Hatha Yoga Nedir, Ne İşe Yarar? Hatha Yoga Hareketleri ve Faydaları

Hatha Yoga Nedir?

Spor salonlarında ve yoga salonlarında bulacağınız yoga derslerinin çoğu, pozizyonlar ve nefes egzersizlerinin bir kombinasyonunu yapacağınız hatha yoga olarak sınıflandırılabilir. Hatha yoga , Sanskritçe'de "güç disiplini" anlamına gelir. Kökleri eski Hindu ruhani öğretilerine dayanır. Bugün hatha yoga, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık yararları ile tanınmaktadır. Hatha, nefes çalışmasıyla eşleştirilmiş fiziksel yoga uygulamasıdır. Vinyasa gibi diğer yoga türleri Hatha yoga pozlarını içerir ve daha hızlı akabilir.