uzun süre makyajlı kalınmamalı. Cildiniz için en iyiyi istiyorsanız cildinizi her zaman temiz tutmalısınız. Yağlanma, sivilce ve siyah nokta gibi sorunlarınız varsa makyajlı yatmamaya özen göstermelisiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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