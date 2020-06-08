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GeriKişisel Gelişim Hayatınızı Sadeleştirmeniz İçin 5 Neden!
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>Hayatınızı Sadeleştirmeniz İçin 5 Neden!
Kişisel Gelişim
MAHMURE ÖZEL

Hayatınızı Sadeleştirmeniz İçin 5 Neden!

Koronavirüs günlerinin bize öğrettiği en önemli şey; sahip olduğumuz hiçbir şeyin sandığımız kadar değerli olmadığı, en önemli şeyin ise sağlık ve mutluluk olduğu konusuydu. Hemen hepimiz bu süreçte sade bir yaşantının aslında gayet iyi bir seçenek olduğunu fark ettik. Eğer hala daha fazla nedene ihtiyaç duyuyorsanız hayatınızı sadeleştirmek için 5 harika sebebi açıklıyoruz!

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Pek çok insan yoğun iş ve eğitim hayatı nedeniyle günlük yaşamın hızlı bir şekilde akıp gittiğinden dert yanar. Bunun yanı sıra kendimize vakit ayıramamaktan ve hayatı etkili bir şekilde yaşamamaktan da şikayet ederler. Bu sorunların üstesinden gelmek ve daha mutlu bir hayat yaşamak için nedenler oldukça fazla. İşte onlardan bazıları...

2Kendiniz ile daha fazla vakit geçirirsiniz
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Kendiniz ile daha fazla vakit geçirirsiniz

İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri her işi hemen bitirmek, hiçbir şeyi yarım bırakmadan hızlı bir şekilde yaşamı tüketmektir. Ancak bu şekilde davranmak en önemli noktayı yani kendinizi görmenizi engeller. Hayatınızdaki hengameyi bir kenara bırakarak sadece kendi istediğiniz aktiviteleri sakin bir şekilde yaptığınızda daha enerjik ve huzurlu bir yaşam geçirdiğinizi göreceksiniz. Acele etmeden, koşuşturmadan sadece size iyi gelen şeyleri yapmak sade bir hayatın getirdiği mutlulukların başında geliyor.

3Sade hayat demek tasarruf demektir
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Sade hayat demek tasarruf demektir

Para, insanların büyük bir kısmının yaşam amacı haline gelmiş durumda. Fakat bunun ne kadar yanlış bir alışkanlık olduğunu fark etmek için çok uzun yılların geçmesi gerekebiliyor. Hayatınızı sadeleştirdiğinizde paranızı gereksiz yere harcamaktan kurtulur, böylece kazandığınız paranın daha da anlamlı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

4Az insan, az eşya, bol huzur
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Az insan, az eşya, bol huzur

Şehrin gürültüsü ve kalabalıklığı içerisinde yer almak, hayata dair her şeyi takip ettiğinizi hissettirir. Ancak bu durum, beraberinde psikolojik, ruhsal ve fiziksel pek çok rahatsızlığı da getirir. Metropollerin yoğunluğundan kurtularak daha sade bir yerde yaşamak, gün içerisinde harcadığınız enerjinin yanınıza kalmasını sağlar. Böylece hem sade hem de huzurlu bir yaşama başlarsınız.

5Daha pozitif olursunuz
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Daha pozitif olursunuz

Sadeleşmeyi sadece maddi ve sosyal olanaklardan ibaret saymamak gerekiyor. Sosyal medya hesaplarınızı ve teknolojik cihazların kullanımını en aza indirgediğinizde varlığınızın sadece bunun üzerinden devam etmediğini anlarsınız. Olumsuz düşüncelerden, insanların sizler hakkında neler düşündüğünden uzak daha huzurlu bir hayat sizin olabilir.

6Güveniniz artar
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Güveniniz artar

Daha az eşya, insan ve olanakla hayatınızın devam ettiğini görmek size de güven verecek ve insan olarak hayatın daha anlamlı olduğunu kavrayacaksınız.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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