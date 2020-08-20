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Geriİyi Yaşam Her Gün Gülümsemenin Size Kattığı 5 Harika Şey
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Her Gün Gülümsemenin Size Kattığı 5 Harika Şey
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy

Her Gün Gülümsemenin Size Kattığı 5 Harika Şey

Gün içinde sık sık gülümsüyor musunuz? Yoksa hiç gülümsemediğiniz günler var mı? Eğer varsa şunu unutmayın; asık suratla geçen koca bir gün boşa gitmiş demektir! Her

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Her gün gülümseyin! Neden mi? Çünkü size sandığınızdan çok daha fazla şey katıyor. Her gün gülümsemeniz için 5 harika nedeni sıralıyoruz.

2Gülümsemek kötü ruh halini engeller
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Gülümsemek kötü ruh halini engeller

Kötü bir gün geçiriyorsanız, çevrenizdekilerle kafanızı dağıtacak birşeyler konuşun ve gülümsemeye çalışın. Gülmek, serotonin ve dopamin salgılanmasını sağlar. Bu da daha mutlu hissetmemize yardımcı olur.

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Öte yandan gülümsemek karşısınızdaki kişinin de ruh halini olumlu yönde etkiler. Eğer çevrenizde morali bozuk biri varsa ona gülümseyerek kendini iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz.

4Gülümsemek stresi ve endişeyi azaltır
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Gülümsemek stresi ve endişeyi azaltır

Çeşitli çalışmalar, gülümsemenin stresli aktiviteler yaparken bile stresi ve kalp atış hızınızı düşürdüğünü göstermektedir. Gülümsemenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair çalışmalar da mevcut.

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Daha rahat bir zihin ve ruh hali vücutta bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı anda daha fazla beyaz kan hücresi salgılar. Beyaz kan hücreleri, vücudu tehlikeli hastalıklardan ve yabancı parçacıklardan korur.

6Gülümsemek, kaş çatmaktan daha kolay
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Gülümsemek, kaş çatmaktan daha kolay

Bilim adamları, kaşları çatmak için gülümserken olduğundan daha fazla kas kullanıldığını ortaya koydu. Ayrıca kaşları çatmak, ilerleyen yıllarda yüz kırışıklarına sebep olur.

7Gülümsemek bizi daha çekici kılıyor
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Gülümsemek bizi daha çekici kılıyor

Gülümseyen insanların, sıklıkla somurtan insanlara oranla daha çekici göründüğü bilinen bir gerçek. Gülümsemek bulaşıcıdır. Bu sebeple insanlar mutsuz kişilerle değil pozitif kişilerle vakit geçirmek ister.

8Gülümseme ücretsiz, anında terapi
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Gülümseme ücretsiz, anında terapi

Yukarıda yazdığımız tüm şeylerin yanı sıra gülümsemek ücretsizdir. En kolay terapi yöntemlerinden biridir. Gülümseyin ve etkisini görün.

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