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GeriGüzellik Reçeteleri Hassas Ciltler İçin Kullanmanız Gereken 6 Malzeme
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Hassas Ciltler İçin Kullanmanız Gereken 6 Malzeme
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Hassas Ciltler İçin Kullanmanız Gereken 6 Malzeme

Günümüzde kozmetik piyasasındaki birçok cilt bakım ürünü, hassas cildi daha da kötüleştirebilen bileşenler içeriyor. Kokulu sabunlar da bu listenin en üstünde yer alıyor. Cildinize dost bir bakım ürünü arıyorsanız ve hassas cilde sahipseniz size yardımcı olabilecek en doğru etiket “National Eczema Assocation (NEA)” mührüdür. NEA, “egzama veya hassas cilt rahatsızlığı olan kişiler tarafından kullanılmaya uygun olmadığı bilinen içerik içeren veya içermeyen” markaları ve ürünleri belirtir. Ek olarak, zarar gören cildin diğerlerine göre daha hızlı ve daha iyi iyileşmesine yardımcı olduğu kanıtlanmış doğal maddeler vardır. İşte bunlardan bazıları...

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11) Hyaluronik Asit

1) Hyaluronik Asit

Hyaluronik asit (HA) vücutta, özellikle cildin dış katmanlarında doğal olarak bulunur. Araştırmacılar HA’nın Batı tıbbında ve bitkisel ortamlarda hem güvenilir hem de etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Hyaluronik asidin iltihaplı eklemlerin ve dokuların iyileştirilmesinde fayda sağladığı saptanmıştır.

22) Zeytinyağı

2) Zeytinyağı

Zeytinyağının yanıkların daha hızlı iyileşmesine ve cilt bariyerlerinin en iyi şekilde işlev görmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Hatta egzamanın iyileşmesinde de etkili bir faktör olduğu belirtilmiştir.

33) Aloe Vera

3) Aloe Vera

Aloe vera, yüzyıllardır yanıklar, kesikler ve sıyrıklar için iyileştirici bir tedavi yöntemi olarak kullılır. Aloe vera kremi, radyasyon tedavisi gören baş veya boyun kanserli hastalarda meydana gelen deri tahrişi ve deri iltihabını geciktirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca yaraların iyileşme süresini hızlandırmada ve yanıkların iyileştirilmesinde de etkilidir.

44) Shea yağı

4) Shea yağı

Shea yağı, binlerce yıldır Afrika shea ağacının fındığından elde edilmektedir. Bileşenleri sayesinde mükemmel bir cilt bakım ürünü olmanın yanı sıra, hyaluronik asit ve egzama tedavisinde hafif ve orta dereceli durumlarda semptomların azaltılmasında yardımcı olur.

55) Ayçiçeği Tohumu Yağı

5) Ayçiçeği Tohumu Yağı

Ayçiçeği tohumu yağı, deri bariyerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olan bitki kaynaklı bir bileşendir. Yaraların iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Yağlı ciltlerin yüz ve vücutlarında dikkatli bir şekilde kullanması gerekmektedir.

66) Hindistan cevizi Yağı

6) Hindistan cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı yüz için hafif gözenek tıkanıklığına neden olurken vücut nemlendiricisi olarak kullanım için iyi bir seçim olacaktır. Antibakteriyel olması sayesinde cildin korunmasını arttırıcı özelliği vardır.

Fotoğraflar: Pixabay, İngimage

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