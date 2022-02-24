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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Hatha Yoga Nedir, Ne İşe Yarar? Hatha Yoga Hareketleri ve Faydaları
Spor Fitness
Fotoğraflar: iStock

Hatha Yoga Nedir, Ne İşe Yarar? Hatha Yoga Hareketleri ve Faydaları

Son günlerde popüler hale gelen hatha yoga, tıpkı diğer yoga türlerinde olduğu gibi nefes çalışmaları, uygun pozisyonlar ve meditasyonu gerektirir. Araştırmalar, hatha yoganın uyku düzenini iyileştirebileceği, stresi azaltırken farkındaliği da artırabileceğini gösteriyor. Peki, hatha yoga nedir, ne işe yarar? İşte hatha yoga hareketleri ve faydaları...

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Hatha yoga aslında yoga salonlarında uygulanan bir spor dalıdır. Ancak günümüzde popüleritesini yeni artırmaya başlayan hatha yoga, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yogiler için harika bir seçenektir. Peki hatha yoga nedir, ne işe yarar? İşte hatha yoga faydaları, egzersizleri ve merak edilenler...
2Hatha Yoga Nedir

Hatha Yoga Nedir?

Spor salonlarında ve yoga salonlarında bulacağınız yoga derslerinin çoğu, pozizyonlar ve nefes egzersizlerinin bir kombinasyonunu yapacağınız hatha yoga olarak sınıflandırılabilir. Hatha yoga , Sanskritçe'de "güç disiplini" anlamına gelir. Kökleri eski Hindu ruhani öğretilerine dayanır. Bugün hatha yoga, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık yararları ile tanınmaktadır. Hatha, nefes çalışmasıyla eşleştirilmiş fiziksel yoga uygulamasıdır. Vinyasa gibi diğer yoga türleri Hatha yoga pozlarını içerir ve daha hızlı akabilir.
3Hatha Yoganın Faydaları

Hatha Yoganın Faydaları

Araştırmalar, hatha yoganın hem zihinsel hem de fiziksel sağlık için çok çeşitli faydaları olduğunu defalarca göstermiştir. En öne çıkanlardan bazıları şunlardır:
4Daha iyi uyku

Daha iyi uyku

2013 yılında yapılan bir incelemeye göre , yoga yapmak sadece insanların daha hızlı uykuya dalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uyku kalitelerini de iyileştirebilir. Araştırmacılar, yoga yapan katılımcıların uyku eğitmenlerine olan ihtiyaçta da "istatistiksel olarak anlamlı bir azalma" gösterdiğini kaydetti.
5Stresi azaltır

Stresi azaltır

Küçük bir 2017 araştırması , stresli bir görevin üstesinden gelmeden hemen önce hatha yoga yapan kişilerin, bunun yerine önceden televizyon izleyenlere kıyasla daha düşük kan basıncına ve daha düşük kortizol seviyelerine sahip olduğunu buldu. Yoga grubundaki katılımcılar, stresli görev sırasında performansları konusunda daha güvende hissettiklerini de bildirdiler.
6Dengeyi ve gücünü geliştirir

Dengeyi ve gücünü geliştirir

2016'da yapılan bir çalışmada sadece 21 günlük hatha yoga eğitimi alan gönüllüler , dengelerinin yanı sıra çekirdek kas güçlerini de geliştirdiler.
7Boyun ve sırt ağrısını rahatlatır

Boyun ve sırt ağrısını rahatlatır

2008'de yapılan bir inceleme , yoganın duruşu iyileştirerek, çekirdek kasları güçlendirerek ve omurga dengesizliğini düzelterek bel ağrısını önlemeye ve yönetmeye yardımcı olabileceğini buldu. Bir 2019 meta-analizi ayrıca, yoganın boyundaki hareket aralığını iyileştirebileceğini ve boyun ağrısının yoğunluğunu azaltabileceğini buldu.
8Daha düşük depresyon seviyeleri

Daha düşük depresyon seviyeleri

2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yoga, ruh halini sakinleştiren ve düzenleyen serotonin ve gama-aminobütirik asit gibi iyi hissettiren nörotransmiterlerin seviyelerini artırabilir. Aynı inceleme, haftada bir kez yoga yapan kişilerin, yalnızca beş hafta sonra depresyonu ölçen anketlerde daha düşük puanlar bildirdiğini buldu.
9Esnekliği güçlendirir

Esnekliği güçlendirir

2015 yılında yapılan bir araştırma, yaşlı kadınların haftada bir 90 dakikalık hatha yoga seanslarına katıldığında, omurga ve hamstring esnekliklerini iyileştirdiklerini buldu. Sonuç olarak araştırmacılar, eklemlerdeki hareket açıklığını artırmak ve kas esnekliğini artırmak için yaşlılara yoga egzersizlerinin önerilmesi gerektiği sonucuna vardılar.
10Hatha Yoga Hareketleri

Hatha Yoga Hareketleri

Hatha yoga dersleri 45 ila 90 dakika arasında değişebilir, ancak sadece 15 dakikalık uygulamadan bile yararlanabilirsiniz.

Hatha yoga hareketlerinin üç ana unsuru vardır:
11Nefes çalışması

Nefes çalışması

Başlamak için, tipik olarak nefese odaklanacak ve vücudu çocuk pozu, spinal yuvarlanma ve hafif kıvrımlar gibi yumuşak hareketlerle ısınabilirsiniz. Birkaç dakika boyunca nefesle hareket ederek bir akış yoluyla ısı oluşturmaya devam etmeniz gerekir.

Nefes egzersizleri, alternatif burun deliği solunumunu veya "üç parçalı nefesi" şeklinde uygulanabilir.
12Köprü pozisyonu

Köprü pozisyonu

Isındıktan sonra , zorluk derecesi önemli ölçüde değişebilen bir dizi yoga pozunda ilerlemeye başlayabilirsiniz. Hatha yoga dersi sırasında köprü pozu yaygındır.
13Diğer hatha yoga hareketleri

Diğer hatha yoga hareketleri

Köprü ve tekne pozizyonu gibi uzanma veya oturma duruşları

Üçgen ve ağaç pozizyonu gibi ayakta pozlar

Cenin pozisyonu gibi onarıcı pozlar
14Meditasyon

Meditasyon

Dersin sonunda, genellikle bir meditasyona katılmanız gerekir.

Meditasyon ve farkındalık hatha yoganın önemli öğeleridir. Bazı eğitmenler size kısa bir rehberli meditasyonda rehberlik edebilir veya rahatlamayı teşvik etmek için Tibet şarkıları gibi meditatif müzikler dinletebilir.
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Hatha yoga son aşamasında vücuda etki etmesi, sakinliği ve yansımayı bulmak için ya oturarak ya da sırt üstü onarıcı bir pozisyon seçilir.
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