Her Gün Muhteşem Görünmenize Yardımcı Olacak Güzellik İpuçları
Kadınlar her an ve her yerde mükemmel görünmek ister. İster arkadaşlarıyla buluşacak olsun, ister spor salonuna gidecek olsun en küçük ayrıntısına kadar her yönden harika görünmek ister. Ne yazık ki yoğun hayatlar yaşarken, neredeyse buna hiç zaman olmuyor. İşte hayatınızı çok daha kolay hale getirecek, size zaman ve para tasarrufu sağlayacak güzellik ipuçları…
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1
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Güzel görünmek için pahalı malzemelere ihtiyacınız yok. Evinizde de bulunan birkaç malzeme sayesinde pahalı cilt ürünleri ile yapabileceğiniz her şey mümkün.
2
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Tarçın ve nane yağları, dudaklarınızın daha dolgun ve parlak görünmesinde oldukça etkili. Bunlara alerjiniz yoksa dudak nemlendiricinize birkaç damla ekleyebilirsiniz.
3
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Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı, suya dayanıklı makyajı çıkarmak için harika bir fikir. Yüz temizleyici jeller de olmadan makyajın kolaylıkla çıkabileceğini göreceksiniz.
4
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Deodorantınız aniden biterse, bunun yerine gargara kullanabilirsiniz. Pamuklu bir pedin üzerine biraz gargara uygulayın ve deodorant gibi kullanın. Gargara tüm bakterileri öldürür ve koltuk altınızı tüm gün boyunca taze tutar.
5
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Kirpik kıvırıcınızla harikalar yaratmak için kullanmadan birkaç saniye önce saç kurutma makinesi ile ısıtın. Bu şekilde kirpiklerinizi daha uzun süre kıvrılmış tutabilirsiniz.
6
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Pandemi sebebiyle kuaföre daha az gitmeye çalışıyorsanız saçınızdaki kırıkları kendiniz de temizleyebilirsiniz. Saçınızı bükün ve dışarı çıkan tüm saçları kesin. Bu şekilde neredeyse tüm kırıklardan birkaç dakika içinde kurtulacaksınız.
7
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Bebek pudrası pahalı kuru şampuanlara çok iyi bir muadil. Saçınız yağlıyken evden çıkmanız gerekiyorsa bu numarayı kullanabilirsiniz.
8
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Eğer fondöteniniz çok kalınsa içerisine biraz nemlendiricinizden ekleyip inceltebilirsiniz. Eğer tam tersi çok hafifse de bir miktar sıvı bronzlaştırıcı karıştırıp yoğunlaştırabilirsiniz.
9
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İstenmeyen tüylerden kurtulmak istiyorsanız cildinize iyi bir şekilde peeling yapmak gerekir. Bir kalıp normal sabunu erin ve ardından bir çorba kaşığı nohut unu, bir çorba kaşığı mercimek unu ve bir çorba kaşığı zerdeçal ekleyin. Bir kalıba dökerek dondurduktan sonra kullanıma başlayabilirsiniz. Bu karışım ölü cilt hücrelerini dökmeye yardımcı olacak.
10
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Yüzünüzü su ile yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirin. Yüzünüzü sadece ıslattığınızda su cildinizin üzerinde buharlaşarak kuruluğa sebep olabilir.
11
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Saç spreyi kaşlarınızı sabit tutmak konusunda çok etkili. Eski bir maskara çubuğuna biraz saç spreyi sıkın ve kaşlarınızı tarayın.
12
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Yeni bir ayakkabı alıp giydiğinizde, su toplamasını önlemek için ayaklarınıza biraz pudra sürün. Pudra ayakkabı ile ayağın sürtünmesini azaltacak.
13
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En sevdiğiniz maskaranız kurumaya başladığında içerisine birkaç damla salin solüsyonu ekleyin. Ardından yaklaşık 5 dakika sıcak su dolu bir kasede bekletin. Maskaranız eski halini alacak.
14
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Ojelerin açılması zamanla zorlaşır ve bunun da kolay bir yöntemi var tabii. Oje şişesini birkaç dakika çok sıcak suya koyun. Ardından çıkarın, sallayın ve hala sıcakken tırnaklarınıza uygulayın.
15
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Tırnaklara oje sürdükten sonra etrafa taşan kısımları temizlemek biraz zor. Bunun için de oje sürmeden önce tırnaklarınızın etrafına vazelin sürün. Fazla cila kuruduktan sonra kolayca çıkacak.
16
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Parfümünüzün kokusunu daha uzun süre kalıcı hale getirmek için vazelin kullanabilirsiniz. Parfüm uygulamadan önce vazelini tüm parfüm noktalarınıza sürün ve parfümü sıkın. Bu sayede kokunuz daha uzun süre kalacak.
17
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Saçlarınızın mat olmasından şikayetçiyseniz, cilt bakım kremi imdadınıza koşacak. Yatmadan önce saç uçlarınıza klasik bir cilt bakım kremi sürün. Sabah uyandığınızda daha parlak saçlara sahip olacaksınız.
18
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Sivilceler her zaman hiç çıkmaması gereken anlarda ortaya çıkar. Pamuklu makyaj pedlerini suya batırın ve birkaç dakika dondurucuda bekletin. Ardından sivilcenin üzerine nazikçe bastırın. Bu sayede kızarıklık giderilir ve iltihap azalır.