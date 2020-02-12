Hayal Ettiğim İlişkiyi Yaşayamıyorum Diyenlere: Mutlu İlişkinin İpuçları

Ruh eşi var mı? Ruh eşi diye bir şey yoktur çünkü ruh, eşi olabilecek bir yapı değildir. Eğer bir eş arayan varsa o sizsiniz. Üstelik aradığınız aslında kendinizsinizdir çünkü hepimiz aslında yaşam dediğimiz bu yolda kendimizi ararız. “Siz nasıl birini isterdiniz hayatınızda?” diye sorulduğunda, yapılan tanımlar kişinin kendinde var olmadığına inandığı özelliklerden oluşur.