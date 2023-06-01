HAZİRAN 2023 DOLUNAY TARİHİ || Yay Burcunda Dolunay Ne Zaman, Hangi Gün Gerçekleşecek?
2023 Dolunay tarihi, astroloji meraklıları tarafından sorgulanıyor. Haziran ayında Yay burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay ve yeniay, astroloji de her ay meydana geliyor. Yay burcunda 13 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Peki dolunay ne zaman, hangi gün? İşte tarih detayı...
Dolunay tarihi araştırılıyor. Haziran dolunayı Yay burcunda meydana gelecek. Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine dolunay denir. İşte Haziran 2023 dolunay tarihi...