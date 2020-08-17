Her Gün Meditasyon Yapmak İçin 8 Neden

Seks hayatınızı geliştirir Meditasyon seks hayatınızı da iyileştiriyor. Cinsel ilişki esnasında başka bir şey düşünmemenizi, zihninizin boş olmasını ve o ana odaklanmanızı sağlıyor. Bu da ilişkiden daha çok zevk almanızı ve daha kolay orgazm olmanızı sağlıyor.