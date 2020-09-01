Hayalinizdeki Düğüne Kavuşmak İçin İzlemeniz Gereken 4 Adım
Evlenecek çiftler o kadar farklı düğün seçenekleriyle karşılaşırlar ki, içlerinden sadece birini seçmek bazen işin en zor kısmı olabilir. Hiç değişmeyen tek şey ise her genç kızın, rüyalarını süsleyen beyaz gelinliğiyle, prensine doğru yürüdüğünü hayal etmesidir. O küçük kız büyüdüğünde, çok geçmeden hayalini kurduğu düğünün aslında ne kadar pahalı olabileceğini anlar.
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Ancak bu durum rüyalarınızdan vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Evlenecek çiftler için, hayallerini süsleyen düğünleri finanse etmenin yollarını araştırdık. Sadece birkaç tüyoyla, balayına bütçe ayırmanız bile mümkün olabilir!
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Bütçe planlaması yapın
Düğün stresi arttıkça bütçe planlaması yapmak git gide zorlaşabilir. Öncelikle hayalinizdeki düğünü karşılayacak bütçeye sahip olmak son derece önemlidir. Her şeyi farklı kategorilere ayırırsanız ve her biri için ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu görürseniz plan yapmanız daha kolay olacaktır.
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Listeye, düğün mekanı, gelinlik, pasta, alyanslar, düğün yemeği, fotoğrafçı ve ulaşım gibi bazı masrafları eklediğinizde, giderleri hesaplamak ve ona göre hareket etmek işinizi kolaylaştıracaktır. Bir başka alternatif de eğer karşılayabiliyorsanız size yardımcı olacak bir düğün organizatörü ayarlamak. Her detayın profesyonel bir şekilde ilerlemesi, düğün stresinizi azaltacağı gibi size de sadece bu keyifli günlerin tadını çıkarmak kalır.
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Borç para
Düğününüzü başından sonuna kadar finanse etmek harika hissettirse de bazen pek mümkün olmayabilir. İster bir bankadan, ister bir kredi şirketinden, hatta kendi ailenizden borç istemekte utanılacak bir şey yok. Kişisel krediler, hızlı bir şekilde para elde etmenin harika bir yolu olabilir, sadece ilerleyen zamanlarda kolayca ödeyebileceğiniz miktarların üzerinde borç almadığınızdan emin olun.
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Yeni hayatınıza borçla birlikte başlamak istemezsiniz, ancak kısa ve orta vadeli bir finansman seçeneğine sahip olmak, yüksek miktarları, uygun ödeme planına dönüştürmenin iyi bir yoludur.
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Günlük / aylık harcamalarınızı düzenleyin
Düğün için para biriktirmek istiyorsanız, başka yere harcadığınız parayı kısmanız gerekir. Aylık ve hatta günlük giderlerinizi ayarlayarak harcamalarınızı azaltabilirsiniz. Harcama alışkanlıklarınıza bakın ve maliyetleri nereden kısabileceğinizi belirleyin.
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Örneğin, spor salonu üyeliklerinizi bir süreliğine dondurabilir, bunun yerine sporunuza dış mekanlarda devam edebilirsiniz. Ya da restoranlarda yemek yemeye ara verebilir ve evde daha uygun maliyetlerde yemekler yapabilirsiniz. Bu sayede biriktirilen para, düğün fonunuza harika bir ek gelir sağlayacaktır.
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Ek işler yapmaktan kaçınmayın
Her ne kadar para biriktirmenin, bazen kazanmaktan daha zor olduğu doğruysa da eğer kararlıysanız ortada başarısız olmanız için hiçbir neden yok! Kazancınız hayalinizdeki düğün için para biriktirmeye yetmiyorsa ve ay sonunu getirmekte zorlanıyorsanız ihtiyacınız olan parayı kazanmanıza yardımcı olacak bazı ek işler yapabilirsiniz. Kuryelikten garsonluğa, özel eğitmenliklerden çiçekçiliğe, gelirinizi artırabilecek yarı zamanlı pek çok ek iş seçeneği bulmanız mümkün.