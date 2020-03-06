MAHMURE ÖZEL
Hassas Ciltler İçin Kullanmanız Gereken 6 Malzeme
Günümüzde kozmetik piyasasındaki birçok cilt bakım ürünü, hassas cildi daha da kötüleştirebilen bileşenler içeriyor. Kokulu sabunlar da bu listenin en üstünde yer alıyor. Cildinize dost bir bakım ürünü arıyorsanız ve hassas cilde sahipseniz size yardımcı olabilecek en doğru etiket “National Eczema Assocation (NEA)” mührüdür. NEA, “egzama veya hassas cilt rahatsızlığı olan kişiler tarafından kullanılmaya uygun olmadığı bilinen içerik içeren veya içermeyen” markaları ve ürünleri belirtir. Ek olarak, zarar gören cildin diğerlerine göre daha hızlı ve daha iyi iyileşmesine yardımcı olduğu kanıtlanmış doğal maddeler vardır. İşte bunlardan bazıları...
1) Hyaluronik Asit
Hyaluronik asit (HA) vücutta, özellikle cildin dış katmanlarında doğal olarak bulunur. Araştırmacılar HA’nın Batı tıbbında ve bitkisel ortamlarda hem güvenilir hem de etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Hyaluronik asidin iltihaplı eklemlerin ve dokuların iyileştirilmesinde fayda sağladığı saptanmıştır.
3) Aloe Vera
Aloe vera, yüzyıllardır yanıklar, kesikler ve sıyrıklar için iyileştirici bir tedavi yöntemi olarak kullılır. Aloe vera kremi, radyasyon tedavisi gören baş veya boyun kanserli hastalarda meydana gelen deri tahrişi ve deri iltihabını geciktirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca yaraların iyileşme süresini hızlandırmada ve yanıkların iyileştirilmesinde de etkilidir.
5) Ayçiçeği Tohumu Yağı
Ayçiçeği tohumu yağı, deri bariyerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olan bitki kaynaklı bir bileşendir. Yaraların iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Yağlı ciltlerin yüz ve vücutlarında dikkatli bir şekilde kullanması gerekmektedir.
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