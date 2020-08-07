Hardal Yağının 15 İlginç Faydası!

Ten rengi ve koyu lekeleri azaltabilir Yüzünüze düzenli olarak hardal yağı ile masaj yapmak bronzluğu, koyu lekeleri ve cilt pigmentasyonunu önemli ölçüde azaltabilir. Nohut unu, bir çay kaşığı yoğurt ve birkaç damla limon suyu ile hardal yağını karıltırın. Bunu yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 10-15 dakika kadar bekleyin ve soğuk suyla yıkayın. Bunu birkaç ay boyunca haftada üç kez yapın. Ancak bu tarz maskeler uygulamadan önce bir uzmana danışmayı sakın ihmal etmeyin.