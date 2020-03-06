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Hassas Ciltler İçin Kullanmanız Gereken 6 Malzeme

Günümüzde kozmetik piyasasındaki birçok cilt bakım ürünü, hassas cildi daha da kötüleştirebilen bileşenler içeriyor. Kokulu sabunlar da bu listenin en üstünde yer alıyor. Cildinize dost bir bakım ürünü arıyorsanız ve hassas cilde sahipseniz size yardımcı olabilecek en doğru etiket “National Eczema Assocation (NEA)” mührüdür. NEA, “egzama veya hassas cilt rahatsızlığı olan kişiler tarafından kullanılmaya uygun olmadığı bilinen içerik içeren veya içermeyen” markaları ve ürünleri belirtir. Ek olarak, zarar gören cildin diğerlerine göre daha hızlı ve daha iyi iyileşmesine yardımcı olduğu kanıtlanmış doğal maddeler vardır. İşte bunlardan bazıları...