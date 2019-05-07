Her Kadının Yapması Gereken Güzellik Rutinleri

Uykusuz kalmayın İyi bir cilt ve yüksek enerji için yapmanız gereken uyku düzeninizi oluşturmak. İyi bir uyku hem fiziksel hem de psikolojik çoğu sorunuzu gidermenize yardımcı olacaktır. Fiziksel olarak az ya da fazla uyumak sağlık için çok faydalı değildir. Günde ortalama 8 saat uyku yeterlidir.