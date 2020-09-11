Hem Lezzetli Hem Faydalı: Sağlıklı İncir Tatlısı Tarifi

Meme ve kolon kanserine karşı savaşçı Taze ve kuru meyveler arasındaki fark içerdikleri su miktarı. Taze meyveler yüzde 80-90 oranında su içerirken kuru meyvelerde bu oran yüzde 15-20 civarında. Kuru meyvelerde su oranı azalınca meyve şekeri daha ön planda oluyor. Hem taze hem kuru meyveler posa ve antioksidan açısından zengin, her iki şekilde de tüketilebilir ancak mevsimindeyken tazesini tüketmek su ve meyve şekeri dengesi açısından ilk tercih olmalı.