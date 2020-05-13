Hareketsizlik En Çok Bu Hastalıkları Vuruyor!

Covid-19 pandemisinin ülkemizi de etkisine aldığı iki aylık süreci geride bırakıp ‘yeni normal’e geçiş yaptığımız bugünlerde, bulaş riskine karşı sosyal mesafeye dikkat etmek ve evde kalmak salgınla mücadelede şüphesiz kritik önem taşıyor. Ancak evde kaldığımız süreçte koronavirüs kadar tehlikeli bir sorun var ki; o da hareketsizlik!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs salgını döneminde, sağlık tedbiri olarak evlerde kalıp enfeksiyon bulaşma riskini azaltıyoruz ancak evde kalmak; hareketsizliğe neden olabiliyor, bu da özellikle bazı hastalarda çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle evde hareketsizliğe karşı dikkat etmemiz gereken çok önemli kurallar var.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe, hareketsizliğin en çok etkilediği hastalıkları anlattı, evde alınması gereken önlemlere yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
2
Abone Ol
Koronavirüs sürecinde hepimiz günlük alışkanlıklarımızdan uzakta bir hayat yaşıyoruz. Yüzyılın salgın hastalığının yüksek bulaş riskinden korunmada kritik önem taşıması nedeniyle ev odaklı yaşantımızda ise ister istemez daha az hareket ediyor, çoğunlukla hareketsiz kalıyoruz.
3
Abone Ol
Özellikle bazı hastalık gruplarına dahil bireylerin bu süreçte daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kalp-damar hastalığı ile kas ve eklem hastalıkları olanlar başta olmak üzere hareketsizlik kronik hastalığı olanları da fazlasıyla etkileyebiliyor. Özellikle toplumda görülme sıklığına bağlı olarak diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, atardamar tıkanıklıkları ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların hareketsiz bir yaşam sürdürmeleri halinde hastalıklarının ilerlemesi ve hayati tehdit oluşturması kaçınılmaz
4
Abone Ol
Sağlıklı bireyler için de hareketsizlik ve sürekli oturmak en başta miyalji ve hemoroid gelişme riskini ortaya çıkarıyor. Çoğumuzun evden çalıştığı bu dönemde özellikle sigara içen, doğum kontrol hapı kullanan, 4-5 saat hiç kalkmadan masa başında oturan kişilerde derin ven trombozu yani toplardamar tıkanıklığı çok dikkat edilmesi gereken bir sorun.
5
Abone Ol
Damar tıkanıklığına dikkat!
Egzersiz kalp damar ve solunum sisteminin daha iyi çalışmasında çok önemli rol oynamakla birlikte tansiyon hastalarında tansiyon kontrolü, diyabet hastalarında şeker kontrolü sağlamada etkili olur. Düzenli yapılan egzersizin fazla kiloyu ve obeziteyi önlediği, insülin direncini azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca kötü huylu kolesterol olarak bilinen LDL değeri düşerken, iyi huylu kolesterol olarak bilinen HDL değeri artar.
6
Abone Ol
Düzenli egzersiz ve hareket; vücutta özellikler bacak damarlarında kan dolaşımının artması ile damar iç yüzeyinde yağlanmaya bağı plak oluşumlarını azaltır ve bacak damar tıkanıklıklarını önler. Egzersiz süresince ve sonrasında stres hormonlarının salınımı daha dengeli, mutluluk hormonlarının salınımı daha fazla olur ve kişi kendini psikolojik açıdan mutlu hisseder.
7
Abone Ol
Yarım saatte bir 5 dakika egzersiz!
Damar sağlığını korumak için faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış hareket miktarı; haftada en az 3 defa, her defasında en az 30-40 dakikayı bulan düzenli ve tempolu egzersizdir.
8
Abone Ol
Sağlığınızı korumak için önemli olan yaşa uygun tempoda düzenli bir egzersiz yapabilmektir. Kişinin kendini bilip, efor kapasitesine göre hareket etmesi, başkalarıyla yarışmaması, güvenli egzersiz için çok önemlidir.
9
Abone Ol
Kendinize uygun tempoyu belirlemek içinse kalp hızının takibi en iyi göstergedir. Spora yeni başlandıysa yüzde 50’ye yakın bir kalp hızı artışı yeterlidir. Eğer efor sırasında kalp hızınız hemen artıyorsa henüz alışık değilsiniz demektir; egzersiz düzeyinizi azaltıp, yavaşlanmalıdır. Kalp hızınız çok artmıyorsa egzersiz yoğunluğunuzu artırabilirsiniz.