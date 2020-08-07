Hardal Yağının 15 İlginç Faydası!

Hardal'ı bitki ve sos olarak biliyoruz. Peki hardal yağı hakkında bir fikriniz var mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İlk olarak MÖ 3000 civarında Hindistan'da yetiştirilen hardal, alternatif tıbbın da en gözde bitkilerinden biri. Hardal yağı ise hardalın tohumlarından elde edilen bir çeşit doğal yağdır ve yüzyıllardır yemek pişirirken kullanılır.
2
Abone Ol
Tekli doymamış yağ asitleri bakımından bir hayli zengin olan hardal yağı aynu zamanda Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlleri, aktioksidanlar ve minerallerle doludur. Gelin hardal yağının ilginç faydalarına bir göz atalım.
3
Abone Ol
Kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir
Hardal yağı, yüksek miktarda tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri (MUFA ve PUFA) ve omega 3 ve omega 6 yağ asitleri içerir. Bu iyi yağlar, iskemik kalp hastalığı geliştirme riskinizi% 50 azaltır.
4
Abone Ol
Antibakteriyel, antifungal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir
Hardal yağının antibakteriyel, antifungal ve antiinflamatuar özellikler içerdiği bilinmektedir. Antiinflamatuar özellikleri, selenyum varlığına bağlanır. Mineralin ağrıyı ve şişliği azalttığı ve böylece eklem ağrısını hafiflettiği bilinmektedir. Aynı zamanda hardal yağındaki glukozinolat, istenmeyen bakteri ve diğer mikropların büyümesini engeller. Hardal yağı ayrıca mantarların neden olduğu deri döküntülerini ve enfeksiyonları tedavi edebilecek güçlü antifungal özellikler içerir.
5
Abone Ol
Soğuk algınlığı ve öksürüğü rahatlatır
Keskin yapısı nedeniyle hardal yağı, soğuk algınlığı ve öksürüğü gidermek için çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Solunum yolundaki tıkanıklığı giderebilecek bir ısıtma özelliği içerir. Sarımsakla kombine edilerek göğüs ve sırta masaj yapıldığında hasta olan kişiyi oldukça rahatlatır.
6
Abone Ol
Çalışmalara göre, soğuk algınlığı ve öksürüğü temizlemek için hardal yağı kullanmanın bir başka yöntemi de buhar tedavisi. Bir tencerede kaynar suya kimyon tohumu ve birkaç kaşık hardal yağı ekleyin ve buharı soluyun. Bu, solunum yolundaki balgam oluşumunu temizleyecektir.
7
Abone Ol
Kanser riskini azaltır
Hardal yağının kanserle mücadele edebileceğine dair bazı araştırmalar mevcut. Bu yağ bol miktarda linolenik asit içerir. Yapılan çalışmalar, bu asidin kolon kanserinin şiddetini azaltabileceğini ortaya koydu. South Dakota Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma da aynı şeyi kanıtladı.
8
Abone Ol
Eklem ağrılarını ve artriti hafifletebilir
Cilde düzenli olarak hardal yağı ile masajı yapmak, vücuttaki kan akışını ve dolaşımı potansiyel olarak artırarak eklem ağrıları ve artritin tedavisine yardımcı olabilir. Hardal yağı ayrıca fazlaca omega 3 yağ asitleri içerir. Bunlar, eklem sertliğini ve artrit ile ilişkili ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.
9
Abone Ol
Böcek kovucu olarak kullanılabilir
Hardal yağının bu özelliği Hindistan'ın Assam kentinde yapılan bir çalışmada değerlendirildi. Hardal ve Hindistan cevizi yağlarının böcek kovucu özellikleri, sivrisineklerine karşı değerlendirildi. Yapılan çalışmada, hardal yağının Hindistan cevizi yağına kıyasla daha uzun süre koruma sağlamada etkili olduğu ortaya kondu.
