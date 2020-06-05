Hazımsızlık ve Kabızlık İçin Doğal Öneriler

Doğru beslenme ve düzenli egzersiz ile bu sorunu büyük ölçüde çözebilirsiniz. Kabızlık probleminden kurtulmak için yapılan en büyük hatalardan biri de söktürücü ürünlerin kullanılmasıdır. Oysa ki bu ürünler bağırsaklarınızdaki faydalı mikroorganizmaları da kaybetmenize sebep olur ve sonrasında bağırsak tembelliği yaşamanıza neden olabilir. Kullanılacak ürünlerin doğal olması, mukozayı desteklemesi, tuvalete çıkma anında spazm oluşturmaması ve bağırsak tembelliği yapmaması çok önemli.