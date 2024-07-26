Hava gerçekten çok sıcak olduğunda ne giymeli?
Sıcak hava dalgalarıyla kavrulduğumuz şu günlerde en büyük sorunlardan biri de dışarı çıkarken ne giymemiz gerektiği. Ne giyersek daha rahat ederiz, terlemeyiz ya da terlesek de bunu maskeleyebiliriz? İşte tüyolar..
Doğal elyafın katlanılabilir hafifliğini tercih edin
Çok sıcak havalarda giyinirken, ısıyı ve nemi vücudunuzdan uzaklaştıran giysiler tercih edin. Uzmanlar genellikle doğal lifler olan pamuk ve keten giyilmesini öneriyor. Bunun yanı sıra, kalıp ve form çoğunlukla kişisel tercihlere bağlıdır.
Park ayrıca emici, nefes alabilen, bakımı kolay ve dayanıklı olduğu için pamuğu öneriyor. Ancak pamuğun dezavantajları da var. Park, “Çok terlerseniz nemi emebilir ve ağırlaşabilir. Ve kot gibi daha ağır pamuklu kumaşlar ısıyı hapsedebilir. Bunun yerine, denime benzeyen ancak çok daha hafif olan chambray tercih edilmesini öneriyorum” diyor.
Sentetikler kokuyor
Polyester, naylon veya akrilik gibi sentetik kumaşlar daha karışıktır. Park'a göre polyester ve naylon gibi malzemeler nem emici özelliklere sahiptir, yani vücudunuzdaki teri emer ve cildinizden uzaklaştırır. Ancak aşırı sıcakta daha az konforludurlar.
Genel olarak, daha sıkı dokunmuş ve daha az nefes alabilirdirler, ısıyı vücuda hapsetme eğilimindedirler. New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nden Dermatoloji Profesörü Dr. Doris Day, bu durumun vücudun ısısını düzenleme yeteneğini engelleyebileceğini ve bazen sıcak isiliğine yol açabileceğini söylüyor.
Öte yandan polyester kötü kokabiliyor. 2014 yılında yapılan bir çalışmada, polyesterin kokuya neden olan bakterileri çektiği, pamuğun ise çekmediği ve polyesterin önemli ölçüde ‘daha güçlü, daha terli ve daha ekşi’ koktuğu bulunmuştur.
Egzersiz kıyafetlerinde sentetik kumaşları fark etmek kolay olsa da bunlar düşünüldüğünden daha yaygın olarak kullanılıyor. İnsanlar artık giysilerin ne kadarının polyester veya polyester karışımı olduğunun farkında değiller.
Terli kıyafetlerle takılmayın
Uzmanlara göre, kıyafetlerinizin içinde terlerseniz kısa süre sonra değiştirmelisiniz. Kıyafetlerinizi çok uzun süre üzerinizde tutarsanız, sıcak döküntüsü, akne veya fungal akne ya da diğer ismi ile mantar akne patlamalarına neden olabilir.
Rengi göz önünde bulundurun
Söz konusu teri maskelemek olduğunda, bazı renkler diğerlerine göre işinizi daha kolay hale getirebilir.
Sıcak havalarda en büyük düşmanınız füme gridir. Siyah alt tonlara sahip olduğu için ıslandığında siyah görünür ve kuru rengi ile ıslak rengi arasındaki kontrast şiddetlidir. Genel olarak, lacivert veya koyu yeşil gibi gri bazlı olmayan daha koyu renkler teri daha iyi gizliyor çünkü ıslandıklarında o kadar farklı görünmüyorlar.
Koyu renklerin dezavantajı, açık renklere göre daha fazla ısı emmeleri, yani sizi daha sıcak hissettirmeleridir. Ancak koyu renkler aynı zamanda daha fazla güneş koruması sağlar. Siyah bir tişört, cildinizi beyaz bir tişörte göre çok daha fazla zararlı güneş ışınından korur.
Unutmayın: Terlemek sağlıklıdır
Uzmanlar, terlemenin sağlıklı bir süreç olduğunu ve tamamen ortadan kaldırılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Son zamanlarda çok fazla insan terlemeyi önlemek için botoks gibi nöromodülatörleri kullanıyor. Ancak bu, vücudun sıcaklığını gerektiği gibi dengelemesini engelliyorsa tehlikeli olabiliyor.