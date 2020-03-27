MAHMURE ÖZEL
Her Kadının Jinekoloğuna Sorması Gereken 7 Soru
Çoğu kadın bir sağlık sorunu çıkmadıkça maalesef kolay kolay jinekoloğa gitmiyor. Oysa rutin olarak bazı kontrollerimizi yaptırmamız, ufak tefek gördüğümüz belirtileri doktorumuza sormamız gerekiyor. Bu nedenle sağlığınızla ilgili endişelerinizin bir listesini yapın ve küçük şeyleri atlamayın.
Baş ağrısı, karın ağrısı ve hatta kaşıntı gibi şeyler doktorunuzun bilmesi gereken sorunlar olabilir. İşte jinekoloğunuza sormanız gereken 7 önemli konu…
1.KAŞINTI NORMAL Mİ?
Jinekoloğunuza sormanız gereken en önemli ve yaygın şeylerden biri vajinal kaşıntı çekip çekmediğinizle ilgilidir. Vücutta bir diyet/beslenme planı veya ilaç tedavisi ile düzeltilebilen bir PH dengesizliği çekiyor olabilirsiniz. Kaşıntı ayrıca menopoz ve menopoz öncesi vajinal kuruluk belirtisi olabilir. Bu rahatsız edici sorun hakkında doktorunuzla konuşun, böylece size yardımcı olacak bir krem veya oral destek verebilir. Ya da size yardımcı olacak diyet tavsiyeleri verebilir.
2.GÖĞÜSLERİM NEDEN ACIYOR?
Meme sağlığınız kadın olarak en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biridir. Bu konuda konuşmak için jinekoloğunuzdan daha iyi bir kişi yoktur. Ona göğüslerinizle ilgili herhangi bir ağrı, kist veya rahatsızlık hakkında soru sorduğunuzdan emin olun. Bu konuda asla eksik hiçbir şey atlamayın, çünkü sizi daha sonra bir sağlık kabusundan kurtarabilecek bir uyarı olabilir.
3.DOĞUM KONTROL SEÇENEKLERİM NELER?
Henüz menopoza girmediyseniz, doğum kontrolü jinekoloğunuza her zaman sormanız gereken bir konudur. Piyasada her zaman farklı ihtiyaçlara sahip kadınlar için yapılmış yeni doğum kontrol yöntemleri vardır. Birçoğu eski formlar gibi hormon içermez ve eski versiyonlar gibi meme kanseri için riskli değildir. Doktorunuza hangi türün sizin için en iyi olduğunu sorun ve hormonlarınızı, cildinizi, cinsel ilişkinizi ve / veya kilonuzu nasıl etkilediğine dair endişelerinizi söylediğinizden emin olun.
4.NEDEN BU KADAR ÇOK BAŞ AĞRIM VAR?
Baş ağrısı, vücuttaki hormonal değişikliklerin veya beslenme eksikliklerinin bir işareti olabilir. Sık migren veya tekrarlayan baş ağrısı çekiyorsanız doktorunuza bunu söylediğinizden emin olun. Çoğu zaman, bu bir hormon takviyesi, doğum kontrol hapları ile tedavi edilebilir veya doktorunuz buna neden olabilecek herhangi bir gıda sorununu çözmenize yardımcı olabilir. Menopoz öncesi ve menopozun erken evrelerinde, birçok kadın baş ağrısına yol açan hormonal değişikliklere maruz kalır.
5.NEDEN REGL DÖNEMLERİM BU KADAR SANCILI?
Ağır sancılı regl dönemleri birçok şeyin işareti olabilir. Vücuttaki PCOS veya diğer hormon bozukluklarının belirtileri olabileceği gibi başka sağlık sorunlarının da sebebi olabilir. Daha az sancılı ve daha düzenli hale getirmek için regl dönemlerinizi düzenlemeye yardımcı olabilecek tedaviyi doktorunuza sorun.
6.NEDEN REGL OLMUYORUM?
Eğer bir regl olmuyorsanız ve menopoza giremeyecek kadar gençseniz, lütfen doktorunuzla konuşun. Doktorunuzun son regl zamanını bilmesi gerekir, çünkü çok geç olmadan doğurganlık olanaklarınızı korumaya yardımcı olabilir. Fiziksel stresin belirtisi, düşük kilolu, aşırı kilolu olabilir veya hormonla ilgili birkaç farklı bozuklukla bağlantılı olabilir. Mutlaka doktorunuza sorun.
7.SEKS NEDEN ACI VERİYOR?
Cinsel olarak aktifseniz ve bundan acı çekiyorsanız, bunu özellikle doktorunuza söylemeniz gerekir. Bu utanacak bir şey değildir, ancak jinekoloğunuzun herhangi bir sağlık sorunu olmadığından emin olabilmesi için ele alınmalıdır. Doktorunuz, cinsel ilişki sırasında daha az acı hissetmenize yardımcı olmak için güvenli ve etkili bir tedavi planı bulmanıza yardımcı olabilir.
Fotoğraflar: iStock, Alamy
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