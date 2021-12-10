Havlıcan Nedir, Ne İşe Yarar? Havlıcanın Cinselliğe ve Sağlığa Faydaları

Havlıcan Nedir?

Havlıcan, zencefilgiller ailesinden köksapları baharat olarak kullanılan çok yıllık bitki türüdür. Görünüşte zencefili andıran bitkinin tadı ise zencefile pek benzemez. Tadı acımsıdır. 3 m boyunda olan havlıcan beyaz ya da pembe çiçeklere ve mızraksı yapraklara sahiptir. Tıp ve mutfak alanında geniş bir kullanım alanı olan köksaplı bir bitkidir. Kökleri ve topraklatı gövdesi kurutularak baharat olarak kullanılır.