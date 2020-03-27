Her Kadının Jinekoloğuna Sorması Gereken 7 Soru

2.GÖĞÜSLERİM NEDEN ACIYOR? Meme sağlığınız kadın olarak en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biridir. Bu konuda konuşmak için jinekoloğunuzdan daha iyi bir kişi yoktur. Ona göğüslerinizle ilgili herhangi bir ağrı, kist veya rahatsızlık hakkında soru sorduğunuzdan emin olun. Bu konuda asla eksik hiçbir şey atlamayın, çünkü sizi daha sonra bir sağlık kabusundan kurtarabilecek bir uyarı olabilir.