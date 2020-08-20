Her Gün Gülümsemenin Size Kattığı 5 Harika Şey

Gün içinde sık sık gülümsüyor musunuz? Yoksa hiç gülümsemediğiniz günler var mı? Eğer varsa şunu unutmayın; asık suratla geçen koca bir gün boşa gitmiş demektir! Her
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Her gün gülümseyin! Neden mi? Çünkü size sandığınızdan çok daha fazla şey katıyor. Her gün gülümsemeniz için 5 harika nedeni sıralıyoruz.
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Gülümsemek kötü ruh halini engeller
Kötü bir gün geçiriyorsanız, çevrenizdekilerle kafanızı dağıtacak birşeyler konuşun ve gülümsemeye çalışın. Gülmek, serotonin ve dopamin salgılanmasını sağlar. Bu da daha mutlu hissetmemize yardımcı olur.
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Öte yandan gülümsemek karşısınızdaki kişinin de ruh halini olumlu yönde etkiler. Eğer çevrenizde morali bozuk biri varsa ona gülümseyerek kendini iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz.
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Gülümsemek stresi ve endişeyi azaltır
Çeşitli çalışmalar, gülümsemenin stresli aktiviteler yaparken bile stresi ve kalp atış hızınızı düşürdüğünü göstermektedir. Gülümsemenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair çalışmalar da mevcut.
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Daha rahat bir zihin ve ruh hali vücutta bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı anda daha fazla beyaz kan hücresi salgılar. Beyaz kan hücreleri, vücudu tehlikeli hastalıklardan ve yabancı parçacıklardan korur.
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Gülümsemek, kaş çatmaktan daha kolay
Bilim adamları, kaşları çatmak için gülümserken olduğundan daha fazla kas kullanıldığını ortaya koydu. Ayrıca kaşları çatmak, ilerleyen yıllarda yüz kırışıklarına sebep olur.
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Gülümsemek bizi daha çekici kılıyor
Gülümseyen insanların, sıklıkla somurtan insanlara oranla daha çekici göründüğü bilinen bir gerçek. Gülümsemek bulaşıcıdır. Bu sebeple insanlar mutsuz kişilerle değil pozitif kişilerle vakit geçirmek ister.
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Gülümseme ücretsiz, anında terapi
Yukarıda yazdığımız tüm şeylerin yanı sıra gülümsemek ücretsizdir. En kolay terapi yöntemlerinden biridir. Gülümseyin ve etkisini görün.