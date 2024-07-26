Hava gerçekten çok sıcak olduğunda ne giymeli?

Polyester, naylon veya akrilik gibi sentetik kumaşlar daha karışıktır. Park'a göre polyester ve naylon gibi malzemeler nem emici özelliklere sahiptir, yani vücudunuzdaki teri emer ve cildinizden uzaklaştırır. Ancak aşırı sıcakta daha az konforludurlar.

Genel olarak, daha sıkı dokunmuş ve daha az nefes alabilirdirler, ısıyı vücuda hapsetme eğilimindedirler. New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nden Dermatoloji Profesörü Dr. Doris Day, bu durumun vücudun ısısını düzenleme yeteneğini engelleyebileceğini ve bazen sıcak isiliğine yol açabileceğini söylüyor.