10
Abone Ol
Ağız sağlığına iyi gelebilir
Bazı araştırmalar, hardal yağının diş sorunlarının tedavisine yardımcı olabileceğini söylüyor. Yarım çay kaşığı hardal yağı, bir çay kaşığı zerdeçal tozu ve yarım çay kaşığı tuzdan bir macun yapın. Bu karışımı günde iki kez dişlerinize ve diş etlerinize sürün. Bu karışım dişlere ve diş etlerine iyi gelebiliyor. Ancak hardal yağının ağız sağlığına olan etkileri için çok fazla araştırma yapılmadı. Bu maddenin kesinleşebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.
11
Abone Ol
Kilo vermeye yardımcı olabilir
Hardal yağı, niasin ve riboflavin gibi belirli B-kompleks vitaminlerini içerir. Bunlar vücut metabolizmasını artırmaya ve kilo vermeye yardımcı olur. Yağ ayrıca kilo kaybına katkıda bulunabilecek diaçilgliserol içerir.
12
Abone Ol
Beyin fonksiyonunu artırabilir
Hardal yağındaki yüksek yağ asitleri konsantrasyonu beyin fonksiyonlarını artırabilir, ancak bu alanda somut bir araştırma yoktur. Bazı uzmanlar yağın hafızayı güçlendirebileceğine ve bilişsel işlevleri geliştirebileceğine inanıyor.
13
Abone Ol
Çatlamış dudakları iyileştirmeye yardımcı olabilir
Bu konuyla ilgili de sınırlı araştırma mevcut. Hardal yağı çatlamış dudaklara sürmenin onları iyileştirebileceği düşünülüyor.
14
Abone Ol
Ten rengi ve koyu lekeleri azaltabilir
Yüzünüze düzenli olarak hardal yağı ile masaj yapmak bronzluğu, koyu lekeleri ve cilt pigmentasyonunu önemli ölçüde azaltabilir. Nohut unu, bir çay kaşığı yoğurt ve birkaç damla limon suyu ile hardal yağını karıltırın. Bunu yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 10-15 dakika kadar bekleyin ve soğuk suyla yıkayın. Bunu birkaç ay boyunca haftada üç kez yapın. Ancak bu tarz maskeler uygulamadan önce bir uzmana danışmayı sakın ihmal etmeyin.
15
Abone Ol
Cilt tonunu iyileştirir
Hardal yağı, B kompleks vitaminleri bakımından zengindir. Bu vitaminler cilt sağlığını geliştirebilir. Eşit miktarda hardal ve Hindistan cevizi yağlarını karıştırabilirsiniz. Bu karışım ile her gece 15 dakika boyunca cildinize masaj yapın ve ardından yıkayın. Düzenli olarak kullanırsanız, cilt tonunuzda bir iyileşme fark etmeye başlayacaksınız.
16
Abone Ol
Doğal güneş koruyucu
Dışarı çıkmadan önce cildinize az miktarda hardal yağı ile masaj yapın. Yağ, E vitamini açısından zengindir. Besin, cildinizi zararlı UV ışınlarından ve çevresel toksinlerden korur. Tozu ve kirliliği çekebileceğinden yüzünüzde çok fazla yağ kullanmadığınızdan emin olun.
17
Abone Ol
Saçların uzamasına yardımcı olur
Hardal yağı, saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç büyümesini teşvik edebilir . Saçın önemli bir bileşeni olan protein ve omega 3 yağ asitleri içeren hardal yağı, saçları beslemede önemli rol oynar. Saç derinize az miktarda hardal yağı ile masaj yapın. Bir duş bonesi takın ve birkaç saat bekleyin. Ardından doğal bir şampuan ile yıkayın.
18
Abone Ol
Saçların beyazlamasını geciktirir
Hardal yağı, erken saç beyazlamasını önlemeye yardımcı olabilecek temel vitamin ve minerallerle doludur. Yağı yatmadan önce veya sabah kullanabilirsiniz. Saçınıza hardal yağı sürün ve yıkamadan önce 30 dakika bekletin.