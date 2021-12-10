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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Havlıcan Nedir, Ne İşe Yarar? Havlıcanın Cinselliğe ve Sağlığa Faydaları
Beslenme Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Havlıcan Nedir, Ne İşe Yarar? Havlıcanın Cinselliğe ve Sağlığa Faydaları

Mutfaklarda baharak olarak kullanılabilen bir bitki olan havlıcan son günlerde sağlığa ve cinselliğe faydaları sayesinde gündemde yer alıyor. Pembe veya beyaz çiçek açan havlıcan bitkisi, kurutularak baharat haline getiriliyor. Peki havlıcan nedir, ne işe yarar, nerede yetişir? İşte havlıcanın cinselliğe ve sağlığa faydaları...

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Görünüş olarak zencefile benzeyen havlıcan, acımsı bir tada sahip olsa da faydaları sayesinde tıp alanında da kullanılır. Peki havlıcan nerede yetişir, faydaları nelerdir? İşte havlıcan bitkisi hakkında bilgiler...
2Havlıcan Nedir

Havlıcan Nedir?

Havlıcan, zencefilgiller ailesinden köksapları baharat olarak kullanılan çok yıllık bitki türüdür. Görünüşte zencefili andıran bitkinin tadı ise zencefile pek benzemez. Tadı acımsıdır. 3 m boyunda olan havlıcan beyaz ya da pembe çiçeklere ve mızraksı yapraklara sahiptir. Tıp ve mutfak alanında geniş bir kullanım alanı olan köksaplı bir bitkidir. Kökleri ve topraklatı gövdesi kurutularak baharat olarak kullanılır.
3Havlıcan Nerede Yetişir

Havlıcan Nerede Yetişir?

Havlıcan bitkisinin anavatanı Hindistan, Güneydoğu Asya ve Laos'tur. Günümüzde en çok Güneydoğu Asya ülkelerinde yetiştirilmekle birlikte, bu coğrafyanın mutfak kültüründe ve geçmişte Ortaçağ Avrupa mutfağında sıkça kullanılmıştır. Havlıcan baharat olarak Güneydoğu Asya ve Endonezya mutfaklarında sıklıkla kullanılır.
4Havlıcanın Faydaları Nelerdir

Havlıcanın Faydaları Nelerdir?

Havlıcan, geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıklara çare olarak kullanılmıştır ve giderek artan sayıda bilimsel çalışma bu kullanımları desteklemektedir.
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Havlıcan kökü, hastalıklarla savaşmaya ve hücrelerinizi zararlı serbest radikallerden korumaya yardımcı olan faydalı bitki bileşikleri olan zengin bir antioksidan kaynağıdır .
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Özellikle iyileştirilmiş hafıza ve düşük kan şekeri ve LDL (kötü) kolesterol seviyeleri gibi sağlık yararlarıyla bağlantılı bir grup antioksidan olan polifenoller açısından zengindir.
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Polifenollerin ayrıca zihinsel gerilemeye, tip 2 diyabete ve kalp hastalığına karşı koruduğu düşünülmektedir. Havlıcan kökünün iki yakın akrabası olan zencefil ve zerdeçal da polifenoller açısından zengindir ve bu faydalarla ilişkilendirilmiştir
8Havlıcanın Cinselliğe Faydaları

Havlıcanın Cinselliğe Faydaları

Ortaya çıkan kanıtlar, havlıcanın erkek doğurganlığını artırabileceğini düşündürmektedir.
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Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, havlıcan ekstresi verilen fare deneyinde sperm sayısı ve hareketliliğinin arttığı gözlemlenmiştir.
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Ek olarak, düşük sperm kalitesine sahip 66 erkekte yapılan 3 aylık bir çalışmada, havlıcan ve nar meyvesi özü içeren günlük bir takviye almak , plasebo grubundakilerde %20'lik bir artışa kıyasla, sperm hareketliliğinde %62'lik bir artış yaşamıştır. Bu bulgu ilginç olsa da etkinin havlıcan kökü mü yoksa nar meyvesi özünden mi kaynaklandığı net değildir.
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Ancak havlıcanın erkek doğurganlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç vardır.
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