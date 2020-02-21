Hayatınızdan Şekeri Çıkartmanın 10 Yolu

Rafine şeker, yiyecek ve içeceklere tat veriyor ancak vücudumuza hiçbir faydası bulunmuyor. Faydası bulunmamakla beraber bir de pek çok hastalığın sebebi olarak da adlandırılıyor. Sağlığa bu kadar zarar veren bir besini tüketmeyi bir an önce bırakmanıza yardımcı olacak yolları açıklıyoruz.
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1
Pozitif olun
Şekerden uzak kalmak, bundan sonra lezzetli şeyler yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Unutmayın, bunu daha sağlıklı olmak adına yapıyorsunuz.
2
Mutfak raflarını boşaltın
Şekersiz yaşam hedefinize ulaşmak için atacağınız bir sonraki adım, mutfak raflarınızdan şekeri çıkarmak olmalı. Şeker yüklü yiyeceklere dokunmamanızı engellemenin tek yolu bu. Öte yandan hazır gıdalardaki görünmez şekerlerden de uzak durun. Buzdolabınızda birkaç meyve bulundurun. Çikolata, hazır meyve suları, bisküviler, kahvaltılık gevreklerden kurtulun.
3
Etiket okumayı öğrenin
Marketlerde hazır satılan hemen her gıdanın içinde az da olsa rafine şeker bulunuyor. Öncelikle etiket okumayı öğrenin ve şeker ilavesiz olanları almaya gayret edin. Öte yandan dışarıda yemek yiyeceğiniz zaman menüdeki şeker ilavesiz seçenekleri değerlendirin.
Glikoz, esas uzak durmanız gereken şeker türüdür. Diğer şeker türleri ise meyve şekeri olan fruktoz ve süt şekeri olan laktozdur. Şekeri bırakma yolundaki ilk hedefiniz glikozdan uzak durmak olsun. Laktoz tüketmemek için laktozsuz süt ya da badem sütü seçeneklerini deneyebilirsiniz.
5
Protein ağırlıklı beslenin
Protein tüketmek, tatlı krizlerinin önüne geçmede etkili bir yoldur. Az yağlı et, tavuk, balık, yumurta ve peynir gibi hayvansal proteinler yenebilir. Mercimek, nohut, kuru fasulye, siyah fasulye, maş fasulyesi gibi kurubaklagiller, yoğurt, peynir, kefir, ayran tüketebileceğiniz proteinler arasında.
6
Tatlıyı kahvaltıda yiyin
Kahvaltıda sadece kahve içmek günün geri kalanında tatlı krizi ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu nedenle iyi bir kahvaltı yapıp bal, hurma veya pekmez gibi tatlı gıdaları belirli ölçülerde kahvaltıda tüketmeye çalışın.
7
Atıştırmalık anlayışınızı değiştirin
Gün içinde yaşanan açlığı bastırmak için ara öğünler çok önemli. Ara öğünler kadar önemli bir şey daha var, o da ara öğünde ne yediğiniz. Kahvenin yanında çikolata, çayın yanında kurabiye devrini kapatma zamanı! Ara öğünlerinizi meyve, kuruyemiş, kuru meyve gibi hafif ama etkili besinlerle yapın.
8
1 kereden bir şey olmaz...
Yanlış! Bir kereden bir şey olur. Aklınızda sizi kandırmaya çalışan sese “Hayır” demeyi öğrenin. Çevrenizde size ikram edilen şekerli atıştırmalıkları da kibarca reddedin. Çantanızda çiğ badem, çiğ fındık, hurma gibi atıştırmalıklar bulundurun. Şeker ihtiyacınızı bu tarz sağlıklı besinlerle karşılayın.
9
Yemeklerinizi evde pişirin
Dışarıdaki yiyeceklerden kaçınarak şeker tüketimini azaltabilirsiniz. Çoğu restoran, yemeğin tadını ve rengini artırmak için çeşitli şekillerde şeker ve tuz ekler. Bu nedenle, şekerden vazgeçmenin en iyi yollarından biri, yemeklerinizi evde pişirmek ve herhangi bir biçimde şeker içermeyen malzemeler kullanmaktır.
10
Tatlandırıcılardan uzak durun
Şekeri bırakmak için yapay tatlandırıcıları denemeyin. İçeriğinde aspartam ve sakarin gibi tehlikeli ve kanserojen maddeler içeren tatlandırıcılar uzun vadede sağlığınıza zarar veriyor ve bir nevi şeker bağımlılığını sürdürüyor.
11
Bolca su için
Su içmek tatlı ihtiyacını azaltır, tok tutar, toksinlerden arınmanıza yardımcı olur, vücuttan şekeri atar. Her gün yeterince su içtiğinize emin olun.