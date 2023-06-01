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GeriAstro Gündem HAZİRAN 2023 DOLUNAY TARİHİ || Yay Burcunda Dolunay Ne Zaman, Hangi Gün Gerçekleşecek?
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Astro Gündem

HAZİRAN 2023 DOLUNAY TARİHİ || Yay Burcunda Dolunay Ne Zaman, Hangi Gün Gerçekleşecek?

2023 Dolunay tarihi, astroloji meraklıları tarafından sorgulanıyor. Haziran ayında Yay burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay ve yeniay, astroloji de her ay meydana geliyor. Yay burcunda 13 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Peki dolunay ne zaman, hangi gün? İşte tarih detayı...

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Dolunay tarihi araştırılıyor. Haziran dolunayı Yay burcunda meydana gelecek. Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine dolunay denir. İşte Haziran 2023 dolunay tarihi...
22023 HAZİRAN DOLUNAYI NE ZAMAN

2023 HAZİRAN DOLUNAYI NE ZAMAN?

Bu dolunay 4 Haziran Pazar saat 06.41’de Yay burcunda ve 13 derecede gerçekleşecek.
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Bu Dolunay 2017 yılından bu yana yaşadığın şeylerin karşılığını alman ile alakalı olacak. Yeri geldiğinde hızını yavaşlatmayı bil. Aşırı hız görüş alanını daraltır, yaşamındaki fırsat ve güzellikleri görmeni engeller. Yavaşla ve gözünden kaçanların farkına var.
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