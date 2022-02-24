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Hatha Yoga Nedir, Ne İşe Yarar? Hatha Yoga Hareketleri ve Faydaları
Son günlerde popüler hale gelen hatha yoga, tıpkı diğer yoga türlerinde olduğu gibi nefes çalışmaları, uygun pozisyonlar ve meditasyonu gerektirir. Araştırmalar, hatha yoganın uyku düzenini iyileştirebileceği, stresi azaltırken farkındaliği da artırabileceğini gösteriyor. Peki, hatha yoga nedir, ne işe yarar? İşte hatha yoga hareketleri ve faydaları...
Hatha yoga aslında yoga salonlarında uygulanan bir spor dalıdır. Ancak günümüzde popüleritesini yeni artırmaya başlayan hatha yoga, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yogiler için harika bir seçenektir. Peki hatha yoga nedir, ne işe yarar? İşte hatha yoga faydaları, egzersizleri ve merak edilenler...
Hatha Yoga Nedir?
Spor salonlarında ve yoga salonlarında bulacağınız yoga derslerinin çoğu, pozizyonlar ve nefes egzersizlerinin bir kombinasyonunu yapacağınız hatha yoga olarak sınıflandırılabilir. Hatha yoga , Sanskritçe'de "güç disiplini" anlamına gelir. Kökleri eski Hindu ruhani öğretilerine dayanır. Bugün hatha yoga, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık yararları ile tanınmaktadır. Hatha, nefes çalışmasıyla eşleştirilmiş fiziksel yoga uygulamasıdır. Vinyasa gibi diğer yoga türleri Hatha yoga pozlarını içerir ve daha hızlı akabilir.
Hatha Yoganın Faydaları
Araştırmalar, hatha yoganın hem zihinsel hem de fiziksel sağlık için çok çeşitli faydaları olduğunu defalarca göstermiştir. En öne çıkanlardan bazıları şunlardır:
Daha iyi uyku
2013 yılında yapılan bir incelemeye göre , yoga yapmak sadece insanların daha hızlı uykuya dalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uyku kalitelerini de iyileştirebilir. Araştırmacılar, yoga yapan katılımcıların uyku eğitmenlerine olan ihtiyaçta da "istatistiksel olarak anlamlı bir azalma" gösterdiğini kaydetti.
Stresi azaltır
Küçük bir 2017 araştırması , stresli bir görevin üstesinden gelmeden hemen önce hatha yoga yapan kişilerin, bunun yerine önceden televizyon izleyenlere kıyasla daha düşük kan basıncına ve daha düşük kortizol seviyelerine sahip olduğunu buldu. Yoga grubundaki katılımcılar, stresli görev sırasında performansları konusunda daha güvende hissettiklerini de bildirdiler.
Boyun ve sırt ağrısını rahatlatır
2008'de yapılan bir inceleme , yoganın duruşu iyileştirerek, çekirdek kasları güçlendirerek ve omurga dengesizliğini düzelterek bel ağrısını önlemeye ve yönetmeye yardımcı olabileceğini buldu. Bir 2019 meta-analizi ayrıca, yoganın boyundaki hareket aralığını iyileştirebileceğini ve boyun ağrısının yoğunluğunu azaltabileceğini buldu.
Daha düşük depresyon seviyeleri
2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yoga, ruh halini sakinleştiren ve düzenleyen serotonin ve gama-aminobütirik asit gibi iyi hissettiren nörotransmiterlerin seviyelerini artırabilir. Aynı inceleme, haftada bir kez yoga yapan kişilerin, yalnızca beş hafta sonra depresyonu ölçen anketlerde daha düşük puanlar bildirdiğini buldu.
Esnekliği güçlendirir
2015 yılında yapılan bir araştırma, yaşlı kadınların haftada bir 90 dakikalık hatha yoga seanslarına katıldığında, omurga ve hamstring esnekliklerini iyileştirdiklerini buldu. Sonuç olarak araştırmacılar, eklemlerdeki hareket açıklığını artırmak ve kas esnekliğini artırmak için yaşlılara yoga egzersizlerinin önerilmesi gerektiği sonucuna vardılar.
Nefes çalışması
Başlamak için, tipik olarak nefese odaklanacak ve vücudu çocuk pozu, spinal yuvarlanma ve hafif kıvrımlar gibi yumuşak hareketlerle ısınabilirsiniz. Birkaç dakika boyunca nefesle hareket ederek bir akış yoluyla ısı oluşturmaya devam etmeniz gerekir.
Nefes egzersizleri, alternatif burun deliği solunumunu veya "üç parçalı nefesi" şeklinde uygulanabilir.
Nefes egzersizleri, alternatif burun deliği solunumunu veya "üç parçalı nefesi" şeklinde uygulanabilir.
Diğer hatha yoga hareketleri
Köprü ve tekne pozizyonu gibi uzanma veya oturma duruşları
Üçgen ve ağaç pozizyonu gibi ayakta pozlar
Cenin pozisyonu gibi onarıcı pozlar
Üçgen ve ağaç pozizyonu gibi ayakta pozlar
Cenin pozisyonu gibi onarıcı pozlar