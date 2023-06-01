HAZİRAN 2023 DOLUNAY TARİHİ || Yay Burcunda Dolunay Ne Zaman, Hangi Gün Gerçekleşecek?

Bu Dolunay 2017 yılından bu yana yaşadığın şeylerin karşılığını alman ile alakalı olacak. Yeri geldiğinde hızını yavaşlatmayı bil. Aşırı hız görüş alanını daraltır, yaşamındaki fırsat ve güzellikleri görmeni engeller. Yavaşla ve gözünden kaçanların farkına var.