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GeriBeslenme Önerileri Hem Lezzetli Hem Faydalı: Sağlıklı İncir Tatlısı Tarifi
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Hem Lezzetli Hem Faydalı: Sağlıklı İncir Tatlısı Tarifi
Beslenme Önerileri

Hem Lezzetli Hem Faydalı: Sağlıklı İncir Tatlısı Tarifi

Yazın tatlı mı tatlı meyvelerinden olan ve lezzetli olduğu kadar sağlığımıza da birçok fayda sağlayan incir, artık son demlerini yaşıyor… Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sağlığımız için temel olan A, E ve K vitamini ile potasyum, kalsiyum gibi mineraller ve antioksidanlar yönünden zengin olan incire beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini belirtirken incirin faydalarını anlattı, sağlıklı incir tatlısı tarifi verdi.

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Orta boy incirin yaklaşık 35-40 kalori olduğu unutulmamalı ve porsiyon kontrolü elden bırakılmamalı. İki adet incir bir porsiyon yerine geçiyor. İçeriğindeki yüksek şeker nedeniyle diyabet hastalarının temkinli olmaları ve günde bir-iki taneden fazla tüketmemeleri gerekiyor.

2Kan basıncını dengelemeye yardımcı
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Kan basıncını dengelemeye yardımcı

Sodyum ve potasyum kan basıncı dengesi için önemli iki mineral. Özellikle sebze, meyve grubu yiyecekleri az tüketen, sıklıkla hazır yemek yiyen, yemeğin tadına bakmadan tuz ekleyenlerde sodyum miktarı yükselirken potasyumda eksiklikler görülebiliyor. Bu şekilde beslenmek hipertansiyona yani yüksek tansiyona neden olabiliyor. Potasyum yönünden zengin olan incir ise kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor.

3Zayıflamak isteyenlerin destekçisi
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Zayıflamak isteyenlerin destekçisi

Günlük 25-30 gram posa tüketimi kan basıncından kan şekerine, bağırsakların düzenli çalışmasından iştah kontrolüne kadar birçok fayda sağlıyor. İncirin posadan zengin olması tüm bu etkileri görmeye yardım ediyor. Tatlı mı tatlı olması sayesinde de zaman zaman yaşanan tatlı isteklerine çare oluyor.

4Sindirim sistemine faydalı
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Sindirim sistemine faydalı

Günlük posa tüketiminin düşük olması, hareketsizlik, az su içmek gibi nedenlerle yaşanan bağırsak tembelliğinde çözüm için incir son derece etkili bir besin kaynağı. Yüksek posa içeriği sayesinde incir, bağırsakların iyi çalışmasını sağlıyor. İncir yedikten sonra bir bardak su içmeyi de unutmayın. Çünkü incirin ardından içeceğiniz bir bardak su bağırsaklarınızın çok daha etkili çalışmasını sağlar.

5Yaşlanma karşıtı
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Yaşlanma karşıtı

Mor renkli meyve ve sebzeler, hücre hasarına karşı koruyucu olduğu bilinen bir antioksidan türü olan antisiyoninden yönünden zengin olurken; incir de lezzetli olmasının yanı sıra zengin antisiyonin içeriği sayesinde kolajen yapımını artırıyor ve cilt sağlığına etki ediyor. Böylece yaşlanma karşıtı etkisi de ortaya çıkıyor.

6Meme ve kolon kanserine karşı savaşçı
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Meme ve kolon kanserine karşı savaşçı

Taze ve kuru meyveler arasındaki fark içerdikleri su miktarı. Taze meyveler yüzde 80-90 oranında su içerirken kuru meyvelerde bu oran yüzde 15-20 civarında. Kuru meyvelerde su oranı azalınca meyve şekeri daha ön planda oluyor. Hem taze hem kuru meyveler posa ve antioksidan açısından zengin, her iki şekilde de tüketilebilir ancak mevsimindeyken tazesini tüketmek su ve meyve şekeri dengesi açısından ilk tercih olmalı.

7Lezzetli 2 tatlı tarifi
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Lezzetli 2 tatlı tarifi

İncir uyutması tarifi

7-8 kuru inciri sıcak sütte bekletin. Yumuşayan incirleri küp küp kesin. Başka bir tencerede 2-2,5 su bardağı kadar sütü ısıtın. Yumuşatıp, küp küp kestiğiniz incirleri sütün içerisine ekleyip blenderdan geçirin. Kaselere bölüştürüp, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletin. Daha sonra buzdolabına alın. İki malzemeli ve şekersiz tatlınız hazır.

8İncir kasesi
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İncir kasesi

1 kase yoğurdun içerisine 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ekleyip, karıştırın. Üzerine 2 adet inciri dilimleyin, 1 tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi ilave edin. Tarçın ile süsleyin. İncir kasesini tatlı istekleri için birebir pratik bir ara öğün olarak düşünebilirsiniz.

Fotoğraflar: İngimage

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