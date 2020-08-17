Her Gün Meditasyon Yapmak İçin 8 Neden

Hayatınıza pozitif etkisi olan meditasyon, stresi yenmenize, ilişkilerinizin iyileşmesine, seks hayatınızın gelişmesine, zihninizin sakinleşmesine, problemleri çözmenize, öz güveninizin güçlenmesine, odaklanma ve konsantrasyonunuzun artmasına, solunum etkisine etkileri vardır.
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1
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Meditasyona hemen şimdi başlamanız için 8 harika nedeni sıralıyoruz!
2
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Stresi yenmenizi sağlar
Her insanın hayatında stresli geçen günleri vardır. Bu yorucu ve stresli geçen günün sonunda yatağınıza uzanıp birkaç dakika meditasyon yapmanız size iyi gelecektir. Sessizlik, sessizliğin ardından gelen sakin bir müzik dinlemek sizin yorucu geçen gününüze şifa olacaktır ve yaşadığınız stresi yok etmeyi başaracaktır.
3
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İlişkilerinizi pozitif etkiler
İlişkinizi pozitif etkilediğini gösteren en önemli konu birbirinizle vakit geçirirken tek odaklı olmak. Mutlu hissetmenizi ve birlikte geçirdiğiniz vakitten zevk almanızı sağlar. Sohbetleriniz daha etkili ve akıcı olacaktır. Anlayış ve fikir alışverişleri oldukça üst safhada olacaktır.
4
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Seks hayatınızı geliştirir
Meditasyon seks hayatınızı da iyileştiriyor. Cinsel ilişki esnasında başka bir şey düşünmemenizi, zihninizin boş olmasını ve o ana odaklanmanızı sağlıyor. Bu da ilişkiden daha çok zevk almanızı ve daha kolay orgazm olmanızı sağlıyor.
5
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Zihninizi sakinleştirir
Meditasyon zihninizi boşaltmanızı sağlar ve bu da sizi rahatlatacak bir etkidir. Negatif gelen düşünceleri pozitife dönüştürür. Beyin fonksiyonları gücünün artmasında etkilidir.
6
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Problemleri çözmenize yardımcı olur
Sakinleştirici etkisi olan meditasyon olaylara bakış açınızı da büyük ölçüde etkileyecektir. Problemin ne olduğuna odaklanarak yapıcı fikirler ve sakin tavırlarla problemlerin üstesinden gelmeniz kolaylaşacaktır.
7
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Öz güveninizi güçlendirir
Meditasyon yapmak aslında kendinize vakit ayırmaktır. Kendinizle baş başa olmanız, kendinizi dinlemeniz size keyif verecektir. Bu keyif de beraberinde sizi iyi hissettirecek, kendinizi sevmenize ve öz güveninize büyük etkisi olacaktır.
8
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Odaklanma ve konsantrasyonunuzu artırır
Meditasyon, dikkat dağınıklığına da çare oluyor. Üretkenliği ve algıyı artırır. Dikkat süresini, odaklanma ve konsantrasyonu artırır.
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Solunum sisteminize etkisi
Nefes meditasyonu yaparak nefesinizi doğru kullanmayı öğreneceksiniz. Nefesin doğal akışına bıraktığınızda kendinizi, nefes alış verişinizi duyup hissettiğinizde bu sizi hem rahatlatacak hem de solunum sisteminize pozitif etki yaratacaktır.